José Fuentes respondió a seguidores de Nacional que pusieron pancartas por el clásico ante Peñarol sin hinchas visitantes: "El folclore no es este; me siento triste"

La comisión directiva de Nacional resolvió por unanimidad este viernes jugar los clásico en el Gran Parque Central sin público visitante y esto generó que en el Torneo Apertura, los hinchas tricolores no puedan concurrir al Campeón del Siglo, lo que tuvo como consecuencia que un grupo de hinchas se manifestar en contra de esta decisión este sábado de tarde en la sede de la avenida 8 de Octubre, como informó Referí.

A raíz de los episodios de violencia que se registraron en el clásico del Torneo Clausura 2022 y en estos partidos desde que se juegan en los estadios de los clubes, el Gobierno y la AUF propusieron jugar a partir de este 2023 los partidos entre Nacional y Peñarol en el Estadio Centenario con hinchas de los dos clubes.

Ante la eventualidad que no se pueda utilizar el Centenario, propusieron como alternativa excepcionalmente para este 2023, que los encuentros se disputen en el Campeón del Siglo y en el Gran Parque Central sin hinchas visitantes.

Siguiendo esa sugerencia y como consecuencia de lo que ocurrió en el Parque en el Clausura 2022 (un video de 11 minutos del área de seguridad de la AUF muestra la violencia que existió durante el encuentro), Nacional decidió jugar los partidos en su estadio ante Peñarol sin público visitante y emitió un extenso comunicado a la opinión pública.

Hasta el momento, el clásico se jugará el 1° de abril en el Estadio Campeón del Siglo sin hinchas de Nacional.

Para que haya público de ambos clubes se debe jugar en el Estadio Centenario.

Aquí se pueden ver algunas de las pancartas de los hinchas de Nacional:

Un grupo de hinchas de @Nacional se manifestaron hoy en la sede “tricolor”, en contra de la medida adoptada ayer en comisión directiva, de jugar el clásico del Clausura en el GPC sin público visitante. pic.twitter.com/j17PKXAQRC — Alen Banewur Rubin (@banewur) March 26, 2023

La palabra de José Fuentes

El presidente de Nacional, José Fuentes salió al cruce de lo que ocurrió con algunos hinchas de su club este sábado en el frente de la sede tricolor.

"Había varios carteles. Incluso algunos que vimos que decían 'Dirigentes: dejen de llevársela con una cruz y nuestra cara, con el símbolo de pesos'. Aún no los hemos podido reconocer", indicó Fuentes en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Me siento muy triste, espero que estas cosas no sigan pasando. Puedo entender que alguno no esté de acuerdo, lo que no tiene explicación es la forma de mostrar la discrepancia, quemando cubiertas, cortando el tránsito...".

"Estas cosas me confirman que la decisión que tomamos es correcta y estamos por el buen camino. Para el partido de hoy (domingo, ante River en el Gran Parque Central) quedan 200 entradas. Priorizo la fiesta y habrá 32 mil personas", expresó Fuentes.

En tanto, agregó: "El folclore no es este, el folclore es ir a la cancha con tu familia, que alguien trate de convencerme que este es el folclore del fútbol…"

Federico Gutiérrez

Fuentes dio sus explicaciones de por qué no quiere hinchas visitantes en los clásicos ante Peñarol

Según explicó Fuentes, "el Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la parte jurídica de la AUF, en diciembre del año pasado me dijeron que los clásicos de este año, se iban a jugar en el Estadio Centenario y si por alguna causa excepcional, no se podía, se jugarían en los estadios de los clubes, sin público visitante. Confío en las autoridades de nuestro país que deben proteger a quienes van a un estadio de fútbol".

El titular tricolor también se refirió al video que mostró la AUF el pasado martes, del último clásico jugado en el Gran Parque Central.

"El martes pasado, la AUF emitió un informe del área de seguridad con un video, y después de ver esto, ¿todavía me dicen que tenemos garantías? ¿No tendrían que haber hecho algo? Los resultados es que no pudieron controlar esto, no estaban las condiciones de seguridad requeridas", explicó.

Fuentes dijo: "Intentamos hacer ver los riesgos de ver estos partidos a todos nuestros hinchas, tal como ha venido in crescendo la violencia. Más de eso no podemos hacer".

Consultado acerca de si no se apresuró a contestarle a Peñarol respecto a que no tendrán entradas en el Gran Parque Central para el Clausura, cuando faltan aún meses para que se juegue ese clásico.Fuentes dijo: "¿Cuál era la jodita? 'No digo nada, y después cuando me invitan a mí, digo que no'. Me parece muy chiquito para la grandeza de Nacional, por eso es que respondimos enseguida a Peñarol que no daríamos entradas para el clásico del Gran Parque Central, por más que falten meses para que se juegue".