Ruglio vivió con intensidad la final europea sub 19 esperando rival, y se asombró por una bandera de Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, presenció en el Centre Sportif de Colovray de Nyon, en Suiza, la final de la Liga de Campeones sub 19 de la UEFA, llamada Youth League, entre Benfica de Portugal y Salzburg de Austria, de donde saldría el rival aurinegro en lo que será la primera Copa Intercontinental sub 20, luego de una idea que surgió del titular carbonero después de que su club obtuviera en febrero pasado la Copa Libertadores de América sub 20 en Quito, Ecuador.

Ruglio viajó el sábado junto al vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, para finiquitar todos los detalles de lo que será esa primera edición de la Copa Intercontinental sub 20. A principios de este mes, el presidente aurinegro concurrió a Londres y allí se reunió con autoridades de Conmebol y de UEFA, quienes vieron con muy buenos ojos el hecho de que se pueda disputar por primera vez este trofeo. Este lunes a la mañana, como informó Referí, el propio Ruglio informó que, como se esperaba, esa final se disputará a partido único en el Estadio Centenario, aunque será en agosto a fecha a definir y no en mayo como se esperaba en un principio. En pleno encuentro entre Benfica y Salzburg bajo la lluvia de Nyon, el presidente aurinegro se asombró por un hecho que vivió. Es que en la tribuna de enfrente a la oficial en la que él estaba con autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA), había un par de hinchas de Peñarol con una bandera, y con la camiseta que utilizaron los jugadores cuando derrotaron 2-1 a Nacional por la Copa Sudamericana el año pasado en el Gran Parque Central. Él mismo lo subió a su estado de Whatsapp para transmitir lo que estaba viviendo. "Final (entre Benfica y Salzburg) y de repente aparece la bandera de Peñarol, y juro que no tuve nada que ver con eso. ¡Qué grande Peñarol! Mirá, con la camiseta con la que ganamos en el Parque Central. ¡Increíble! ¡Increíble Peñarol!", expresó el presidente aurinegro. Aquí se puede ver el video que subió Ruglio: