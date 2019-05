Rampla y Cerro intercambiaron camisetas para dar un mensaje de paz

“¿Dónde hacemos la foto?”, preguntaron. “Donde la maestra diga”, respondió Ignacio Durán, el presidente de Rampla Juniors, en referencia a Graciela Castro, la titular de Cerro, antes de que posaran para las cámaras en la Fortaleza del Cerro, en un intercambio de camisetas que ambas instituciones realizaron este martes previo al clásico de la Villa que se jugará el sábado.

La relación entre ambos presidentes es de confianza mutua, con bromas y chanzas, pero en un marco de respeto, como bien podría ser de un alumno a una maestra.

En el intrercambio también estuvo Rafael Cotelo, representando a los hinchas albicelestes, y Marcel Keoroglian, reconocido picapiedra, dos humoristas y carnavaleros con varios clásicos de la Villa en su historial de aficionados.

Los capitanes de ambos equipos también formaron parte del encuentro. Edgar Martínez será el sábado anfitrión en el Olímpico, a donde llegará Richard Pellejero con el conjunto albiceleste.

Para ellos también hubo bromas antes de subir a la Fortaleza. “Que no vayan por las escaleras que tienen más de 40 años los dos y se cansan para el sábado”.

Que sea una fiesta

La idea de realizar el intercambio de camisetas en la previa del clásico llevó a la formación de un grupo de WhatsApp en el que hay lugar para las bromas y comentarios, pero también en un marco de respeto.

Durán indicó que se le ocurrió la iniciativa y se lo propuso a Castro. “Le encantó”, señaló. Luego, habló con los capitanes de ambos equipos, quienes se sumaron a la movida.

Se viene la semana más linda de todas, la que moviliza al barrio, la que todo hincha espera. Que sea una verdadera fiesta deportiva. Rivales siempre, enemigos nunca.

“El mensaje es que son solo 90 minutos, no va la vida”, señaló. “Todos tenemos amigos, vecinos, familia en el mismo barrio; que se viva una fiesta en paz”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Cerro expresó: “Todos queremos que sea una gran fiesta”.

“Son familias, hermanos, amigos, salen de la casa, unos agarran para un lado y otros en sentido distinto. Esperamos que todos lo entiendan de esa manera. Representa una identidad marcada que otros cuadros no la tienen”, agregó.

Durán ya se comprometió a recibir a Castro cuando llegue al Olímpico, pero no aseguró que vean el partido juntos porque él suele caminar y moverse durante los encuentros.

#ClásicoDeLaVilla | Rivales SI, Enemigos NUNCA.

Decimos NO a la violencia en el deporte y si a la FIESTA DEL BARRIO.

Humoristas serios

A la hora de hablar de la importancia del intercambio de camisetas en la previa del clásico, Keoroglian y Cotelo mostraron un perfil serio, acorde al mensaje para que sea un clásico en paz.

“Todo lo que se haga es un mensaje positivo y por eso quería participar”, dijo el hincha picapiedra.

Por su parte, Cotelo señaló que el clásico moviliza a todo el barrio. “Esta causa va por encima de cualquier resultado, este mensaje de no violencia y de entender esto como un juego, va más allá de si el sábado gana uno u otro equipo. No importa. El clásico que viene tenemos que hacerlo de vuelta”, comentó.

Keoroglian destacó que él vive el clásico desde el día que se sortea el fixture, cuando ya comienza a ver en qué fecha será. Pese a ser de Sayago y no del Cerro, sabe que en los días previos, el barrio crece en intensidad a medida que se acerca el partido.

Tiene varios clásicos en su haber, tanto de local como en el Tróccoli. “Es muy lindo ir a la cancha de visitante”, señaló.

En tanto, Rafa, que sí es del Cerro, señaló que con sus amigos hay “separación de hinchadas” el día del partido y un pacto de no agresión tras los 90 minutos. “Con los más amigos teníamos en claro lo que nos jugábamos emocionalmente, entonces no había lugar para las chicanas, por respeto. Sabías que si te tocaba ganar el otro iba a estar mal, y si te tocaba perder él sabía que vos estabas pasando mal. Entonces no había lugar para bromas. Se respetaba ganando o perdiendo”, expresó.

La palabra de los capitanes

Cuando la pelota comience a rodar, los veteranos Edgard Martínez y Richard Pellejero intentarán quedarse con la victoria para sus equipos.

Para el capitán de Rampla, la movida del mensaje entre ambos clubes “esta buena” y “suma”.

“Esperamos que sea una fiesta. Que vaya la familia y al que le toque festejar y disfrutar que lo haga”, indicó Martínez, quien fue compañero de Pellejero en Sud América.

“Para nosotros esto es un juego, lógicamente que es la fiesta del barrio, es el clásico, que el jugador y el hincha quiere estar y disfrutar, así que queremos que la gente lo disfrute”, dijo por su parte el capitán albiceleste.

El volante de Cerro se crió en el barrio y desde las formativas juega clásicos ante Rampla. “Se vive de otra forma”, señaló. “Salis a la calle y están los vecinos, de un rival y del otro, cada uno te dice cosas. Está más que bueno. Y más cuando se juega en el barrio, tanto en un estadio como en el otro, se disfruta el doble”, expresó.

El mensaje y el compromiso es claro: que el barrio tenga una fiesta de fútbol y en paz.