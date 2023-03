Rochet y Arezo viajaron juntos hacia Tokio para reunirse con la selección uruguaya: "No siento dolor", dijo el delantero

Los futbolistas del medio local, Sergio Rochet de Nacional, y Matías Arezo de Peñarol, partieron este domingo a la mañana hacia Tokio, para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya.

Los celestes disputarán dos encuentros amistosos contra Japón el próximo viernes a la hora 7.30 y el martes 28 de marzo contra Corea del Sur a la hora 8.

Cabe señalar que Arezo no jugó con Peñarol este sábado, como informó Referí, debido a una distensión de aductores.

Igualmente, los carboneros vencieron 1-0 con un gol de Santiago Rodríguez, para seguir encaramados en la punta del Torneo Apertura.

"No tengo apuro en irme (de Peñarol hacia Granada de España, el dueño de su ficha). Estoy disfrutando el momento. Ya no tengo dolor, me siento bien, estaba esperando esta oportunidad con Uruguay", dijo Arezo este domingo en el aeropuerto de Carrasco previo a la partida, en conferencia de prensa.

Por su parte, Sergio Rochet también habló sobre estos partidos y lo que le está sucediendo con Nacional.

"Hoy quiero recuperar confianza, me ha faltado en los últimos partidos. Volver a jugar con Uruguay es importante, siempre es divino ver tu cara en la lista", sostuvo el arquero titular celeste.

El delantero aurinegro, pese a que dijo que no tiene dolor de sus distensión de aductores, será evaluado en la semana para saber si juega el viernes contra los japoneses o el martes 28 ante Corea del Sur.