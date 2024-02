Ricardo Gareca deberá hacerse un test de ADN para confirmar paternidad de una joven uruguaya

La Justicia Civil de Buenos Aires falló a favor de la uruguaya Mary Sande Delgado, quien en 2021 presentó una demanda para que el actual entrenador argentino Ricardo Gareca reconozca su paternidad.

Así lo informó el diario Popular de Argentina, que agregó que el actual DT de la Selección de Chile tendrá que presentarse el próximo miércoles 21 de febrero ante la Justicia argentina para realizarse una prueba de ADN a los efectos de establecer si la uruguaya es o no su hija.

En anteriores instancias, Gareca se negó a hacerse la prueba de ADN.

Según contó la uruguaya en una entrevista que realizó con diario argentino en 2021, su madre y Gareca tuvieron un vínculo hace 38 años en Buenos Aires. "En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: 'él es tu padre'. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: 'vos no sos hija de papá. él solo te dio su apellido", relató.

"En ese momento (Carola) me dijo que mi otra hermana (Johana) sabía la historia porque mi madre se lo había confesado a ella. Obviamente fui a preguntarle (a Johana) y me contó que mi madre había tenido un vínculo con Ricardo (Gareca)".

"Lo que me dijo mi hermana fue que ellos se conocieron en el año 1982 cuando mi madre trabajaba en una rotisería en Buenos Aires, en la zona de Palermo. Me siguió contando lo que ella sabía... pero yo no aguanté y fui directamente hablar con mi madre y le pedí, por favor, que me diga la verdad", dijo.

A su vez, contó que tuvieron un encuentro en Maldonado y que Gareca no la reconoció. "Cuando lo veo salir dije: es mi oportunidad. Quizás no lo vuelvo a ver nunca más, no puedo callarme. Me acerqué y le dije nuevamente: '¿me puedo sacar una foto con vos?. Y en ese momento le dije: ´mira... sé que te va a parecer una locura todo esto, para mi es un momento horrible, me da mucha vergüenza, pero quiero decirte que mi madre me dijo que vos sos mi padre´", sostuvo.

"En ese momento quedó sorprendido... Imagínate, los dos quedamos mudos por unos segundos. Él me dijo: '¿cuantos años tenés?'. En ese entonces creo que tenia 25" . "Me estás hablando de hace muchos años, no me acuerdo", respondió Gareca.

"Entonces le mostré una foto de mi madre y me dijo que no se acordaba de ella y bueno hablando y hablando me dice que le mande una carta documento y que ahí nos hacíamos lo que nos tengamos que hacer, y esa fue la última vez que lo vi y que hablé con él", sostuvo.