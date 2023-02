Ruglio se molestó con Tealdi y anunció un "quiebre" en su relación

Después de promover la candidatura de Pablo Ferrari para las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) del próximo 16 de febrero, de declarar en sus últimas apariciones mediáticas de que Nacional "lleva 20 años dominando la AUF" y de criticar la gestión de Ignacio Alonso porque "no le dio nada a Peñarol de todo lo que se le pidió", el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio,, sigue abriendo frentes de confrontación.

En su última declaración pública, Ruglio cuestionó a Gastón Tealdi, viceprensidente de la AUF y representante de Peñarol en el consejo ejecutivo de Alonso.

"Mi relación con Gastón es muy buena y él ha hecho un trabajo intentando cambiar algo que es mucho más difícil de cambiar de lo que parece y que claramente se cambia desde la cabeza. No me gustó que saliera a contradecir lo que está haciendo el presidente de Peñarol porque el miembro del ejecutivo siempre es un miembro de confianza del presidente. Fui yo quien lo ratifiqué en su lugar cuando llegué y no me gustó que saliera a contradecir públicamente la postura que estaba teniendo el presidente y eso puede llegar a ser lo que en algún momento quiebre nuestra relación. Digo la relación con Peñarol, no la personal que siempre va a ser de afecto", dijo el miércoles Ruglio entrevista por el medio partidario Padre y Decano Radio que se emite por AM 1010.

Una semana antes, en 100% Deporte de Sport 890, Tealdi fue consultado si para las elecciones en la AUF a Alonso "no hay con qué darle" a lo que respondió: "Yo creo que no, por el panorama que veo, Hay un grupo de instituciones que busca una alternativa, Nacho ha hecho una gestión que ha consolidado financieramente y patrimonialmente a la AUF, hoy tiene un apoyo mucho más amplio que el que tenía cuando fue electo presidente porque cuando fue electo presidente la ganó en segunda vuelta".

"No voy a contradecir públicamente lo que planteó el presidente, en mi opinión el club tiene que estar unido, tengo una posición, incluso cuando habla de predominio de otros equipos hay hechos que marcan que no es así y desde la vereda de enfrente la opinión es totalmente contraria. Son decisiones políticas que hay que respetar", afirmó Tealdi.

El vicepresidente de la AUF tiene elaborado un informe de su gestión en la AUF como representante de Peñarol que no divulgará hasta pasadas las elecciones en la AUF, y en el cual demuestra con hechos que Nacional no domina la AUF desde hace 20 años como dice Ruglio y también da cuenta de que Peñarol ha tenido en los últimos tiempos varias victorias políticas sobre su rival de todas las horas.

Entre ellas se cuentan haber ganado ante el Tribunal de Apelaciones el Campeonato Uruguayo 2018 cuando Tealdi era entonces uno de los delegados del aurinegro, también la salida de Juan Pablo Decia de la Comisión Disciplinaria de la AUF y el proyecto de modificación de la integración de los tribunales de la AUF que está actualmente en pleno proceso de elaboración para ejecutarse luego del acto eleccionario en la AUF.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF

"Desde el momento que el momento toma una postura y él sale a tomar otra, hay algo ahí que se está quebrando", manifestó Ruglio.

"Después habrá que ver buscar quién será el miembro, si como presidente decido cambiarlo. Tengo la apreciación que le ha dedicado muchas horas de trabajo a esa AUF, pero creo que no se han logrado los grandes cambios, porque hace mucho tiempo que tienen tomada la AUF y no solo alcanza con buena voluntad, tiene que cambiar la cabeza, es lo que voy a intentar hacer y por eso es la pelea que estamos dando", agregó el titular aurinegro.

Armando Castaingdebat, uno de los consejeros de la oposición de Ruglio en Peñarol, dijo el mismo miércoles en Sport 890: "Peñarol ha invertido en uno de los mejores dirigentes que tiene el fútbol uruguayo y Tealdi debe estar por fuera de esta discusión. Serán temas que se discutirán en el Consejo en los próximos días. Para lograr los cambios los tenés que hacer de adentro o de afuera. Si estás de afuera, vas a desestabilizar, de nada sirve estar gritando del otro lado de la vereda. Hay una elección que está prácticamente definida. Nunca escuché a nadie en directiva cuestionar a Gastón Tealdi".