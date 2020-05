Salinas comparó tapabocas y preservativos para exhortar a prevenir el coronavirus

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comparó en conferencia de prensa este jueves al coronavirus con el VIH para exhortar a la población a seguir cuidándose ante la pandemia y dijo que así que como la cartera recomendaba años atrás al uso de preservativos como prevención ahora pide el uso de tapabocas.

"En otras épocas, lejanas ya en el tiempo, se estigmatizaba mucho por el VIH sida. Cada caso era estigmatizado, que tenía relación con determinado grupo sexual. Después le fue tocando a muchas más personas. Cuándo ocurrió esa epidemia, que ahora es endemia ya, el MSP dijo 'usá condón'. En este caso, el MSP te dice 'usá mascarilla'. No dejes de usar el condón, ¿no? Pero usá mascarilla. Y si el MSP te dice, no te lo está diciendo por gusto. Si te dice que no concurras a aglomeraciones, no lo hagas. Es por un bien social mayor", expresó el jerarca.

Salinas realizó estas declaraciones luego de que la directora de Coordinación del ministerio, Karina Rando, explicara que la mayoría de los casos en Rivera se dieron por no respetar las recomendaciones que estableció el gobierno.

Según dijeron a El Observador fuentes de salud, más de una decena de casos provienen de una reunión umbandista de la que participaron siete personas y para concurrir atravesaron toda la ciudad, desde barrios ubicados en el este hacia el oeste de Rivera.

Luego de estar un par de horas allí, regresaron a sus lugares de residencia, y dos de esas personas dieron positivo de covid-19. A partir de esos infectados, se generaron los nuevos contagios.

En la reunión las personas no mantuvieron la distancia necesaria, tampoco utilizaron tapabocas y, como parte del culto, cantaron juntos, informaron las fuentes.

"No es un problema de no libertad religiosa, ni de cultos, pero la distancia social se tiene que mantener. Si decimos que por ahora no es momento de reabrir (los locales religiosos), no es momento", dijo Salinas este jueves al respecto. "Si no hubiera sido por el no respeto de las normas, hoy en día estaríamos en dos dígitos, en 90 casos", agregó.

Salinas, además, se refirió a varios contagios que se dieron en iglesias en el mundo y aseguró que "recientemente", en la apertura hacia la nueva normalidad en Alemania, en una iglesia donde asistían 150 fieles se registraron 120 infectados.