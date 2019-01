Reservas de casas y hoteles marchan a ritmo lento para febrero

Enero dejó gusto a poco y los operadores son muy cautelosos respecto a la llegada de turistas en febrero, un mes que tradicionalmente registra menos movimiento que el comienzo del año.

En diálogo con El Observador, el asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este, Héctor Araujo dijo que la apuesta es a que vengan “bastantes chilenos” aunque no será suficiente para compensar la falta de argentinos. En este último caso, se espera que arriben visitantes del interior como es tradicional, aunque se sabe que las reservas serán a último momento y no con un mes de anticipación como ocurría antes.

“Esperamos que el clima acompañe. Las tarifas de la hotelería son más económicas en febrero. (…) Hoy es difícil vaticinar cómo va a venir febrero”, apuntó Araujo.

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena dijo a El Observador que hubo entre un 15% y 20% menos de ocupación general en la primera quincena de enero y un 35% menos de alquileres realizados por las inmobiliarias.

“La segunda (quincena) viene más floja todavía. Entendemos que febrero va a ser menor en alquileres y en presencia de gente en Punta del Este que el año pasado. Hay consultas, pero pocas concreciones", indicó..

Sena se refirió al costo interno de Uruguay, que según su visión “atenta contra la llegada de gente” tanto desde Argentina y Brasil como de otros lugares. “Incluso a la gente de Uruguay también le dificulta porque el costo interno es muy alto”, añadió.

En tanto, la presidenta del Centro de Hoteles de La Paloma, Lilián González dijo a El Observador que los comercios de esa zona de Rocha están realizando promociones con el objetivo de incentivar las reservas para el próximo mes.

Según relató, aunque cada establecimiento tiene su estrategia, en general los precios han descendido respecto a enero y hay promociones en la mayoría de ellos. Recién se están recibiendo las primeras consultas y se cree que aumentarán con el paso de los días. También destacó la promoción que lleva adelante por estos días el Ministerio de Turismo en Argentina.

“Lo que pretendemos con estas promociones es tener público todos los días y no únicamente los fines de semana, sino no se justificaría el trabajo que se está haciendo y la inversión que se tiene en los establecimientos. Aspiramos a que haya el turismo que lamentablemente por factores climáticos no hubo en la mayor parte del mes de enero”, sostuvo.

González reconoció que en la primera quincena de enero la ocupación fue inferior a la anterior temporada, aunque todavía no se realizó un cálculo oficial.

Días atrás la Dirección de Turismo de Rocha presentó un primer informe sobre la temporada donde identificó el perfil de los visitantes que llegaron al departamento entre fines de diciembre y los primeros días de enero. En esa fecha, los uruguayos fueron los que más eligieron a Rocha para sus vacaciones, seguido por los argentinos.

El relevamiento fue efectuado en La Paloma, La Pedrera, Costa Azul, La Aguada, Cabo Polonio, Valizas, Aguas Dulces, Punta del Diablo, Santa Teresa y Barra del Chuy.

El informe mostró que seis de cada 10 (62%) fueron uruguayos, un 5,2% más respecto al mismo período de la temporada pasada. La llegada de argentinos a los balnearios tuvo un resultado opuesto, al descender 10,5% en la misma comparación.

Por su parte, en Colonia los datos que maneja la Cámara Hotelera son de un 30% menos de ocupación que en igual período del año pasado y para febrero las reservas alcanzan al 20%, según dijo al portal Perfiles de ese departamento el presidente de la gremial, Martín De Freitas. El empresario señaló que uno de los problemas que plantean los operadores es la existencia de alojamientos no habilitados que funciona de manera irregular.