Juan Cruz De los Santos: de ver al Chapulín con su abuela a que lo llamen Mbappé en River

Las callecitas de Nuevo París fueron testigo de su crecimiento. Jugaba a la pelota todo el día con sus primos, que a la vez, son vecinos y con el tiempo, muy amigos. Pelota y bicicleta eran las atracciones de Juan Cruz De los Santos.

Ya se destacaba en el baby fútbol defendiendo a San Francisco, pero como le quedaba un poco lejos, arregló para jugar en Lanza México que es del barrio y siempre, de mitad de la cancha hacia adelante.

Iba a la escuela de tarde y pasaba allí los mejores momentos de su infancia.

Hasta que cuando tenía 13 años, su vida hizo un clic porque nació su hermana Morena.

“El nacimiento de mi hermana y poder disfrutar de ella y verla crecer, es impagable”, cuenta Juan a Referí con total madurez.

Su papá Julio es albañil y su madre Natalia, es operadora penitenciaria y trabaja en la administración de Cárcel Central.

“Siempre fuimos de clase media, nunca nos faltó nada, pero tampoco vivíamos con lujos”, dice.

Recuerda el sacrificio de sus padres porque lo llevaban “siempre a la cancha”.

Nelson Almeida / AFP

El juvenil de River, a la izquierda, celebra ante Cuiabá, con Pablo López y Nicolás Sosa

Pero aparece una nueva protagonista de esta historia, que no es de reparto, sino todo lo contrario. Todas las mañanas, sus padres trabajaban, como lo siguen haciendo hoy, y entonces iba a la casa de su abuela Celmira.

Así lo cuenta: “Fue parte de mi crianza. Me regañaba porque a veces me portaba mal. Las comidas que me hacía que era muy ricas, hasta el día de hoy. Mirábamos dibujitos y el Chapulín Colorado juntos y ella disfrutaba más que yo. Mi abuelo Amaranto falleció, pero llegué a compartir algunos momentos hasta los seis años”.

Le gustaba ir a la Escuela Madre Paulina en el barrio y, para variar, jugar a la pelota. El liceo lo empezó en Inmaculada Concepción en Aguada. Terminó tercero y se fue. “Era privado y mis padres ya no podían pagarlo, porque era bastante costoso. Me anoté en el Liceo 71 de la calle Agraciada y quedé en cuarto. Tengo ganas de terminarlo”.

Sus ídolos de chico eran Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y en lo local, le gustaban Luis Suárez y Edinson Cavani. “Siempre llevaba la pelota y cuando jugaba decía ‘yo soy Messi’” (se ríe).

Cuenta que por el fútbol, se privó “de muchas cosas por ser jugador, como ver a todos mis amigos cuando iban a los cumpleaños de 15 y yo me quedaba a dormir porque jugaba al otro día temprano”.

Con sus primos también le gustaba “mucho jugar con armas de mentira, al Poliladron, y nos divertíamos todo el fin de semana, cuando no jugaba”.

@Uruguay

Juan Cruz De los Santos con la sub 20 de Uruguay

¿Y cómo llegó a River Plate? “Jugaba en Lanza México y un compañero me invitó a ir con él a hacer unas pruebas a River y quedé en River AUFI con 10 años. Mi compañero no quedó. Fernando Guichón fue el técnico que me dio el visto bueno para que me quedara”.

Pero no empezó jugando en su puesto actual, de delantero. “Comencé jugando de ‘5’, porque entendían que podía rendir y yo jugaba de cualquier cosa. Yo quería jugar, si me ponías de zaguero, jugaba igual. Fuimos campeones en 2003”.

Del debut con la Primera darsenera contra Cerro Largo (1-1) no se olvida más.

“Me subió el Chavo Díaz a Primera. Me dijo que tenía condiciones, que debía centrarme, que aprendiera de los grandes y de los referentes. La primera citación fue algo muy fuerte para mí. En pleno partido, estaba calentando con los suplentes, y lo miraba a cada rato al Chavo a ver qué era lo que hacía y en un momento que dijo ‘Juan’, enseguida salí corriendo y bueno, dije ‘cumplí mi sueño’. Mis viejos estaban más contentos que yo”, recuerda.

