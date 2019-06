Salvar el planeta con autos eléctricos significa estrangular el desierto de Atacama

Los oasis que una vez interrumpieron las polvorientas laderas del desierto de Atacama en el norte de Chile permitieron a los humanos y animales sobrevivir durante miles de años en el clima más seco del mundo. Eso fue antes de que comenzara la minería.

Sara Plaza, de 67 años, aún puede recordar haber guiado a las ovejas de su familia por un antiguo camino inca que corre entre pozos y pastizales. Hoy ella está mirando un motor que bombea agua fresca desde debajo del prado Tilopozo. "Ahora las compañías mineras están tomando el agua", dice, señalando la hierba muerta alrededor de las ruinas de piedra que una vez proporcionaron un refugio nocturno para los pastores.

"Ya nadie viene aquí porque no hay suficiente pasto para los animales", dice Plaza. "Pero cuando era niña, había tanta agua que se podía confundir toda esta zona con el mar".

Atacama se ha convertido en uno de los distritos mineros más concurridos del planeta, luego de descubrimientos de depósitos masivos de cobre y litio. En los últimos años, la minería se ha intensificado, gracias a la creciente demanda de litio, que es indispensable en la producción de baterías recargables para vehículos eléctricos. Chile exportó cerca de US$ 1.000 millones de litio el año pasado, casi cuadruplicó el valor de exportación de hace cuatro años.

La búsqueda del mineral blando se ve a menudo como algo que es bueno para el medio ambiente. Los fabricantes de automóviles eléctricos, como Tesla Inc., quieren que a los conductores les resulte más fácil y económico reemplazar los sucios autos a combustión por unos limpios que funcionan con baterías.

Las baterías son, por mucho, la parte más cara de un vehículo eléctrico, por lo que extraer más litio para satisfacer la creciente demanda ayuda a bajar los precios. Poner más autos eléctricos en la carretera es una de las formas más poderosas para mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo el 15,6% de las emisiones globales de carbono que provienen del transporte.

Pero extraer el litio de Atacama significa bombear grandes cantidades de agua y eso tiene un impacto irreversible en el entorno local. Aquí, en esta parte remota de los Andes, la misión esperanzadora de salvar el planeta a través de automóviles eléctricos es destruir un ecosistema frágil y agotar las reservas de agua potable.

"Nos engañamos a nosotros mismos si lo llamamos minería sostenible y verde", dice Cristina Dorador, una bióloga chilena que estudia la vida microbiana en el desierto de Atacama. "La fiebre del litio debería disminuir debido a que está dañando directamente los salares, el ecosistema y las comunidades locales".

La joya de la corona de la minería de litio es una salar 10 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Para extraer los minerales es necesario trabajar a 6.500 pies sobre el nivel del mar. El paisaje desértico de otro mundo está salpicado de lagunas poco profundas en las que anidan los flamencos en medio de volcanes y montañas.

Los procesos mineros

Las empresas mineras también han hecho un estudio del agua. La mina de cobre más grande del mundo, Escondida de BHP Group Ltd., bombea agua de pozos en la parte sur de la zona del salar; lo mismo ocurre con la operación de cobre Zaldivar de Antofagasta Plc. Las minas utilizan agua en cada paso del proceso para convertir las rocas en un bloque de mineral con una pureza de 99,9%. Las rocas ricas en cobre se trituran en un polvo que se mezcla con el agua que fluye a través de tuberías gigantes, y luego se usa agua mezclada con productos químicos para separar el cobre de la mezcla.

La minería del litio necesita menos agua fresca, pero requiere bombear grandes cantidades de salmuera, el lodo salado que se encuentra debajo de la corteza de los salares. La salmuera rica en minerales se deja en grandes piscinas para evaporarse antes del procesamiento. Las das mineras de litio más grandes del mundo, Albemarle Corp y SQM, actualmente están extrayendo salmuera del salar a tasas sin precedentes.

El proceso de Albemarle es "absolutamente limpio", dijo un funcionario de la compañía en un correo electrónico, y la compañía está desarrollando tecnología para producir más litio sin bombear más salmuera que lo autorizado. (SQM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios).

Los estudios de impacto ambiental realizados por las compañías mineras como parte del proceso para obtener licencias gubernamentales no muestran un impacto significativo en los niveles de agua o la vida silvestre. La Dirección General de Aguas, que no tiene datos propios y monitorea el departamento de sal a través de los informes de la compañía, no ve riesgo de daños irreversibles siempre que se cumplan los requisitos legales, dijo el director Oscar Cristi.

La falta de datos del gobierno o de una investigación independiente exhaustiva ha hecho difícil cuestionar las declaraciones de las mineras en el pasado. Pero estudios recientes y el testimonio de los residentes locales apuntan a un rápido deterioro.

De 2000 a 2015, la cantidad de agua bombeada del salar fue un 21% más alta que la cantidad filtrada, según varios informes del Comité de Minería No Metálica del gobierno de Chile que analizó los datos proporcionados por las empresas mineras. Los niveles de agua en algunos pozos en la parte sur del salar disminuyeron en aproximadamente un metro en la última década en total. En la parte central, los niveles cayeron entre 20 centímetros y 1 metro por año, en promedio, durante el período de 15 años cubierto por los datos.

