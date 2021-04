Rak, la historia del Excursionista de la City, el mejor zaguero del Uruguayo que cautivó a Diego Aguirre en 2015

No le tiene miedo al peligro. Ve el espacio y se manda al ataque con una confianza que intimida y con una seguridad en el traslado que es impropia para el zaguero medio del fútbol uruguayo. El técnico argentino Pablo Marini lo disfruta (aunque, en silencio y sin maniatar su espíritu aventurero, también le advierte que no abuse), y le da riendas a su desparpajo que nace con un estilo de juego.

Yonatthan Rak, una mezcla de lateral, carrilero, volante mixto, en la posición del zaguero izquierdo, es una combinación que requiere sangre fría, corazón caliente y un buen relevo. Sin ese volante central que se recuesta en el campo, no habría libertad, ni salidas al ataque para jugar a lo que su indomable espíritu futbolero le sugiera.

Todo eso que no existe en otro defensa del fútbol uruguayo le valió el crédito de la cátedra y la distinción como mejor defensa del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 de El Observador con el 49% de los votos. Además, 74 en 100 le confiaron un lugar en el equipo ideal.

“Fue el mejor año de mi carrera por lejos, y si eso ocurrió fue por la continuidad que tuve”, resume el futbolista que Montevideo City Torque reclutó en 2018 y que tiene contrato hasta 2024.

Camilo dos Santos

Yonatthan Rak fue elegido el mejor zaguero del Uruguayo 2020 en Fútbolx100

“Dicen que soy un zaguero con cabeza de lateral. Puede ser. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando venís de atrás, arrancás con más fuerza y con toda la visión del campo”, dice para resumir sus andanzas al ataque.

Esa libertad para andar que le dio el DT requiere mucha concentración y aplicación táctica. Cuando Rak se manda al ataque, el volante central se recuesta. Sin relevo, no hay subida. Entonces, como en un juego de ajedrez las piezas quedan acomodadas de tal forma que no existen huecos en la estructura.

“La filosofía del cuerpo técnico es fundamental en que haya sido mi mejor año, porque me da libertad a la hora de salir por abajo y desprenderme al ataque con o sin pelota. ¡Cuando se da la posibilidad!”, advierte.

Sus constantes salidas a la cancha rival le valieron el apodo de “El Excursionista”. Su compañero de zaga, Diego Arismendi, a quien lo deja solo en cada carrera hacia el ataque, le recuerda sus características de juego y las resume en el apodo que le puso.

“Fue el Mama quien me puso El Excursionista porque me gusta ir al ataque. Me dio gracia, pero tiene razón”, reflexiona.

Rak jugó al fútbol infantil en Danubio (en AUFI) y en Preséptima su amigo Gastón Sosa lo invitó a ir a probar suerte en Miramar Misiones. Fueron y quedaron. Llegó hasta Primera. En el club lo recibieron como volante, y en sexta ya lo habían acomodado en la zaga, como un defensa tradicional y sin haber conocido aún ese espíritu aventurero que fue descubriendo con el tiempo.

Camilo dos Santos

En 2015, Diego Aguirre se llevó a Rak a Internacional de Porto Alegre

En 2012 subió al primer equipo de Miramar, y debutó en 2013 en el Campeonato Uruguayo de Primera. En 2014 viajó a España a realizar la pretemporada con Cartagena, pero debido a deudas del club, que le impedían firmar pases del extranjero, volvió a Uruguay. Jugó el torneo de ascenso.

En julio 2015, Diego Aguirre lo recomendó como zaguero para ir formando para el futuro de Inter de Porto Alegre, y para alternar en Primera. Viajó por una temporada y se quedó un año y medio. Jugó con el sub 23 de Inter, nunca debutó en Primera y solo estuvo cuatro partidos como suplente en el plantel principal en el segundo semestre de 2016.

El detalle curioso fue que Aguirre lo llevó a Brasil, el 23 de julio firmó el pase, y dos semanas después, el 6 de agosto, el entrenador uruguayo era despedido del equipo de Porto Alegre.

“Aguirre me llevó para la sub 23 porque precisaba un zaguero para rotar, y a las dos semanas lo echaron. Me quedé solo, y aprendí muchísimo. Inter me marcó porque aprendí a ser un jugador profesional y crecí en el aspecto humano”, recuerda.

Staff Images / Conmebol

Además de ser el mejor defensa, Rak también incursionó mucho en ofensiva y anotó goles

En 2017, con 23, volvió a Miramar para jugar en Segunda. Estuvo en todos los partidos del club y anotó dos goles. Al año siguiente desembarcó en Torque, cuando todavía no era Montevideo City Torque, aunque el Grupo City ya había llegado a Uruguay.

Bajo la conducción de Marini, inició este recorrido que lo transformó en el mejor defensa del Campeonato Uruguayo.

Explica que 2018 fue un año difícil, de golpes bajos, por el descenso a Segunda, pero también lo reconoce como un año de crecimiento.

“En ese momento algunos pensaban que el Grupo City se podía ir, sin embargo, allí fue cuando se consolidó el crecimiento del club y la consolidación de este camino que estamos recorriendo. Apostaron a lo que habíamos hecho en Primera, pasamos por Segunda y volvimos, y acá estamos jugando Copa Sudamericana. Estos tres años fueron enriquecedores, pero particularmente hubo un clic, cuando en 2019, tras lograr el ascenso, como premio nos llevaron a Manchester City. Ese viaje me marcó. Nos marcó a todos. Conocer el fútbol top, charlar con Bravo y Otamendi sobre lo que es la vida en la elite del fútbol mundial. Fue un cambio para todos. Sí, definitivamente allí hicimos un clic”, resume.

Sufrió la pandemia de covid-19. El encierro. Entrenar tres veces por semana frente a una pantalla, por Zoom, entre las cuatro paredes de su apartamento en Bella Italia en una bicicleta fija que le dio el club.

“Nos cuidaron mucho porque nos dieron todos los elementos para entrenar, pero ese tiempo fue muy difícil de sobrellevar”, dice. Sin embargo, con pandemia y con encierro, gestó y maduró la mejor actuación de su su carrera. Se ganó el apodo de Excursionista, los aplausos por su capacidad para avanzar toda la cancha con el balón, para generar seguridad como zaguero y los votos para ser el mejor defensa del año. Una distinción que lo consagra.