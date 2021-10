Evaluación, autocrítica y confianza: Tabárez sigue, pero perdió los súper poderes en la selección

Tal cual como ocurre con los personajes de ficción, Tabárez fue adquiriendo súper poderes a lo largo de 15 años a partir de conquistas ganadas por objetivos cumplidos (desde el plan macro que transformó a las selecciones y algunos hitos deportivos; cuarto en Sudáfrica 2010, campeón en la Copa América Argentina 2011 y quinto en Rusia 2018), se perpetuó en el tiempo, por encima de cambios de gobierno (las presidencias de Eugenio Figueredo, José Luis Corbo, Washington Rivero, Sebastián Bauzá, Wilmar Valdez e Ignacio Alonso), hasta que en octubre de 2021, el peor momento de sus tres lustros, se encontró con su figura titilando en la imaginaria pantalla de ese juego, y utilizando su última vida para continuar participando.

Tabárez seguirá siendo el entrenador de la selección, esa es la decisión por consenso que adoptó este domingo el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), luego que durante tres días el técnico estuviera en el banquillo de los acusados y en el centro de todas las miradas del fútbol uruguayo y mundial, por las connotaciones que podría generar su posible alejamiento del cargo.

El Ejecutivo, con quien estuvo reunido el sábado en el Complejo de la AUF, le extendió el crédito hasta el final de las Eliminatorias, en marzo, salvo que en noviembre ante Argentina y Bolivia ocurra una debacle como el jueves en Brasil. En ese caso puede concluir antes su ciclo.

De todas formas, se planteó un antes y un después de octubre 2021, en donde algunas situaciones cambiaron y el entrenador ya no tiene los súper poderes en la selección.

Por ejemplo, Tabárez el sábado tuvo que aceptar hablar con los neutrales sobre temas que no abordaba con los dirigentes. Planteó su discrepancia en la reunión cuando los neutrales comenzaron a recorrer esos niveles que no solía transitar en anteriores etapas, explicaron desde la AUF a Referí. Entendió que ya no tenía súper poderes.

El entrenador tuvo que hablar de jugadores (sin nombre propio, sino por zonas del campo), de funcionamientos y de planteamientos futbolísticos. Escuchó a los dirigentes hablar de fútbol y pensar en un mediocampo reforzado con un jugador con características diferentes a las que venía mostrando con Federico Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur.

Según pudo saber Referí, en la charla del sábado no le sugirieron estrategias de juego, tampoco cambios ni equipos, pero le advirtieron sobre la necesidad de ver a un Uruguay que “raspe” más en la mitad de la cancha.

Además, los neutrales le hicieron saber que quieren una selección que exprese otra rebeldía en el campo.

El encuentro del sábado se desarrolló entre el cuerpo técnico (Tabárez, Celso Otero, Mario Rebollo y el preparador físico José Herrera) y cinco de los siete neutrales (Alonso, Gastón Tealdi, Jorge Casales, Fernando Sosa y Matías Pérez), porque faltaron Eduardo Ache y Andrea Lanfranco.

Arriba de la mesa hubo explicaciones, asumieron responsabilidades y analizaron el futuro.

Las explicaciones

Tabárez comentó que con Colombia, y se apoyó en los elogios de la prensa, Uruguay jugó los mejores 30 minutos de las Eliminatorias, con cuatro situaciones de gol.

Ya había manifestado públicamente que tenía los cambios preestablecidos, por la rotación para la triple fecha, para justificar públicamente la salida de Luis Suárez tras su gran primer tiempo, y asumió su error de sacar al Pistolero después de 45 minutos.

pool afp efe ap

Tabárez asumió el error de haber sacado a Suárez

Sobre el encuentro con Brasil asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido, y el rendimiento del plantel en una noche en la que futbolísticamente Uruguay tuvo un rendimiento para el olvido.

EFE/Fernando Bizerra

Neymar y Sebastián Coates en el 4-1 de Brasil

En un momento de la charla, en la autocrítica, Tabárez asumió que si tomaban la decisión de interrumpir su trabajo los entendería, aunque si fuera él quien debería tomar la decisión no lo haría en este momento.

