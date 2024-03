Rosina se sinceró sobre la idea de que entre Lucía en el "congelados" de Gran Hermano: "tremendo desafío"

Tras el ingreso de Lisandro a la casa de Gran Hermano (Telefe) durante la sección de congelados, los participantes quedaron expectantes ante la posibilidad de que otro exconcursante haga lo mismo en los próximos días.

Al analizar quiénes podrían ser los próximos en ingresar, Rosina y Zoe expresaron su ilusión por ver nuevamente a Lucía Maidana. Sin embargo, la uruguaya luego manifestó que preferiría un tipo diferente de encuentro.

"¿Sabés lo que estaba pensando? Si meten a Luchi en congelados, es una cagada, porque ¿cómo hacés para aguantarte de no abrazarla y no hablarle? Yo quiero que entre y que ese reencuentro sea 'el reencuentro'. ¿Entendés? Sino me tengo que quedar así, dura", admitió Rosi.

Al escuchar los pensamientos de su amiga, Zoe trató de consolarla y sugirió: "Lo pueden tener afuera igual...". "Bueno, sí. Mejor, mucho mejor. Tenés razón. Pero, igual, tremendo desafío, quieta...", insistió Rosina.

"Me puedo llegar a volver loca si la meten en congelados. Tremendo, raro. Además, imaginate que viene, me habla, me dice algo. ¿¡Cómo hago!? Me enloquezco. Voy a tener que estar atada...", agregó.

Lisandro reingresó a la casa con tres comunicados y cuatro jugadores quedaron en placa



Este lunes, en Gran Hermano, hubo una variedad de eventos, desde la resolución de la prueba del líder hasta la revelación del destinatario de una nominación fulminante. Además, se llevó a cabo el desafío "Congelados", el cual dejó a tres participantes en riesgo de eliminación. En esta ocasión, a Lisandro se le encomendó la tarea de entregar tres sobres, mediante los cuales la producción planificó la distribución de beneficios y prendas entre los participantes que sean designados como destinatarios.

Sin embargo, durante la comunicación de las novedades del día por parte de Santiago a los integrantes del programa, Rosina interrumpió exaltada anunciando la llegada de Lisandro. "¡Nos dijeron que viene Lisandro!”. “Nos gritaron que viene Lisandro", exclamó la participante, lo que generó cierta decepción en del Moro.

En el transcurso de la emisión de este lunes, Santiago del Moro anticipó que los tres sobres portados por Lisandro contenían las siguientes directrices: "Estás fulminado”, “Esta semana tus votos valen doble” y “Esta semana solo tendrás 1 voto". El primero le tocó a Martín, el segundo a Emmanuel y el tercero a Rosina.