Ruglio reconoció que "para Peñarol es muy malo estar afuera del Ejecutivo" de la AUF

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio expresó que se reunirá esta semana con el presidente reelecto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, esta semana, dijo que su club pretende seguir teniendo un representante en el consejo ejecutivo y reconoció que quedar afuera del mismo sería "muy malo" para la institución.

"Para Peñarol es muy malo estar afuera del Ejecutivo y perder 10 meses de pisada en el Ejecutivo para volver a discutirlo en diciembre porque capaz que después vas a negociar en diciembre y te dicen que los lugares ya fueron concedidos para todo el período", dijo Ruglio este lunes a Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

"Hablé con Nacho Alonso esta mañana y quedamos de reunirnos. Quiero escuchar a Nacho Alonso", expresó.

"Si mañana Nacho viene en tono de estadista, voy a acompañar al estadista. Si viene y me dice: 'Peñarol está afuera de la AUF'. Perfecto. Abrazo grande, el mismo respeto de siempre y Peñarol va a ser mucho más eterno que vos y todos los que están ahí. Son batallas políticas de ajedrez, no tiene nada que ver con la guerra. No son peleas. Pero tomaremos el camino de la confrontación. Si me dice que quiere un fútbol uruguayo en paz y me pide un candidato y no me impone ninguno, ahí vamos a unir porque a Peñarol le sirve estar en la AUF porque es fundador de la AUF. La pelota está en la cancha de él", indicó.

Inés Guimaraens

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Durante su mandato, Alonso contó con Gastón Tealdi como representante de Peñarol en el ejecutivo. El nombre lo propuso Peñarol bajo la presidencia de Jorge Barrera.

Sin embargo, Ruglio ya le bajó públicamente el pulgar a Tealdi luego de que este respaldara la reelección de Alonso mientras Ruglio impulsaba la candidatura de Pablo Ferrari como opositor.

Consultado sobre los dichos de Eduardo Ache, que el domingo en Punto Penal dijo que a Peñarol le conviene estar en el Ejecutivo y que a Alonso también le conviene, Ruglio dijo: "Capaz que Ache se cree que es el presidente de la AUF, pero no lo es, es Alonso. No voy a dejarme llevar por lo que dicen que piensa Alonso. Sería muy grave que dejaran a Peñarol afuera de un ejecutivo. Me parece grave que Ache se preocupe de lo que le tiene que decir a Alonso. Ache se tiene que preocupar por los temas de Ache".

Foto: Leonardo Carreño.

Eduardo Ache, neutral de la AUF

El presidente agregó que tanto Ache como Nacional tienen poderes "desmedidos" en la AUF: "Me parece grave que se vea con semejante potestades como para recomendarle a Alonso qué es lo que tiene que hacer. Y es parte de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Ache y Nacional tienen un peso en la AUF desmedido, que no le hace bien al fútbol uruguayo. Lo dicen todos los clubes que ganaron algo en Uruguay, salvo en Nacional. Y se lo hemos repetido hasta el cansancio a Nacho Alonso. Ha dejado tener una incidencia a los representantes de Nacional demasiado desnivelante. Eso es grave para el fútbol uruguayo. No le echo las culpas a Nacional, debe ser méritos de ellos".