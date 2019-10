Quiénes son y qué proponen los asesores de Unidad Popular

El candidato a la presidencia por Unidad Popular, Gonzalo Abella, repite cada vez que puede que el partido político que lidera es “millonario en vínculos”. Pero, ¿cuáles son esos vínculos?, ¿quiénes rodean la fórmula integrada por el maestro jubilado y Gustavo López?

Dentro de las filas de Unidad Popular hay personas especializadas en diferentes áreas que asesoran sobre distintos temas. Un contador y docente de la Universidad de la República, un ingeniero industrial que lideró la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, un exfrenteamplista de Soriano que se fue del oficialismo cuando se instaló la pastera Botnia y un funcionario del INAU son algunos de los que están en la primera línea de quienes se consideran "la verdadera izquierda".

Todos coinciden en que casi no hay diferencias entre lo que proponen blancos, frenteamplistas y colorados, y esperan que su partido repita la presencia parlamentaria durante el próximo período para promover distintas iniciativas.

Economía

Facundo Gianero

Luis Freda

El contador y docente de la Universidad de la República Luis Freda asesora en temas económicos a Unidad Popular desde hace cuatro años. Su balance de la situación económica actual es mala.

Freda afirmó a El Observador que hay “igual o menos trabajo” y que las ofertas son pocas “de escasa formación, de poca estabilidad y de rápida rotación”. En cuanto al déficit fiscal aseguró que es normal tenerlo “pero depende para qué y por cuánto tiempo”. Celebró que todos reconocieran que va a haber un ajuste fiscal porque “hay que decirlo y no tener miedo”. “La coherencia en economía es un valor agregado”, sostuvo.

El asesor aseguró que su partido tiene elaborado un proyecto para reimplantar el impuesto a los activos bancarios. “Es un momento ideal para ponerlo porque los bancos están teniendo muy buena rentabilidad y duplicaron sus clientes por la ley de inclusión financiera”, comentó. Además consideró que el resto de la sociedad está con una carga tributaria “excesiva” que podría disminuirse con la implementación de este tributo.

Respecto de los asesores económicos de otros partidos encontró coincidencias con Azucena Arbeleche, asesora del Partido Nacional. Le sorprendió “gratamente” que le diera prioridad a la vivienda. “Lo manifestó y fue clara en eso”, aseguró. También coincidió con el planteo del asesor del Frente Amplio y actual director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Fernando Isabella, de priorizar la industria y proteger el trabajo nacional pero criticó que no fue abordado por las medidas que a principios de setiembre propuso Danilo Astori.

El compromiso socialista de Kreimerman

Otro de los asesores técnicos de Unidad Popular es el ingeniero industrial Federico Kreimerman, quien colabora en temas educativos y también en economía. Kreimerman fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) e integró del Consejo Directivo Central (CDC) por el orden de egresados. En tanto, es hijo del ex ministro de Industria Roberto Kreimerman, quien recientemente abandonó el Frente Amplio para sumarse a las filas de Unidad Popular.

Federico Kreimerman lidera la agrupación Compromiso Socialista que se integró al partido en el año 2017, luego de que varios de sus miembros se “desencantaran” con el Frente Amplio. Dentro de su sector se destacan propuestas sobre educación, medio ambiente, salud, seguridad y darle presupuesto a la ley de violencia de género.

El dirigente evita hablar en términos de “izquierda y derecha” y prefiere hacerlo en términos de “beneficio y perjuicio de las clases sociales”. Aunque aclaró que no necesariamente un partido político de izquierda beneficia a la clase menos favorecida. “Que el Frente Amplio se presente como (partido político) de izquierda genera confusión”, afirmó.

Facundo Gianero

Federico Kreimerman

En cuanto a los programas propuestos por el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, opinó que “no hay diferencias sustanciales” y criticó que pretenden que los trabajadores solucionen el déficit del Banco de Previsión Social (BPS). “Gane quien gane nos van a ver enfrentando esas medidas”, adelantó.

Le sorprende que Óscar Andrade y Carolina Cosse digan que pretenden llevar “un obrero al parlamento” y acepten el equipo económico “que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores” y que ya designó el candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez. “De nada va a servir un obrero en el parlamento que después va a levantar la mano por el presupuesto que mande Astori”, concluyó.

