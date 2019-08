Las razones que llevaron al exministro Kreimerman a dejar el FA e irse con Unidad Popular

Roberto Kreimerman, exministro de Industria (2010-2015) del Frente Amplio, decidió abandonar las filas de la coalición de izquierda para integrarse a Unidad Popular por discrepancias en la "estrategia país que se está llevando adelante", fundamentalmente en lo económico y productivo.

La decisión fue tomada en los últimos días, según informó este miércoles de noche el programa Santo y seña de canal 4 . "Creo que el punto fundamental (de la decisión) se debe a que se acerca una instancia electoral y la estrategia de país debe apuntar a lo que muchos países en el mundo están haciendo, en la que se avanza a una sociedad más justa con los trabajadores", dijo a El Observador el exjerarca del FA, que ahora será primer candidato a senador en una lista que compartirá junto con su hijo Federico.

Kreimerman dijo que su visión macroeconómica y productiva no coincide con las que tienen tanto el partido de gobierno como los blancos y colorados, que en su opinión no tienen grandes diferencias entre sí.

La política productiva que debería llevarse adelante en Uruguay, sostuvo, tiene que estar "dirigida más a la formación de un sector industrial, complementado con los servicios y maximizando el sector de la tecnología". Y apuntó: "Necesitamos desarrollar más capacidades nacionales, investigación y desarrollo".

Quien irá como primer candidato al Senado por la lista 565 –Compromiso Socialista– insistió con la idea de que no debe perderse de vista que "Uruguay está inserto dentro de un cambio global", y que dentro de las principales críticas a la política económica del oficialismo está la postura de traer "inversiones extranjeras a todo costo".

Pero además, el exministro e integrante del Partido Socialista tampoco comparte la idea –sobre todo sostenida por los partidos de la oposición– de proyectar al sector agropecuario como el pilar fundamental de la economía uruguaya en forma casi exclusiva.

"No existe en la realidad ningún desarrollo en el mundo que se haya dado a partir solamente de recursos naturales. Ellos son muy importantes, pero hay que complementarlos con nuevas cadenas de producción e industrial entrelazadas, y no me refiero a enclaves exportadores que se instalan en determinado sitio", dijo, y agregó que ese proyecto es la "infraestructura detrás de todo", como la mejora en la educación y la disminución del desempleo .

Además de dar cobijo a su "visión socialista", su opción por la lista 565 también respondió a que está integrada mayoritariamente por "gente joven" que está formando "un germen nuevo" en la Unidad Popular.