Polémica frase de Ache sobre Peñarol: "No saben cuándo nacieron y tienen un estadio con nombre de fantasía"

Eduardo Ache, integrante del actual Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que dejará su cargo en mayo, habló este viernes y se explayó en contra de Peñarol por diferentes razones.

El dirigente fue consultado sobre recientes declaraciones en la que que dijo que el club tricolor está "cuidado" en la AUF, lo que sigue siendo recordado por el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y otros directivos mirasoles.

"Es leyenda urbana y le agradezco a Ignacio Ruglio que me haga ese reconocimiento y me haya transformado en una especie de ícono. Mi obligación es cuidar a todos y es lo que hago", sostuvo Ache en el programa “Dato Relato” de AM 970.

Y añadió, sobre la postura crítica de Ruglio respecto a la AUF: "Estar en contra del sistema, eso de que nos persiguen y somos las víctimas, de que tengo a todos en contra de nosotros, no es algo nuevo. Se terminó el currito este, además viniendo de Peñarol".

También habló sobre la segura ausencia de los aurinegros en el próximo Ejecutivo de la AUF. "Sería bueno que el Frente Amplio estuviera representado en el Ejecutivo de Lacalle ¿no?", dijo con ironía.

Y continuó hablando en contra de Peñarol: "Tiraron piedras, hicieron de todo y ahora de la noche a la mañana como soy Peñarol y tengo 100 años... ¿desde 1913 cuánto es? Tengo problemas de suma", -indicó por la fecha de fundación de los aurinegros, discutida por Nacional- y agregó: "Ahora quieren estar (en el Comité Ejecutivo de la AUF)".

A su vez, también habló del Estadio Campeón del Siglo, propiedad de los carboneros y volvió a la ironía, y de paso también le pegó al Palacio Peñarol, el estadio cerrado de los aurinegros.

Cuando Fernando Vilar, quien lo entrevistaba y reconocido hincha de Peñarol, lo invitó a ir al Campeón del Siglo, Ache expresó: "No puedo, tengo que ir a la AUF. Además, hay alguno que tienen un gimnasio y le dicen el Palacio. Nombre de fantasía se puede poner cada uno el que quiera".

En su parte más polémica, Ache expresó: "No saben cuándo nacieron, hay dudas, le dicen la continuidad sociológica. Hay discusión sobre la cantidad de campeonatos, supuestamente hay mas ganados que jugados, es una cosa rarísima. Lo cierto es que cada uno puede ponerse el nombre que quiera".

Y cerró la nota con un nuevo comentario: "Nosotros (Nacional) le pusimos Gran Parque Central y no lo razonamos mucho, así como no sabemos bien el nombre del estadio que vos decís".