“Si tuviera algún interés material o de cargo es obvio que se queda en el otro lado”, comentó acerca del traspaso que hizo su padre. Aseguró no haber influido en su decisión: “Hizo su propio proceso de decepción como lo hicimos muchos”, explicó.

Agro

En temas rurales a Unidad Popular lo asesora Horacio Zefferino, ex presidente de la Junta Departamental de Soriano por el Frente Amplio -partido del que se alejó cuando comenzó la instalación de la pastera Botnia-, fundador de Unidad Popular y candidato a la diputación por Soriano.

Otro de los asesores en temas del sector es Daniel Campanella, también fundador del partido y ex edil del Frente Amplio, y quien apoya al movimiento de “Un Solo Uruguay” pero no sin señalar que muchos lo usaron “como trampolín para estar en los medios”.

Zefferino aseguró que sus propuestas tienden a “detener la extranjerización del país” y a largo plazo pretenden “conformar una matriz agropecuaria en la que se permita que haya trabajo para millones de personas en el área rural”. Cree que el resto de los partidos no propone cambios en lo rural y que el Frente Amplio hizo “todo lo contrario a lo que tenía programado”.

Facebook Horacio Zefferino/Gentileza Daniel Campanella

Horacio Zefferino y Daniel Campanella

Campanella advirtió que “la alimentación uruguaya se sustituyó por cosas importadas” y que por eso se genera la “desaparición de los productores nacionales”. Considera que ningún otro partido político se opone al gobierno en estos temas. “Todos quieren impulsar un país de agronegocios”, afirmó.

Seguridad y cárceles

Milton Rodríguez es educador social en el INAU, militó en el Partido Comunista Revolucionario y acompañó al Frente Amplio cuando ganó el gobierno por primera vez. Se considera militante y asesora en políticas sociales y educativas, sobre todo acerca del sistema penitenciario y la seguridad pública.

Para Rodríguez el foco debe estar puesto sobre las cárceles y lamenta que se piense que con el aumento de penas disminuyan los delitos. “Hay países que tienen pena de muerte y no bajan los delitos”, comentó. Y agregó que la “persona que comete el delito no piensa que va a caer, no existe tanta premeditación”. El asesor sostuvo que la clave consiste en atender “el egreso de las personas en sistema de privación” y rechaza “gastar millones” en nuevas unidades penitenciarias, como se hizo con la unidad penitenciaria de Participación Público Privada (PPP).

De la PPP critica que “se construyó para 2000 hombres” y que las unidades “no deberían superar las 500 personas”. Aseguró que implica un gasto “extraordinario” para el Estado: “$670 por persona, por día”, afirmó. Además explicó que el privado sólo “levantó el edificio y administra las cantinas, lavanderías y algunas otros sectores”. Tampoco comparte que usen uniformes: “hubo en la dictadura, es una concepción norteamericana”, comentó.

Facundo Gianero

Milton Rodríguez

Según sostuvo, Unidad Popular se opone de forma unánime a la propuesta de reforma constitucional “Vivir Sin Miedo” del senador blanco Jorge Larrañaga. Cree que hay “cierto oportunismo” y considera que “refrendar la Constitución en el ámbito de la seguridad necesita un pienso profundo”. Agregó que “no hay antecedentes nacionales ni internacionales que muestren que la policía militarizada garantice mayor seguridad”.

Respecto a los adolescentes entiende que faltan políticas concretas que faciliten su emancipación. “El Estado debe garantizar que el joven continúe en el trabajo, cuide el estudio y tenga estabilidad para tener una vivienda”, comentó.

Un filósofo y un publicista

Gonzalo Abella aseguró que también forman parte del equipo de asesores: el filósofo Alción Cheroni que redactó un anexo al programa de Unidad Popular sobre las políticas en ciencia y tecnología; Jorge López Ave, un publicista que trabajó con Esteban Valenti y se encuentra en Europa haciendo la publicidad de partidos laboralistas, y Guillermo Macció un demógrafo que participa activamente en la radio CX36. El Observador intentó comunicarse con ellos pero no respondieron.