Las responsabilidades

En una profunda autocrítica, dejaron caer sobre la mesa todos los errores que cometieron en esta fecha de octubre, en la que Uruguay ganó un punto en nueve disputados, incluido el hecho que los neutrales aceptaron el calendario que propuso FIFA que condenó a la selección a una triple etapa de alto riesgo con Colombia en Montevideo, Argentina en Buenos Aires y Brasil en Manaos, en ocho días.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Uruguay cayó 3-0 con Argentina

A ese calendario se opuso el cuerpo técnico de la selección en abril, cuando fue consultado por los neutrales, pero el presidente de la AUF lo votó en Conmebol junto a las otras nueve asociaciones.

La AUF manifestó su discrepancia con la manipulación que FIFA hizo al calendario, porque alteraba el orden deportivo, pero no tuvo eco entre sus pares y terminó apoyando lo que sabía se transformaría en un elevado riesgo.

El calendario de Uruguay debió ser:

- Argentina (visitante) y Bolivia (local) en junio, previo a la Copa América y con Argentina, aún en un proceso inestable y jugando previo al torneo continental ante los celeste y Brasil;

- Paraguay (l), Venezuela (v) y Perú (v), en setiembre,

- Ecuador (l), Colombia (l) y Brasil (v), en octubre.

El que le tocó fue:

- Paraguay (l), Venezuela (v), en junio, cuando consiguió dos puntos en un mal momento de Uruguay;

- Perú (v), Bolivia (l) y Ecuador (l), en setiembre, cuando logró siete puntos en nueve,

- Colombia (l), Argentina (v) y Brasil (v), en octubre con un punto en nueve.

El entrenador asumió el error de la planificación del viaje a Buenos Aires, para jugar ante Argentina. El plantel regreso después del partido tras bañarse en el Monumental. El partido comenzó a la hora 20.30, finalizó a las 22.30, se bañaron, se trasladaron al aeropuerto, volaron en chárter, llegaron a Carrasco, de allí al Complejo de la AUF y cenaron recién a las 3 de la mañana del lunes.

Entendían los neutrales que la delegación debió quedarse en Buenos Aires, descansar en un hotel, cenar a medianoche, en un horario prudencial, y regresar a Montevideo al día siguiente.

Finalmente, también aceptaron errores en la logística que generó que al menos tres jugadores llegaran más tarde a Montevideo (el grueso del plantel llegó a Montevideo el martes y Uruguay jugó el jueves), por combinación de vuelos, para la fecha de octubre.

De ahora en más, los neutrales realizarán un seguimiento más profundo a todos los detalles de la organización para cada fecha de Eliminatoria.

La evaluación sobre el futuro

El proceso que se tomaron los neutrales para estudiar el tema Tabárez tras la derrota con Brasil, tuvo tres etapas y se desarrolló dentro de los análisis que habitualmente realiza el ejecutivo cuando los resultados son adversos.

La primera, el viernes en forma presencial con cinco neutrales (Alonso, Tealdi, Casales, Sosa y Matías Pérez) y en forma telefónica con Ache y Lanfranco.

Diego Battiste

Ignacio Alonso

La segunda, un intercambio con el entrenador presencial en el Complejo. Posteriormente se reunieron los dirigentes.

La tercera, entre sábado de noche y domingo de mañana, la decisión del ejecutivo de mantener a Tabárez hasta el final de las Eliminatorias.

Antes de la charla con Tabárez, los neutrales hicieron cuentas y repasaron el camino de Uruguay (actualmente quinto en la tabla) y de Colombia (tercero), Ecuador (cuarto) y Chile (sexto), los aspirantes a los dos cupos directos y al repechaje.

Equipo PTS J G E P GF GC 1 Brasil 31 11 10 1 0 26 4 2 Argentina 25 11 7 4 0 19 6 3 Ecuador 17 12 5 2 5 20 13 4 Colombia 16 12 3 7 2 16 16 5 Uruguay 16 12 4 4 4 14 17 6 Chile 13 12 3 4 5 14 14 7 Bolivia 12 12 3 3 6 18 26 8 Paraguay 12 12 2 6 4 9 17 9 Perú 11 12 3 2 7 11 21 10 Venezuela 7 12 2 1 9 8 22

Ese estudio de los posibles escenarios, que también hizo Referí antes de partido con Brasil, plantea que Uruguay necesita entre 8 y 10 puntos para terminar quinto y entre 10 y 12 para ir directo (tercero o cuarto) a Catar 2022.

