Robert Silva: "Los resultados no se vieron afectados por la pandemia”

"Diálogo", es la palabra que más menciona Robert Silva para referirse a la reforma de la educación que está preparando el Consejo Directivo Central (Codicen) que él preside, aunque luego aclara que a la vez las autoridades serán las que tomen las decisiones.

El jerarca afirma que, más allá del grupo de 13 expertos que se convocó para que aporten sus opiniones, también se escuchará a los docentes, estudiantes, sindicatos, la sociedad civil y las familias. Entre los cambios está la reformulación del Bachillerato, la revisión del sistema de calificaciones, las repeticiones y las políticas focalizadas que Silva defiende.

Además, asegura que en la pandemia no empeoraron los resultados educativos y afirma que a los niños no se les impide repetir los platos de comida, pese a que la directora General de Primaria, Graciela Fabeyro, argumentó que eso sucedía para preservar el balance nutricional de las viandas.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista de El Observador a Silva.

¿Cómo se combina la idea del Bachillerato General Interdisciplinario con la propuesta que hizo, por ejemplo, Eduy21 sobre que la transformación vaya desde inicial en adelante?

Esto es un proceso de transformación integral, es decir, comprensivo desde que el niño ingresa a los tres años hasta que sale de un liceo o de una UTU. En ese marco, nosotros hemos establecido como dos grandes tramos que es la educación básica que va hasta tercero de liceo o UTU, es decir, inicial, Primaria y media básica y luego una educación superior, para jóvenes, que es la media superior. Toma en cuenta justamente el poner un ciclo único en cuanto a sus diseño, a su estructura, su contenido pedagógico, sus ejes transversales y no se pone a tener una media superior con foco en los jóvenes. Vamos a ir avanzando hacia un Bachillerato general, todo en un marco de un diálogo.

En Inicial y Primaria, ¿Cuáles van a ser los cambios?

Establecemos la generación de un marco curricular, es decir, unificar en el sentido pedagógico todo lo que tiene que ver con perfiles, progresiones de aprendizaje, orientación a los docentes y evaluaciones. Hoy en día Primaria evalúa de una manera, Secundaria de otra, UTU evalúa de otra. Los programas y los planes van a estar enmarcados en la generación de contenidos para el desarrollo de competencias que van a estar en los perfiles. Los perfiles son qué esperamos que los niños vayan aprendiendo a medida que van avanzando, cuáles son sus logros en tercero de escuela, sexto de escuela, tercero de liceo y cuando terminan la educación obligatoria.

¿Las evaluaciones van a ser unificadas en todos los niveles?

No, las evaluaciones van a tener una concepción similar. Va a haber una lógica de evaluación, que habrá que construirla a partir de diálogo y el trabajo conjunto, van a tener aquello de que, por ejemplo, que la evaluación no tiene que ser absolutamente individual, tiene que haber un ida y vuelta donde participa el estudiante y el docente. Que no sea individual y subjetiva, sino a partir de un desarrollo que se va generando.

¿Esto tiene que ver con la intención que tenía Primaria de eliminar las notas y las repeticiones?

No, nosotros no hemos definido nada de eso. El año pasado Primaria lo propuso, fue una evaluación conceptual, pero eso no está definido. Puede estar en la mesa. Acá lo importante es no excluir temas del debate. Creo que además tenemos que discutir otras cosas, por ejemplo, ¿la evaluación tiene que ser anual? ¿O puede haber una evaluación que atienda el desarrollo cognitivo del niño? Puede haber una evaluación que sea por ciclos y no anual, pero todo eso, quiero que quede claro, se va a trabajar sobre el diálogo y el acuerdo. Nosotros no somos fundacionales, ya sabemos los problemas que la educación ha tenido por llegar con mente fundacional. Nosotros tomamos muchísimas cosas que existen, vamos a dialogar, pero a la vez vamos a tomar decisiones.

Personalmente, ¿qué piensa sobre el sistema de calificaciones?

Lo que nosotros tenemos que adoptar es un nuevo sistema de evaluación que atienda la necesidad de un cambio que tiene el actual. Esto está en plena discusión, pero hoy nosotros concebimos a la repetición como algo que fortalece el aprendizaje y la realidad es que lo perjudica, lo debilita y lo termina expulsando, porque se toma al niño al año siguiente de la misma manera que se toma al que ingresa por primera vez, como si nada hubiese pasado por él.

¿Cuál es la alternativa?

Acompasar el proceso de aprendizaje al desarrollo de los niños, al contexto de cada uno, al grado de vulnerabilidad que tienen y saber que el aprendizaje tiene que ser singularizado, que cada niño es distinto. El sistema educativo, a través de sus docentes y de equipos técnicos, tiene que atender esa singularidad y anticiparse a las dificultades que el niño tiene. Si seguimos con lógicas homogeneizadoras como las que tenemos ahora, que vemos a todos por igual y que el que no es igual a la media lo sacamos, el problema de extremo fracaso que estamos teniendo y de ser uno de los sistemas más inequitativos de América Latina, va a continuar.

¿Entonces piensa que la repetición hay que eliminarla?

No tengo posición tomada, quiero dialogar y escuchar lo que los docentes y técnicos piensan. Sí creo que el sistema de evaluación en Uruguay hay que cambiarlo.

Camilo dos Santos

¿Por qué dentro de las 13 personas que se convocaron para este primer diálogo no hay docentes y estudiantes?

