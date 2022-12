Entrevista a Ruben Rada: su infancia con muchas enfermedades y sus comienzos en la música

El cantautor e ícono uruguayo, Rúben Rada fue el invitado de esta semana del ciclo Posdata que conduce el periodista Óscar González Oro. En la entrevista, el cantante repasó su niñez que, contó, estuvo marcada por muchas enfermedades, también habló de sus inicios en la música, su carrera en Argentina, el vínculo con su familia y los conflictos que tuvo por ser negro.

A continuación un resumen de la entrevista.

Esa niñez, ¿cómo la recordás, con alegría, con necesidad?

Más de la necesidad y de las enfermedades que de todo. Yo en el año 45 tenía dos años, me enfermé de tuberculosis y estuve internado en el sanatorio Saint Bois, que está pasando Colón. Y ahí estuve dos años, y había señores grandes, de 70, de 60, de 80 que yo pasaba por el lado de la habitación y preguntaba “¿Don Pepe? Se fue al cielo. ¿Don Juan? Se fue al cielo. Yo también me quiero ir al cielo” decía, porque estaba quedando solo. Yo me salvé de casualidad, porque en esa época no había penicilina, apareció en el 45 y llegó a Uruguay en el 49. Me salvé y yo era jugador de fútbol, para mí el fútbol era lo más importante del mundo, me gustaba el fútbol, pero cada vez que me sacaban la ficha médica, en el pulmón me salía siempre una mancha, hasta los 16 años me salieron manchas en el pulmón. Yo ya cantaba, mangaba y cantaba en los boliches y ahí fue cuando me dediqué de lleno a la música, como no podía jugar jugar.

¿Fuiste al colegio?

Fui a seis, siete, colegios y no termine la primaria. Porque era un pelotudo. Me gustaba mucho jugar al fútbol, entonces estaban en la escuela, me estaban enseñando aritmética, matemáticas, lo que sea, y pasaba mi hermano Martín con una caña larga, porque yo estaba en el primer piso, y decía “Te precisamos” y entonces yo me tiraba por la ventana para abajo y me iba. Cuando venía con las notas a mi casa, mi madre, que tenía muchos complejos, decía “la maestra es una racista”, y yo viví muchos años con eso, de que cuando me iba mal era porque eran racistas, hasta que después de grande la vi a la maestra Esperanza, de primero, y le pedí disculpas, le conté la historia de mi familia. Nosotros venimos de no poder entrar a los bailes, por ejemplo, cuando tenía 16, 17 años, había lugares que no entraban los negros en esa época. Y hasta no hace mucho tiempo en la calle 18 de Julio y Yi había un bar que no dejaban entrar negros. Entonces un día fuimos, nos sentamos como diez negros en el bar, y no nos atendieron y nos quedamos ahí. Y nos querían sacar y vino la policía y le dijimos ¿por qué nos tienen que sacar? Si teníamos dinero para pagar, todo. Ahí fue que se hizo un poco de bulla y famoso ese bar y al final lo cerraron. Pero yo iba los bailes y no entraba. No quiero nombrar bailes, porque cuando vos hablas de racismo, el que no es racista se siente muy ofendido y jamás digo “los blancos” digo “la gente que le interesan los colores”. Nos tratamos muy mal.

Si te tenés que definir musicalmente, ¿qué sos?

Soy todo yo. A mí me gusta toda la música. Cuando apareció la palabra World Music, ahí me encontré. Y ahí me encontré a Gismonte, a Piazzolla, a Milton Nascimento, a Joao Gilberto, Hermeto Pascoal, Opa con los Fattoruso, que tocábamos la música del mundo, yo toco la música del mundo. Como yo era crooner, yo cantaba en hoteles, en barcos, (canta). Cantaba todo eso, entonces me acostumbré a cantar cha cha cha, candombe, todos los ritmos. Yo soy un crooner, de hecho hace poco grabé con un pibe que se llama el Peke, es un trapero, rapero, me invitó a cantar y tuvo creo que 15 millones de visitas, entonces mis nietos me dicen “abuelo, ahora te fuiste para arriba, ¿eh? Antes no pasaba nada.