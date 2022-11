Rod Stewart, otra figura de la música que le dijo "no" al Mundial de Qatar 2022: "Me ofrecieron un millón pero me negué"

Pocas horas después de que se revelara que la cantante británica Dua Lipa rechazó presentarse en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022, otro artista confesó que fue contactado por la organización del evento pero que se negó a hacerlo por razones éticas.

El torneo, que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre con el evento de apertura y luego con el partido inaugural entre la selección local y la de Ecuador, ha sido criticado desde distintas tiendas por las estrictas leyes qataríes, que se adscriben dentro de la tradición musulmana, y también por las muertes de miles de trabajadores, en su mayoría inmigrantes, durante la construcción de los estadios y las instalaciones para el campeonato.

Dua Lipa publicó este lunes "espero visitar Qatar cuando cumpla con todos los compromisos de Derechos Humanos que hizo cuando le asignaron la organización de la Copa del Mundo".

Y ahora, Rod Stewart confirmó que rechazó una oferta similar. "Me ofrecieron un montón de plata, más de un millón de libras (US$ 1.190.000), para cantar allí hace unos 15 meses", dijo al diario británico The Sunday Times.

"Les dije que no", agregó el cantante. "No es correcto ir. Y a los iraníes los tendrían que expulsar del torneo porque les proporcionan armas", siguió el inglés, reconocido amante del fútbol y jugador amateur durante su juventud.

Quienes le dijeron que si a Qatar y se presentarán en la ceremonia de apertura son Shakira, el grupo Black Eyed Peas, y el cantante surcoreano Jungkook, parte de la exitosa banda BTS.