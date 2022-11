"Romper las mentes de cemento": la visión de Connie Ansaldi sobre el liderazgo femenino

Connie Ansaldi es una mujer con poder de reinvención: una característica por la que desde hace años —además de liderar su propia startup: el primer marketplace de NFT, Carnaval .art— se dedica a animar a otras mujeres a reinventarse, y así alcanzar sus metas soñadas.

A propósito, en el marco del Foro Mujeres Líderes llevado a cabo por la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se presentó en el Teatro Solís con el objetivo de pensar en el lugar que ocupan las mujeres en el ámbito laboral, y los desafíos que quedan por delante para llegar al lugar que quieren ocupar.

En este sentido destacó que el desafío más difícil es el que las mujeres tienen con ellas mismas; lograr salir de los prejuicios establecidos en la cultura.

— ¿Cuántas veces escuchamos que las mujeres sexies no son inteligentes? — preguntó Ansaldi, e invitó a las presentes a pensar —entre otros ejemplos— si como consecuencia de este prejuicio decidieron no usar una prenda para una reunión de trabajo porque era muy escotada.

— Este prejuicio está instalado en la cultura, y por eso nosotras lo tenemos— respondió, y afirmó que justamente contra esto hay que luchar.

Así lo hizo hace casi 100 años Hedy Lamarr, quien fue pionera del cine erótico por lo que se consideraba demasiado sexy para ser inteligente. Sin embargo también fue de las primeras en romper con las reglas tradicionales de la comunicación para inventar la técnica de espectro ensanchado, gracias a la que actualmente existe el wifi.

“No quiero que ustedes (haciendo referencia a las mujeres) se sigan identificando con ninguno de este tipo de axiomas”, sostuvo Ansaldi.

Contra las mentes de cemento

Ansaldi presentó datos estadísticos respecto a qué lugar ocupan las mujeres en el ámbito laboral.

En primer lugar, dijo que en el rubro de trade (compraventa de activos financieros) las mujeres representan únicamente el 15%.

Y esto —marcado por las construcciones culturales— porque las mujeres creen que no pueden administrar dinero ajeno.

En segundo lugar dijo que de aquellas personas al frente de empresas de tecnología, las mujeres representan únicamente el 7%.

En tercer lugar —y en relación con lo mencionado anteriormente— dijo que únicamente el 3% de las estudiantes universitarias deciden estudiar una carrera vinculada a la programación siendo esta una disciplina con mayor salida laboral.

Y esto porque las mujeres creen que la tecnología es una actividad para los hombres.

“Lo primero que tenemos que hackear, es nuestra valoración con nosotras mismas”, afirmó Ansaldi.

En este sentido, explicó que lo importante no es romper el techo de cristal, sino la mente de cemento: “Se trata justamente de cambiar esta narrativa, empezando por nuestra mente de cemento dado que somos nosotras las que decimos que determinada actividad no es para mí porque no lo voy a entender”.

Y para concluir, haciendo referencia a la iniciativa de romper el techo de cristal dijo que justamente por el impulso que hubo para que las mujeres estén en posiciones de liderazgo en empresas este número ha evolucionado en el tiempo. De hecho, es el que más ha crecido pasando de 0% en 1995 a 28% en 2021.

“A veces para que los cambios se instalen hay que forzarlos. Lo que vengo a proponerles es que nos olvidemos por un segundo del techo de cristal porque ya está demostrado que estamos en el camino de romperlo y vayamos por las mentes de cemento, empezando por la propia”, finalizó.