Porque nosotros tenemos un diálogo que quizás está estructurado de una manera, tenemos una hoja de ruta, que quizás es muy innovadora en el sentido de que toma en cuenta las opiniones de la mayor cantidad de actores posibles. Es decir, una de las acciones que en esa hoja de ruta está establecida es tener un grupo de referentes a los cuales se les consulta su opinión, qué educación estiman que tenemos que tener. Pero, a la vez, ya se está preparando una consulta masiva a nivel nacional que permita conocer la opinión de docentes y de la sociedad en su conjunto y vamos a consultar a las Asambleas Técnico Docentes, a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil.

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, dijo que está en la agenda extender el horario en las escuelas que hoy funcionan cuatro horas, es decir, para pasarlas a tiempo completo. ¿Cuál es el plan para aplicar esa reforma, teniendo en cuenta que esas escuelas tienen dos turnos y por lo tanto se precisarán más edificios?

En 2020 invertimos 2.800.000 de pesos en infraestructura educativa. Este país y el mundo ha determinado que la extensión del tiempo pedagógico es una política educativa necesaria sobre todo para los más vulnerables. Las escuelas de tiempo completo se construyeron con la lógica de los quintiles 1 y 2. Lamentablemente, en el quintil 1 solo el 13% tiene tiempo completo o extendido y se suman ambos quintiles, solo el 22%. Eso habla de un país que no llevó adelante una política focalizada de atención del tiempo pedagógico a los más vulnerables. Nosotros nos comprometimos a llevarlo a un 40% de los quintiles 1 y 2.

¿Se van a mantener los años lectivos como hasta ahora?

Está demostrado que cuantos más días de asistencia a los centros educativos mejores son los resultados, yo creo que en toda esta discusión que se va a generar, el tema del calendario escolar va a estar.

¿Usted piensa que debería alargarse?

Yo creo que Uruguay tiene distintas realidades. Quizás hay jóvenes y niños en este país que tienen familias que cuando el niño no asiste al centro educativo pueden hacerse cargo, pero te aseguro que hay otras que no, que no tienen condiciones sociales y económicas para hacerse cargo. La educación pública tiene que desarrollar estrategias, como la Escuela de Verano, que puedan atender a esas realidades. Tendríamos que avanzar también a educación media de verano.

Sobre el episodio que ocurrió en el Parlamento sobre la repetición de los platos de comida ¿No le parece grave que se le impida repetir la comida a niños en situación de vulnerabilidad?

Está partiendo de un supuesto que es falso. No se impide repetir un plato de comida a un niño. Te lo dice, más allá del presidente del Codicen, un hijo y nieto de maestras, que vivió las vicisitudes propias que solo las maestras viven: las necesidades contextualizadas de los niños en los distintos lugares de nuestra escuela pública. Nosotros tenemos una realidad que es que tenemos distintos sistemas de alimentación. Lo de la terciarización tiene destinas modalidades, que ya estaban cuando nosotros llegamos, no es un invento que hayamos hecho. Se cocina en la escuela, afuera de la escuela y se lleva y se sirve o el sistema de bandejas. Lo más complejo a veces para la repetición, hay que ser franco, es el sistema de bandejas porque hay una bandeja por niño, que está balanceada, pero muchas veces las situaciones son atendidas por los docentes en función de las realidades. No siempre asisten todos, no siempre están completos los comedores. Cuando se elaboran los alimentos hay que hacer esa sabia combinación entre las necesidades del niño y la alimentación saludable. Si un niño está con hambre, la escuela pública nunca le ha negado ni le va a negar un plato de comida. Pero además, Uruguay tiene el récord histórico en el 2020 y en el 2021 de días en los que la escuela pública brindó la alimentación, ¿y eso nadie lo dice? Los que salen a crear falsos relatos sobre la alimentación escolar, ¿no lo reconocen?

Camilo dos Santos

Presidente del Codicen, Robert Silva

Entonces, el supuesto de que se impida repetir el plato de comida...

Hay una investigación administrativa en curso para saber quién dijo, dónde se dijo, cuándo se dijo, qué empresa dijo que no se podía repetir.

¿Los niños si quieren pueden repetir la comida?

Atendiendo las necesidades y el contexto particular, los maestros disponen la posibilidad de que repitan.

¿Está medido en qué aspectos perjudicó la pandemia a los aprendizajes de los alumnos?

Tenemos la evaluación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que en Uruguay tanto en tercero como en sexto de Primaria, los resultados no se vieron afectados e incluso mejoraron en algunos. Tenemos los resultados primarios de Secundaria y UTU que nos demuestran que o se mantuvieron o mejoraron los niveles de promoción y la desvinculación disminuyó.

¿Las tasas de abandono no se incrementaron?

Se va a presentar el lunes lo de Secundaria, pero en líneas generales no.

Fenapes dice que entre marzo de 2020 y 2021 se produjo una caída de 6,4% en los aportes al BPS y lo adjudican a un recorte de 40 mil horas mensuales. ¿Esto es así?

No tienen ni idea. Con la pandemia disminuyeron las suplencias. Los aportes están vinculados obviamente a las suplencias. Disminuyen porque no hay presencialidad y además hubo una adecuación de los grupos. Sí, hubo una adecuación de los grupos. ¿Por qué? Porque hay menos estudiantes, entonces hubo menos grupos.

En una de las recorridas que realizó por escuelas de Salto y Paysandú la cuenta institucional de la ANEP tuiteó la entrevista a dos niñas con el texto "Queríamos conocer a Robert Silva", en el video se lo ve a usted entrevistando a las niñas que además no dicen esa frase, ¿esa comunicación no es una forma de proselitismo político de su persona?

No. Ese video se generó a partir de que las niñas pidieron conocerme y sí iban a salir en la televisión, así es como lo dijeron, así que no. Es una vivencia muy linda que llena la vida de todos los que estamos en estas funciones.

Le pregunto específicamente por la frase que alude a su persona: "queríamos conocer a Robert Silva"

Soy el presidente.