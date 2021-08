Robert Silva: "Vamos a tomar decisiones porque llegamos para cambiar la educación"

En defensa del bachillerato general en el que trabaja el gobierno, el presidente del Codicen, Robert Silva, pidió "quitar los mitos o eslóganes infundados" con los que se "confronta" y "genera miedo" ante anuncios de cambios en la educación. "Vamos a tomar decisiones porque llegamos para cambiar la educación", señaló este martes, en entrevista con En perspectiva (Radiomundo).

El jerarca pidió a la ciudadanía tener "mente amplia y espíritu grande". "Y saber que es necesario que el país se dé una discusión en materia educativa. Y luego llegaremos a las mejores decisiones posibles. Vamos a tomar decisiones porque llegamos para cambiar la educación y es necesario adoptar decisiones", señaló.

Tal como informó El Observador el pasado 15 de agosto, la educación media avanzará hacia un Bachillerato General Interdisciplinario en el que los estudiantes tendrán una formación común en los primeros dos años (cuarto y quinto año) y en sexto elegirán un "énfasis", como por ejemplo, ciencias médicas o tecnologías.

Silva apuntó: "Esto es una cosa que está pasando en el mundo. Hay que quitar los mitos o los eslóganes. Eslóganes infundados, muchas veces confrontativos que pretenden generar miedos. Y ustedes lo van a ver escrito en los muros o lo van a ver escrito en las paredes de algunos centros. Yo pronostico (que) hay muchísima gente que desde siempre, cada vez que el sistema educativo va a iniciar un proceso de transformación vienen con el cuento de la privatización de la educación, vienen con el cuento de la mercantilización, vienen con el cuento de que le estamos copiando a Chile. Y al Chile de Pinochet. Vienen con el cuento que nosotros estamos generando mano de obra barata, de que nos vendimos a los intereses del mercado o de los grandes empresarios".

Aseguró: "Eso lo van a ver. Ya lo anuncio. Pero yo quiero desterrar cualquier cosa de ese tipo porque además genera el palo en la rueda. Y después viene lo otro: (dicen que) se termina el bachillerato artístico... nos van a sacar el arte (...) ¿Cómo nosotros podemos pretender esas cosas?", cuestionó. Y recordó que la orientación artística se quitó "sin evaluación" en 2006 y luego se volvió a considerar.

Silva pidió generar "buena y sana discusión". "Pero no sobre la premisa de algunos actores que ponen de un lado de la mesa a los buenos –o sea, ellos– y a los malos –o sea, nosotros–. Eso no es así. Eso no es un debate constructivo y nos ha hecho mucho daño. Ha puesto trabas permanentes al proceso de cambio en una educación" que, según el jerarca, no se adapta a los tiempos actuales.

La reforma, que tomará todo el sistema, desde inicial hasta la media superior, tendrá materias opcionales en cuarto y quinto para "reforzar" su formación hasta llegar a sexto, cuando el alumno elija el "énfasis". Remarcó que no se suprimirá ninguna asignatura, sino que seguirán estando, con base en el trabajo por proyectos.

"Es claro que esto va a tener un proceso de discusión con las universidades, un proceso de análisis y debate con los docentes, con las organizaciones profesionales, con la sociedad en su conjunto", aclaró el presidente del Codicen.

Silva comparó y dijo que "la educación ha tenido muchísimo problema en descalificar al que piensa distinto". "Práctica que nosotros no llevamos y que algunos actores sí llevan adelante, y, en segundo lugar, llegar con mente fundacional. Es decir, creer que 'yo llego, soy el crack, sé todo, mi equipo, nuestro equipo es el mejor'. Ha llegado el momento de que este país adopte algunas decisiones. Y no parto de la base de que el que piensa distinto a nosotros, está equivocado. Tengo la convicción de no ser dueño de la verdad", concluyó Silva, quien insistió en "discutir y deliberar".