Selección Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15 Fecha 16 Fecha 17 Fecha 18 Ecuador VEN (l) CHI (v) BRA (l) PER (v) PAR (v) ARG (l) Uruguay ARG (l) BOL (v) PAR (v) VEN (l) PER (l) CHI (v) Colombia BRA (v) PAR (l) PER (l) ARG (v) BOL (l) VEN (v) Paraguay CHI (l) COL (v) URU (l) BRA (v) ECU (l) PER (L) Perú BOL (l) VEN (v) COL (v) ECU (l) URU (v) PAR (v) Chile PAR (v) ECU (v) ARG (l) BOL (v) BRA (v) URU (l)

Uruguay cierra las Eliminatorias jugando con Paraguay, Venezuela, Perú y Chile y confían que, en el peor de los escenarios, Uruguay podrá culminar quinto.

Por otra parte, en noviembre Uruguay jugará ante Argentina en el Campeón del Siglo y Bolivia en La Paz. El técnico solo tendrá un día de trabajo previo a cada encuentro. Tabárez tiene información y conocimiento sobre la selección que ningún otro entrenador posee, y un historial de partidos en la altura de La Paz como nadie.

En la última visita, para Rusia 2018, Uruguay ganó con el plan que diseñó Tabárez, de permanecer el menor tiempo posible en la altura y bajar inmediatamente.

¿Por qué faltaron Ache y Lanfranco?

El expresidente de Nacional, desde la época en que dirigió su club o integró la comisión directiva en otras funciones, siempre impulsó que quien elige al técnico, respalda o cambia es el presidente. Asume que es potestad del presidente la elección del entrenador.

En este caso procedió de esa forma. Según pudo conocer Referí, el viernes Alonso conoció la postura de Ache y lo que decidiera el titular de la AUF tendría el voto del representante de Nacional, fuere cual fuere la decisión.

El caso de Lanfranco es diferente. La neutral está monitoreando el trabajo de remodelación del Estadio Centenario en representación del ejecutivo y se enfocó todo el tiempo a este asunto, y no toma participación en otros temas de la AUF hasta las finales únicas de Libertadores y Sudamericana, de noviembre.

La confusión y la desinformación

Lo que ocurrió en las últimas 72 horas, desde el viernes hasta el domingo, es uno de los episodio más mediáticos (y traumáticos) de Tabárez como entrenador desde su asunción el 6 de marzo de 2006. ¿Los motivos? El suspenso que le dieron los neutrales al tema (tras la Copa América 2021, al otro día de la eliminación Alonso ratificó la continuidad de Tabárez), los silencios de los dirigentes y de los futbolistas, que recién respaldaron al entrenador el sábado, cuando aparecía en el banquillo de los acusados, y la participación de los medios de comunicación.

Los neutrales entendieron que se debían un análisis profundo después de lo ocurrido en octubre con la selección, como suelen hacerlo en instancias decisivas. Lo que ocurrió en el medio fue que se filtraron informaciones que generaron alarma mundial, por el impacto de una posible salida de Tabárez.

Finalmente, y no menor, la información incorrecta que recorrió las redes sociales, algo que ocurre, y en medios de comunicación confirmando la salida del DT y acuerdos con entrenadores que nunca existieron.

Desde la AUF explicaron a Referí que los neutrales no estuvieron en contacto con ningún entrenador, aunque se adjudicaron gestiones y propuestas a Diego Aguirre y Guillermo Almada.

Aguirre confirmó a Referí que no tuvo contacto con integrantes del ejecutivo.

Esta situación generó confusión y agrandó un tema al que el Ejecutivo no pudo quitarle presión hasta el domingo.

El aspecto económico del contrato de Tabárez

Si la AUF hubiera decidido finalizar el vínculo con Tabárez debían resarcirlo con tres meses de sueldo, como a cualquier DT, según lo que establece el acuerdo con la gremial, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol.

Además, si Uruguay clasifica al Mundial, le hubiera correspondido un porcentaje de los premios por avanzar al Mundial de Catar 2022.

El contrato de Tabárez se mantiene vigente hasta el último partido de las Eliminatorias (marzo 2022). Si Uruguay clasifica, se extenderá hasta el último encuentro que Uruguay juegue en el Mundial.