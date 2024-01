Reunión urgente de tamberos: angustiados, reclaman una señal de Conaprole

Los tamberos se reunirán el próximo martes, en Florida, para analizar el momento adverso que existe en la mayoría de las empresas que emprenden sistemas productivos de leche, consecuencia de un precio que descendió bruscamente en agosto pasado y no se ha recuperado.

Este martes un grupo de productores de diversa escala, desde familiares a grandes tamberos, se presentaron en la sede de una de las gremiales de mayor porte, la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF).

“Nos dijeron que no aguantan más, que precisan una señal, que el precio rebote y a corto plazo”, contó a El Observador Horacio Rodríguez, presidente de esa sociedad.

La convocatoria.

Dado ese reclamo, la SPLF decidió convocar a una reunión de productores, estén agremiados o no, invitando incluso a integrarse a la convocatoria al resto de las gremiales que nuclean a tamberos, que son más de 10 y ya hay dado su consentimiento.

Rodríguez recordó que en agosto el precio cayó algo más del 20%, cuando Conaprole, principal industria y exportador del país en este rubro, vendía a precios notoriamente por debajo de los US$ 3.000 por tonelada.

Actualmente, en un escenario internacional de precios constantemente al alza desde inicios de diciembre, hay valores que superan los US$ 3.500, no obstante Conaprole no ha mejorado el precio.

Si bien se comprende que los precios que van mejorando no se capitalizan de inmediato, los tamberos entienden que ya es momento de que haya una novedad sobre una mejora en el precio del litro de la leche que remiten.

“Estamos en el eje de los US$ 0,35 por litro y el precio necesitamos que se acerque a US$ 0,40, son $ 2 pesos por litro, pero no hay una señal en ese sentido y no solo eso, hubo comentarios de directores de Conaprole de que no habría cambios en enero ni en febrero y eso preocupa muchísimo”, expresó.

Juan Samuelle

Tambos.

El sector, destacaron tamberos consultados por El Observador, se ha beneficiado con algunas novedades positivas, como la baja de algunos costos productivos y lluvias que mejoraron el acceso a agua y comida para los rodeos, pero se siguen soportando algunas dificultades surgidas durante la última sequía, cuando se generó un endeudamiento inesperado para poder sostener los sistemas productivos lecheros.