Tras la confirmación de Tabárez como técnico de la selección, ¿qué dijo Diego Aguirre?

El director técnico de Inter de Porto Alegre, Diego Aguirre, habló el domingo en conferencia de prensa luego de caer 1-0 en su visita a Palmeiras por el Campeonato Brasileiro, y tocó el tema de los rumores que lo vinculaban como posible sustituto del Maestro Óscar Tabárez luego de la crisis que se vivió el pasado fin de semana, en la que luego de distintas reuniones finalmente se decidió que permaneciera al frente de la celeste.

"Es verdad que se habló mucho, pero no recibí ninguna llamada de nadie, tampoco la recibió Internacional. Fue una cosa que existió, fue una posibilidad, pero en ningún momento hablamos de eso, estábamos pensando en el próximo partido. Te genera una expectativa, es una información que está ahí, pero antes del partido ya estaba el dato de que no iba a pasar, así que no me molestó en ese sentido", dijo el entrenador del equipo brasileño.

Y añadió: "Mi idea es cumplir mi contrato con Internacional e intentar hacer lo mejor posible para continuar aquí. Me gusta hablar de cosas concretas, de certezas y eso es una posibilidad que, si aparece, veremos".