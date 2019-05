Los saludos a Godín: de Piqué hasta el Niño Torres, el reconocimiento a un zaguero histórico

La despedida de Diego Godín de Atlético de Madrid fue saludada por compañeros y rivales. Entre los innumerables mensajes que reflejaron el momento se destaca el de un jugador con el que protagonizó cientos de batallas en los 9 años del uruguayo en el elenco colchonero como el central de Barcelona, Gerard Piqué.

El defensa, campeón del mundo con España y que se encuentra a pocas horas de jugar con su club Barcelona el pase a la final de la Liga de Campeones, se tomó un instante para reconocer a Godín.

A través de su cuenta de Twitter dirigió el siguiente mensaje para el uruguayo: “Se va @diegogodin del @Atleti. Respeto enorme para un central de época. Mucha suerte en el futuro. Aquí, en @LaLiga, se te echará de menos”.

No fue el único detalle que recibió el Faraón, también la Liga Española de Fútbol saludó su salida con varios mensajes, entre ellos uno muy particular donde colocó todas las figuritas de los álbumes donde apareció Godín.

LaLiga, a través de su cuenta en twitter, también dejó unas palabras sobre el vacío que deja el capitán del Atlético en la competición después de tantas temporadas y lo reflejó expresando: “Fue, es y será LEYENDA del @Atleti”.

La UEFA tampoco se quedó atrás y saludó la salida de Godín de Atlético Madrid con mensajes donde lo muestran con los trofeos que conquistó con el club.

La carta del Niño Torres

Fernando Torres, el delantero español conocido popularmente como El Niño Torres, dejó un emotivo mensaje en la despedida de Diego Godín que reflejó con una carta a través de sus redes sociales.

Hoy es un día tremendamente triste para todos los atléticos . Se despide un central de época, un capitán con mayúsculas.

“Hoy es un día tremendamente triste para todos los atléticos. Se despide un central de época, un capitán con mayúsculas. Como compañero me gustaría decirte que ha sido un placer luchar a tu lado y ver cómo te has partido la cara por este club y esta afición. Como aficionado me gustaría darte las gracias por hacernos tan felices en tantas ocasiones y ver cómo alguien que no ha nacido atlético lo siente como el que más. Te has ganado ser una de las más grandes leyendas de este club con tu esfuerzo y ejemplo. Gracias eternas Diego Godín. Mucha suerte en tu nueva aventura amigo”.

Gabi, el que le cedió la cinta

Gabi es otro símbolo de Atlético de Madrid. Fue el hombre que le cedió a Godín la cinta de capitán del club. El jugador, que milita en Al-Saad de Catar, se sirvió de su cuenta de Instagram para reconocer al uruguayo. Compartió una serie de fotos en las que aparecen juntos y escribió el siguiente mensaje para su eterno compañero.

“Amigo hoy es un día triste para todos los atléticos, te despides del club al cual has defendido como nadie y te has ganado a pulso ser eterno en el corazón de todos los Atléticos. Gracias por ser un ejemplo y el líder indiscutible de esta etapa de ensueño, no habrá otro como tú. Suerte en tu nueva etapa, te mereces todo lo bueno que te pase ¡¡¡FARAÓN!!!”.

Saludos de compañeros

“Cinco meses han sido suficientes para darme cuenta de la gran persona que hay detrás del futbolista y lo que significas para este club. Gracias por todo capitán. #GraciasGodín”, fue el significativo mensaje que le dedicó Álvaro Morata.

Saúl, otro de sus compañeros, dedicó un mensaje para el capitán: “"El Faraón, eres un maestro en todos los sentidos. Gracias por todo lo que nos has enseñado y por lo que has hecho por el club. Te echaremos mucho de menos en el equipo. ¡Eres Leyenda Diego Godín!”.

Lucas Hernández que emigra para jugar en Bayern Múnich, saludó al capitán colchonero.

“Te deseo lo mejor, Diego Godín. Un placer haber jugado contigo. Gracias”.

Hasta la capitana del equipo femenino de Atlético de Madrid, Amanda Sampedro, se despidió de su colega del elenco masculino.

“¡GRACIAS CAPITÁN! Has demostrado, partido a partido, como defender, respetar y amar esta camiseta. Como atlética y compañera, millones de suertes en tu nueva etapa. ¡Abrazo de gol que te da una liga!”.