Su primer gol fue para darle el triunfo a River ante Fénix en la hora por 2-1.

Así lo cuenta: “Fue eufórico. Hacía tiempo que tenía ganas de convertir y se dio justo. Ver a mi padre, mi novia y mi hermana en la cancha, y poder dedicárselo a ellos, fue impresionante. Yo ya sabía dónde estaban. Fue una pelota entreverada y Nicolás Sosa la peleó y me quedó el rebote frente al golero. Pensé ‘le rompo el arco salga adonde salga’ y fue gol. (Se ríe)”.

Tuvo como compañero a Jonathan Urretaviscaya, y hoy tiene al Mono Pereira, Walter Gargano, y al Chory Castro. Todos futbolistas con mucha experiencia que espera capitalizar.

Leonardo Carreño

El juvenil Juan Cruz De los Santos vive un gran presente en River Plate

“Me siento un privilegiado de poder haber podido compartir equipo con tremendos jugadores y aprender día a día de ellos. Son tremendas personas y tremendos jugadores. Me aconsejan mucho. Siempre intentan llevarte por el buen camino y eso se agradece mucho”, dice.

Está de novio con Melina desde hace un año y ya han “hablado de ir a vivir juntos, pero por ahora, sin apuro. Es una gran compañera y nos encanta salir a tomar mate a la rambla o por el Prado”.

En River tuvo como técnicos en inferiores a Anibal Saralegui, Carlos Umpiérrez, Luis Almada, Nito Puentes y Osvaldo Streccia. Y fue campeón de Séptima en un torneo en Argentina.

Cuando cobró su primer sueldo cuenta que salió “a cenar con mi madre, mis primos y mi hermana. Mi padre no pudo ir. Yo pagué y me sentí muy bien invitándolos. Es una muestra de agradecimiento y devolver todo lo que ellos dieron por mí. Estaba devolviendo el amor que ellos me dieron”.

Juan fue elegido por Marcelo Broli para tomar parte con la selección uruguaya sub 20, del pasado Campeonato Sudamericano que se jugó en enero en Colombia.

“Fue otro sueño cumplido: poder jugar un torneo oficial con la selección. Con todo el grupo tenemos una relación de hace un año y pico, nos llevamos excelente. Pero me lesioné en el hexagonal final ante Ecuador y lo tuve que ver desde la tribuna. El partido final ante Brasil, lo viví como si hubiera jugado y dolió porque nos habíamos mandado un campeonato impresionante y teníamos mucha ilusión y la gente también, queríamos llevarnos la frutilla”, cuenta.

@Cotif

Un festejo de gol con Uruguay en el torneo de L'Alcudia

Y habla del Ruso Pérez, el ayudante técnico de Broli. “Es crack, tremenda persona. Se mandaba algunos chistes picantes, charlas que no se pueden contar, pero siempre haciendo grupo, sumando para todos. Lo que significa y lo que fue, fue impresionante. Solo tenerlo, era impresionante”.

También tiene palabras halagüeñas hacia Marcelo Broli: “Tremenda persona y técnico, ya se vio no solo con nosotros, sino con la selección mayor. Mi madre, mi hermana y mi novia, viajaron a Colombia. Disfrutaron el torneo, aunque el mismo día que llegaron, al otro día fue el partido con Ecuador que me lesioné. Fue una sensación agridulce”.

Sus compañeros lo embroman en las prácticas y lo comparan con una estrella mundial a la que él, además, admira.

“Soy morochito y me embroman con Mbappé y a mí me gusta. Yo me fijo bastante en sus movimientos y ahora me fijo mucho en Vinícius Jr, me gustan mucho sus movimientos en la cancha. (Se ríe). Me fijo mucho también en Neymar. Me gusta aprender. En River, y en el fútbol uruguayo, me gusta mucho cómo juega el Chory Castro, todo lo que hace es diferente”, explica.

Juan Cruz De los Santos tiene 20 años y en la fecha que acaba de terminar, hizo un gol para la victoria de River sobre Danubio 2-1. De a poco crece y se hace un nombre en un fútbol muy competitivo y difícil de poder deslumbrar.