Rusia y Ucrania: ambos países se acusan de no respetar un alto al fuego y se pospone la evacuación de Mariúpol

Una evacuación de dos ciudades ucranianas fue pospuesta este sábado después de que Ucrania denunciara que Rusia no respetó un alto al fuego, anunciado previamente para que los civiles pudieran escapar.

Reuters Mariúpol lleva varios días bajo asedio de Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, afirma que fueron "nacionalistas" ucranianos quienes impidieron que los civiles salieran de las ciudades.

Ambos países siguen negociando para que cesen los ataques y se pueda reestablecer el corredor humanitario.

Rusia había anunciado el cese al fuego en la mañana del sábado, con el fin de permitir la evacuación de civiles en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, en el sureste de Ucrania, que permanecen sitiadas por tropas rusas.

La idea era crear un corredor humanitario a través del cual entre 7.000 y 9.000 personas, según cálculos de las autoridades ucranianas, pudieran escapar hasta Zaporiyia.

Reuters En Mariúpol algunos edificios residenciales han sido blanco de los ataques rusos.

La evacuación estaba programada para comenzar a las 11:00 am hora local. Sin embargo, el concejo de Mariúpol publicó un mensaje en Telegram diciendo que en la región de Zaporiyia, donde debe terminar el corredor humanitario, todavía había combates.

Serhiy Orlov, alcalde encargado de Mariúpol, le dijo a la BBC que su ciudad seguía siendo atacada.

"Los rusos continúan bombardeándonos y usando artillería. Es una locura", dijo Orlov.

"No hay alto al fuego en Mariúpol y no hay alto al fuego a lo largo de la ruta. Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos".

Alexander, un ingeniero de 44 años que vive en Mariúpol, le dijo a la BBC que seguía escuchando bombardeos aún después del cese al fuego que debía comenzar a las 9:00 am hora local.

Reuters Habitantes de Mariúpol han intentado escapar de la ciudad desde que comenzó la invasión rusa. Foto del 24 de febrero.

"En este momento estoy en Mariúpol, estoy en la calle. Puedo escuchar bombardeos cada tres o cinco minutos", dijo Alexander.

"El corredor es un sinsentido. Puedo ver autos de personas que intentaron huir y están regresando".

Rusia sostiene una versión distinta.

El Ministerio de Defensa de ese país dice que las fuerzas rusas fueron atacadas y acusó a las autoridades ucranianas de impedir que las personas huyan por el corredor humanitario, según informaron medios estatales rusos.

Ante esta situación a los ciudadanos se les ha indicado que se dispersen y encuentren lugares de refugio mientras se les da más información.

Reuters Las tropas rusas mantienen sitiada Mariúpol.

En Mariúpol la policía está utilizando altoparlantes para mantener al tanto a los cuidadanos sobre el ceso al fuego y su aplazamiento.

Este iba a ser el primer cese al fuego desde que Rusia comenzara a invadir Ucrania el 24 de febrero.

La tregua estaba planeada para estar vigente de 09:00 a 16:00 del sábado, hora local de Ucrania(07:00-14:00 GMT).

Mariúpol, de 450.000 habitantes y Volnovaja, de 25.000, permanecen sitiadas por fuerzas rusas, mientras otras ciudades ucranianas continúan siendo bombardeadas.

