Ruglio le contestó a Ache: "Uruguay y el mundo saben que Peñarol tiene un hijo futbolístico desde siempre"

El expresidente de Nacional y actual neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Eduardo Ache, generó mucha polémica este viernes con algunos dichos en contra de Peñarol.

En ese contexto, Ache expresó, entre otras cosas que en el club carbonero "no saben cuándo nacieron y tienen un estadio con nombre de fantasía", como informó Referí.

El dirigente fue consultado sobre recientes declaraciones en la que que dijo que el club tricolor está "cuidado" en la AUF, lo que sigue siendo recordado por el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y otros directivos mirasoles.

"Es leyenda urbana y le agradezco a Ignacio Ruglio que me haga ese reconocimiento y me haya transformado en una especie de ícono. Mi obligación es cuidar a todos y es lo que hago", sostuvo Ache en el programa “Dato Relato” de AM 970.

En su parte más polémica, Ache expresó: "No saben cuándo nacieron, hay dudas, le dicen la continuidad sociológica. Hay discusión sobre la cantidad de campeonatos, supuestamente hay mas ganados que jugados, es una cosa rarísima. Lo cierto es que cada uno puede ponerse el nombre que quiera".

Y cerró la nota con un nuevo comentario: "Nosotros (Nacional) le pusimos Gran Parque Central y no lo razonamos mucho, así como no sabemos bien el nombre del estadio que vos decís".

Por su parte, Ruglio esperó que terminara el partido en el que Peñarol le ganó 2-0 a Fénix y por el cual acaricia el título del Torneo Apertura, y salió a contestarle en su estado de Whatsapp este mismo viernes por la noche.

"Estimado Don Ache: viva siempre el folklore de fútbol y esas lindas chicanas que ojalá nunca se terminen. De seguro unos pocos en Uruguay no sepan el nombre del Estadio Campeón del Siglo, ni que nacimos el 28/09/1891, pero son muy pocos. Por suerte lo que Uruguay y el mundo saben es que Peñarol tiene un hijo futbolístico desde siempre, al que le lleva 20 clásicos de diferencia, un quinquenio y 2 Libertadores y eso de seguro, estimado Eduardo, ni vos ni yo lo vamos a ver cambiar alguna vez. Viva nuestro fútbol y su folklore y me hicieron mucha gracias tus palabras, así hay que tomarlo siempre".

Lo que subió Ignacio Ruglio a su estado de Whatsapp contestándole a Eduardo Ache