Estas son las imágenes de incidentes en el último Nacional vs Peñarol que impulsan a la AUF a jugar el clásico en el Estadio Centenario

El área de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) elaboró un pormenorizado informe sobre la inseguridad en los clásicos Nacional vs Peñarol desde que los partidos se juegan en los estadios de los clubes, Campeón del Siglo y Gran Parque Central.

"Desde el pasado año se ha venido analizando y alertando sobre los niveles de inseguridad que generan los encuentros clásicos en primera divisional profesional. Esta conclusión emerge luego de un análisis de riesgo e incidentes ocurridos desde el mismo momento en que se comenzaron a disputar los encuentros de estos clubes en sus propios escenarios", señala el informe.

Apunta que tomaron todas las medidas de seguridad para mantener los clásicos en los estadios de los clubes.

La AUF dice que realizó un gran esfuerzo ejecutando "una serie de medidas en seguridad y logística en recursos humanos, materiales, transporte, Policía y especialmente una particular dificultad e incomodidad de la parcialidad visitante que no solo debía estar en zona de embarque varias horas antes, sino además que las condiciones de traslados e ingreso al escenario no son aceptadas por todos los partidarios de ese club, adicionando además que la cantidad de entradas disponible no era representativa".

"De todas formas esas acciones y procedimientos de seguridad no dieron los resultados esperados porque los factores de riesgo que deben manejarse en una evaluación exceden estos elementos y se pueden considerar principalmente:

1- Rivalidad histórica y muy extrema entre las parcialidades

2- Rivalidad institucional deportiva y política deportiva

3- Aforos a manejar

4- Entorno de los escenarios considerando zonas aledañas y vías de aproximación al ingreso".

Esto que expresa la AUF fue resumido en un video de 11 minutos, grabado con el dron de la Asociación, que refleja la inseguridad que existió en el último clásico.

Mirá el video:

A raíz de esto, el área de seguridad de la AUF recomendó jugar de ahora en más los clásicos en el Estadio Centenario.

Si por alguna razón no se puede utilizar el Centenario, recomienda jugar en los estadios de los clubes sin hinchas visitantes.

Pese a este planteamiento de la AUF, y del Gobierno que se expresó en la misma línea, Peñarol pidió jugar el clásico del Apertura el 1° de abril en el Campeón del Siglo y con hinchas visitantes, y así lo fijó la AUF.

Para ello le pidió a Nacional que lo acompañe, pero los tricolores no están afines a acompañar a los aurinegros.