Renzo Bacchia: las claves de su formación en Peñarol, el golero que admira y su gran anhelo

Con 24 años, el currículum de Renzo Bacchia Rodríguez cuenta con orgullo que se formó en Peñarol, River Plate argentino, Independiente e Inter de Milán, cuatro grandes de tres países diferentes. Llegado a préstamo a Cerro Largo para la presente temporada, el arquero que pasó por todas las selecciones juveniles de Uruguay, es una de las grandes claves de la campaña del arachán en el Torneo Apertura donde es uno de los escoltas, a dos puntos de Peñarol.

Dueño de la valla menos vencida del campeonato (cinco goles recibidos en 10 fechas), protagonista de notables atajadas, firme y seguro para dominar el área, Bacchia está a préstamo de Independiente, club con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

Fue en el rojo de Avellaneda donde debutó en Primera. Ariel Holan lo llevó al banco por primera vez en 2018 y también lo convocó en el plantel que conquistó la Suruga Bank de esa temporada.

Eduardo Domínguez le confió la titularidad en 2022 en los partidos ante Vélez Sarsfield, Godoy Cruz y Boca Juniors. Los tres juegos terminaron en empates.

"Hace tres años que lo vengo siguiendo y este año por fin se me dio la posibilidad de traerlo", dijo el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, a Referí.

"Vine a buscar minutos y protagonismo. En Cerro Largo me encontré con un gran grupo humano que me ayudó a tener una gran confianza y en la unión del grupo está el secreto de la campaña del equipo en el torneo", contó Bacchia.

@CerroLargoFC

Volando antes de ser figura contra Peñarol

El domingo, contra Peñarol, el golero fue otra vez figura en su equipo.

Sobre el final, tuvo que salir lesionado. "En la jugada que le tapé abajo a Arezo caí de lleno con el hueso de la cadera, en la parte izquierda. Cuando me paré me empezó a doler. Luego se generó un córner y tiran un centro que logré agarrar. Ahí me di cuenta que ya no me podía mover, sentía una puntada en la cadera y no quería arriesgar porque en cualquier jugada mínima podía complicar al equipo y más teniendo en el banco a un golero como Ramiro (Bentancur) que tiene un gran nivel".

La hinchada y los jugadores de Peñarol le reclamaban al juez Gustavo Tejera porque pensaban que Bacchia estaba haciendo tiempo, pero el golero estaba realmente lesionado y ahora está en duda para jugar el sábado contra Plaza Colonia por la 11ª fecha del Apertura.

"No jugamos un gran partido el domingo, no se pudo dar lo entrenado en la semana pero tratamos de adaptarnos al partido, que era duro de por sí, y no queríamos perder y nos tuvimos que adaptar. Pudimos haber jugado más, no eran gran cosa ellos. Pero por cómo se dio el partido lo terminamos resolviendo bien", reconoció Bacchia.

No siempre fue golero el hoy dueño del arco arachán.

"Cuando arranqué el baby fútbol empecé de volante, en el Juana de América". Bacchia era del barrio, allá por Bella Italia, en el kilómetro 12 de la ruta 8.

El entrenador, que era conocido de la familia, se sorprendió cuando el chiquilín le pidió ir al arco. Pero como no había golero fijo y los gurises se iban turnando en el puesto, le dio los guantes. Ahí Bacchia encontró su lugar en el mundo. En ese puesto solitario, peligroso pero al mismo tiempo clave.

AFP

Dejando la piel por la selección uruguaya, ante Colombia

Atajó en Ombú y luego en Siete Estrellas antes de llegar al fútbol infantil de Danubio y luego al de Peñarol.

"¡Qué recuerdos el baby! La mayoría de las veces me llevaba mi abuelo Ricardo, en bicicleta. A mi madre también le tocó muchas veces llevarme en bici".

De ahí recuerda haber enfrentado a Emiliano Ancheta. En Ombú fue compañero de Denis Olivera, en el Siete Estrellas jugó con Facundo Batista y en AUFI de Danubio estuvo con Bruno Méndez.

"Peñarol me formó como golero. Tuve a Óscar Ferro y a Hugo Quevedo que fueron claves. También a Walter Corbo. Salí tres veces campeón con la generación 1998. En Sexta y en sub 16 con el Chueco Perdomo, y en Quinta con Ramiro Martínez. Compartía el puesto con Iván Cartés (el nieto de Luis Maidana)".

