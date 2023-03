Ache contundente contra Ruglio: "Si hay violencia, responsabilizo al presidente de Peñarol"

El expresidente de Nacional e integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Eduardo Ache, habló de la situación que vivió este domingo a la salida del Gran Parque Central mientras brindaba una nota tras la victoria tricolor por 3-0 sobre River Plate por la fecha 8 de Torneo Apertura, y cuando fue increpado por algunos hinchas albos.

"Rescato lo más importante que pasó que fue la fiesta del partido, porque sino, una minoría siempre empaña lo que fue una fiesta", comenzó diciendo Ache en el programa 100% Deporte de Sport 890.

"Ayer luego del partido estaba realizando un reportaje, y dos o tres me increparon dos personas. Yo qué sé. Hacerse los guapos con un viejo de 60 años... Pero no se la llevaron de arriba y salí caminando. No le demos espacio a gente que realmente no tiene lugar en el fútbol y la gran mayoría de la gente de Nacional fue la que se expresó en las tribunas silbándolos. Me acorralaron, empujé a uno y salí caminando", indicó.

También se expresó sobre la decisión de Nacional de no querer jugar los clásicos con público visitante y dijo estar de acuerdo.

"Todos sabemos cómo se generó este tema. Escuché este domingo al presidente de Nacional diciendo que si la técnica se expresa y opina diciendo que no es conveniente, los políticos, ¿vamos a desandar lo que dicen los técnicos? En el último clásico, falló el operativo y todos sabemos por qué falló el operativo, y mandamos los videos porque había tres drones habilitados, el del Ministerio del Interior, el de la AUF y el de Tenfield. Todos sabemos por qué falló el operativo y en consecuencia de eso fue que desde hace seis meses que se tomó esa decisión, no es un tema nuevo. se le anunció a los presidentes de Nacional y de Peñarol antes de fin de año", sostuvo Ache.

Foto: Leonardo Carreño.

Ache respalda a José Fuentes para que el clásico se juegue sin público visitante

Y añadió: "Jamás en 25 años me puse a opinar sobre lo que debe hacer una institución a la que respeto mucho que es Peñarol. Lo que sí tengo claro es a quién responsabilizo si hay violencia y es al presidente de Peñarol. Y en esto soy claro, porque yo la viví ayer (el domingo). Entonces, hay límites que no podemos ni debemos pasar. Este juego de me hago la víctima, el ponerse contra el sistema, es una vieja táctica aplicada en política, en fútbol. La apliqué yo en Nacional, pero con límites. Entonces, estas cosas que pasan, hay responsables directos. Y al nivel que estamos incitando a la violencia y después diciendo 'no, pero yo no puedo controlar a la sociedad...'. Si a mí o a alguien de mi familia le pasa algo, yo tengo claro quién es el responsable. Entonces cortemos con esto y no puede ser que no haya un fiscal que no actúe de oficio".

"Acá gana el que tiene mejor equipo. Nadie gana 14 años de 25 porque te llevan los jueces. ¡Mentira! Y todos los sabemos. Entonces, lo que sí creo es que estamos pasando ciertos límites y a veces por no comprarnos costos políticos, estamos generando costos políticos más grandes. La principal encuesta que hay que mirar, es el silbido de la gente de ayer en el Gran Parque Central. La gente de bien, el 95% de la gente del fútbol no quiere estas cosas, entonces, no le demos espacio a los violentos", dijo el neutral de la AUF.

Ache siguió hablando del tema de la violencia.

"Yo jamás incité a la violencia y si veo que lo hago sin querer, meto marcha atrás. Estamos llegando a un límite que ya... Lo que pasó ayer fue una anécdota... Pero si tenían un cuchillo, ¿qué hago? De repente estamos hablando de otro tema, ¿eh?", opinó.