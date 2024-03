Romina Manguel debutó con la nueva temporada de Opinión Pública en Canal 9

Romina Manguel regresó al aire de IP y Canal 9 con su ciclo Opinión Pública. Un clásico de los domingos por la noche (22 a 0) que comenzó su nueva temporada el último fin de semana y demostró que mantendrá su identidad respecto al análisis de la realidad y al abordaje de los principales temas de la agenda económica y política.

La conductora seguirá secundada por Jairo Stracccia y Ramón Indart en el desafío que propone el análisis de la realidad en medio de la tensión política permanente con la que convive la Argentina.

Al respecto de la expectativa a la hora de encarar una nueva temporada Manguel, en diálogo con El Observador, sostuvo: “La intensión es no colapsar, evitar enredarnos en horas de especulaciones absurdas para llenar la falta de información. Analizar con data cierta, que escasea. No rendirnos a agendas que nos quieren imponer para esconder la realidad más dura. Lograr un diálogo con el nuevo espacio libertario en un lenguaje que todavía no conocemos. No indignarnos ni gritar. Es como el DNU: un me mega desafió”.

Parte del desafío que menciona Romina Manguel tiene que ver con hablarle a un público que cada vez le tiene más rechazo a la política. “Estamos buscando la manera de llegar a aquellos que están tan hartos de la política, de los sindicatos, de la justicia como de nosotros. Hay que admitirlo”, advirte la conductora y reflexiona: “Carlos “Chani” Guyot habla de “infoxicación” y me gusta esa palabra: intoxicados de información. El esfuerzo es el mismo. Cómo explicar que cuestiones que parecen ser técnicas y confusas impactan en tu bolsillo. Y buscar un tono amable. Hace mucho que nos gritan de todos lados. Acá el que no grita, gana”.

En su primera emisión Opinión Pública tuvo entre sus invitados a José Luis Espert y Martín Llaryora. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja y el Gobernador de Córdoba son de las figaras centrales de la discusión que viene respecto del “pacto de mayo” y la ley ómnibus. Tan sólo una muestra del nivel de los invitados que suele visitar el ciclo. En ese sentido, Maguel explica: “A mi me cansan los slogans. Mal. “Todas las voces”, “pluralidad de opiniones”... Y después están los mimos cuatro actores dando vueltas en distintas escenografías repitiendo el mismo papel. Eso en Opinión Publica no pasa. No nos permitimos que pase. Arriesgamos. Hay gente que tiene mucho para decir y si, por ahí no te mide como una de las caripelas del elenco estable. Pero arriesgamos.

La discusión sobre la agenda es parte del asunto, no sólo lo invitados. “Nadie sabe lo que ‘quiere ver la gente’. Cómo dice (Jorge) Lanata si uno supiera con certeza mediría 50 puntos. Y eso solo lo genera Milei o GH cuando hay morbo. Los temas de las mesas del Timón, el bar de la esquina del canal, los llevamos al estudio. Y probamos. Venimos arriesgando con tremenda libertad. Y podemos divertirnos sin caer en circo. Porque realmente el país y la diaria se tornan invivibles”, detalla la conductora y devela, por lo menos un poco, cual es la mecánica con la que se construye un programa semana de política.

De cara a lo que viene, en un año que amanece complicado, la apuesta de Opinión Pública es ofrecer periodismo puro y duro. “¿Qué van a encontrar? Tres periodistas que aman lo que hacen, que pelean por hacerlo cada vez mejor, que no somos complacientes ni agresivos. Que no nos cansamos y a pesar de la ley no escrita, este periodismo si se pelea con la realidad. Y les alcanzamos un par de anteojos porque esta buena gestión es imposible de entender con la mirada que teníamos sobre la vieja política”, sentencia Manguel y abre la puerta de una nueva temporada.