Cuando estaba en Séptima, Bacchia hizo un año en las formativas de River argentino. Por entonces, su representante era Daniel Fonseca quien le consiguió una prueba en Boca Juniors y otra en River. Impresionó bien en ambos clubes y los dos le abrieron las puertas para jugar. Eligió al millonario porque le gustó más el entorno y las condiciones.

"Estuve un año en la pensión de River, en el Monumental. Tenía 13 años, pero como no tenía documentación para atajar en AFA, atajé en la liga. Me volví para estar cerca de la selección y opté por seguir en Peñarol. Fue una experiencia de vida que me ayudó a crecer muchísimo, como golero y como persona".

En River compartió plantel con Mateo Retegui, actualmente en Tigre y la selección de Italia, Franco Paredes, que está en Racing, en Uruguay, y Federico Girotti, centrodelantero de Talleres de Córdoba.

Bacchia defendió el arco de las juveniles de Uruguay en 37 partidos. Atajó en el Sudamericano sub 15 de Bolivia 2013, en el sub 17 de Asunción 2015 y en el sub 20 de Chile 2019 (en el Mundial de Polonia fue suplente de Franco Israel).

AFP

En el Sudamericano sub 20 de 2019, contra Paraguay

En el Sudamericano sub 20 comenzó con el nombre de Renzo Rodríguez y terminó con el de Renzo Bacchia. "Eso fue porque mi padre biológico me reconoció. Antes tenía los dos apellidos de mi madre, Rodríguez Clavijo y desde 2019 tengo los apellidos de mi padre y mi madre. Ya tenía relación con mi padre biológico, solo fue el trámite del cambio de nombre con las partidas".

Luego del Sudamericano sub 17, Fonseca lo colocó en Inter de Milán. "Vivía con Nicolás y Matías que hace poco me los crucé en Wanderers. Vivimos momentos inolvidables. Practicaba con el equipo Primavera y atajaba en la sub 19. A los seis meses me salió la posibilidad de ir a Novara, a la Serie B, donde también estuve en el equipo Primavera".

La posibilidad de jugar en Independiente hizo que Bacchia diera marcha atrás de Europa a Sudamérica.

Cuando estaba en la reserva hizo dos goles de penal. "En las prácticas entrenaba mucho los tiros libres y los penales. El entrenador era el Negro Marcelo Gómez, campeón de la Libertadores con Vélez, que me tenía mucha confianza. En un partido ante River Plate, el partido estaba 0-0 y en los días previos, practicando penales había andado muy bien. Estaba Alan Velazco, pero como era más chico y yo el capitán sentí que tenía que asumir yo la responsabilidad porque si él lo erraba le podía pesar. El golero era Franco Petroli a quien conocía de mi pasaje por River. Por suerte fue gol y ganamos 1 a 0. Después le hice uno a Gimnasia y Esgrima La Plata y empatamos 2-2", recordó.

Rápidamente fue promovido al primer equipo donde le tocó compartir entrenamientos con sus compatriotas Martín Campaña y Sebastián Sosa.

"Sentí un apoyo enorme de toda la gente de Independiente en los partidos que me tocó atajar. Pero ahora estoy muy enfocado en Cerro Largo y quiero pelear por el título", expresó el arquero.

Bacchia se declara admirador de Fernando Muslera: "Siempre lo seguí, me gusta su técnica, su pegada, su porte y desde chico intentaba copiarle cosas. También aprendí mucho al lado de Campaña y Sosa".

Representado actualmente por el argentino Sergio Vagnoni, Bacchia tiene un sueño que más que ilusión es un objetivo a alcanzar en el corto, mediano o largo plazo: defender a la selección uruguaya. "Sería un sueño poder estar algún día en el arco de Uruguay". Ya lo hizo en toda la escalera de juveniles, tiene contrato con un Independiente que vive horas de crisis (su presidente Fabián Doman renunció el martes en horas de la tarde y el uruguayo Pablo Repetto se bajó de la posibilidad de dirigir al club) y en Cerro Largo demuestra estar en un nivel top para el fútbol uruguayo. Ese sueño tiene raíces sólidas.