La caída de los niveles de agua es sentida por la gente local. Peine, el pueblo más cercano a la minería, tiene licencia para bombear 1,5 litros de agua por segundo para abastecer a 400 residentes y una población transitoria de trabajadores mineros que pueden elevarse hasta 600. La mina de cobre Escondida de BHP tiene una licencia para bombear 1.400 litros por segundo. Albemarle y SQM tienen licencias para bombear alrededor de 2.000 litros por segundo de salmuera.

El agua asignada a las casas en Peine a menudo no es suficiente, lo que obliga al gobierno local a cortar el agua por la noche para que los tanques se puedan rellenar. Durante el apogeo del verano, los cortes de agua pueden durar hasta cuatro días.

Los informes del Comité de Minería No Metálica vincularon las disminuciones en los niveles de agua al aumento en el bombeo de salmuera de los mineros de litio. También comenzó a trabajar en un modelo que permitiría al gobierno monitorear de manera independiente los cambios ambientales. Pero cuando el presidente Sebastián Piñera asumió el cargo en marzo, su administración disolvió el comité.

Las lluvias poco frecuentes de Atacama y la radiación solar más alta del mundo provocan una rápida evaporación y permiten a los mineros producir litio de alta calidad a bajo costo. Pero ese método de minería, que data de la década de 1950, resulta en la pérdida de grandes cantidades de agua. Las compañías y los científicos están investigando formas de eliminar las piscinas de evaporación capturando el litio mediante procesos químicos y luego volviendo a inyectar agua en el salar, pero estas tecnologías no han alcanzado la implementación comercial.

Las comunidades

Los prados y las lagunas en la parte sur del salar se han reducido en los últimos años, y la población de flamencos ha disminuido, según el Consejo Popular de Atacama, el grupo que representa a las 18 comunidades indígenas que viven alrededor del salar.

"Cada empresa tiene sus propios estudios, que cumplen con las normas", dice Francisco Mondaca, coordinador del consejo para asuntos ambientales. "El problema es que las reglas son débiles. El agua, la flora y la fauna se miden por separado, por lo que no sabemos cómo un cambio en uno afecta al otro".

Las comunidades locales quieren cambiar eso, y el mes pasado el consejo estableció su primera estación de monitoreo en una laguna. La instalación monitoreará continuamente los niveles de agua, a diferencia de las mediciones de una vez al mes que hacen las compañías mineras. Hay planes para construir 14 estaciones adicionales durante el próximo año.

"El gobierno chileno está alentando a más y más compañías a venir aquí para explorar y extraer litio, pero no tienen la capacidad de supervisar todo eso", dice Sergio Cubillos, presidente del consejo indígena. "La gente debe darse cuenta de que hay un costo ambiental asociado al litio, y ese costo se siente aquí".

BHP se ha comprometido a dejar de usar completamente el agua dulce en Chile para 2030 y hasta ahora ha invertido US$ 4 mil millones en plantas de desalinización. Pero la compañía ahora está solicitando una extensión de sus derechos de agua desde 2020 hasta 2030, prometiendo reducir la tasa de bombeo a 640 litros por segundo.

El monitoreo no ha mostrado cambios ambientales diferentes a los anticipados según los permisos existentes, dijo un funcionario de la compañía en un correo electrónico. La mina de cobre Zaldivar de Antofagasta también está buscando una nueva licencia para bombear 213 litros por segundo hasta 2029. La compañía no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

El enorme aumento en la demanda de litio está atrayendo a otras compañías mineras a Atacama y otras salares en los Andes. Alrededor del 40% de los salares de Chile se están explorando en busca de litio, según Dorador. Si la forma actual de minería continúa, advierte, existe el riesgo de que las reservas se queden sin agua.

Esto ha ocurrido antes: Dorador apunta al salar de Lagunillas, impactada significativamente luego de más de una década de bombeo en la mina Cerro Colorado de BHP. Tambiénel salar de Punta Negra cerca de Escondida de BHP y el de Michincha cerca de la mina de cobre Collahuasi, que es propiedad de Anglo American y Glencore.

El salar de Atacama es la más grande de Chile, lo que significa que los cambios se producirán más lentamente, pero podría compartir el destino de otros, dice Mondaca. Él advierte que las evaluaciones de las empresas mineras sobre los impactos ambientales no tienen en cuenta el calentamiento de las temperaturas, lo que podría acelerar el proceso de secado.

"El cambio climático solo está haciendo este problema más grande", dice Mondaca. "Las compañías mineras dicen que el impacto de lo que están haciendo ahora no se sentirá por otros 20 años, pero con un cambio climático que podría ser de 10 años, o podría ser de cinco. Nadie sabe."

Esta podría ser la última ironía de la revolución verde que estimula la demanda de vehículos eléctricos y baterías hechas de litio. Los científicos han llegado a ver el ambiente frágil de Atacama como clave para comprender los orígenes de la vida y los efectos del cambio climático. Hace millones de años, el salar era un lago que se estaba secando lentamente, un proceso similar al que podría ocurrir en otras partes del planeta a medida que aumentan las temperaturas.

"Es una imagen de cómo se verán nuestros lagos en el futuro", dice Dorador. Para ella, extraer agua de este ecosistema agonizante significa quitarle el último suspiro antes de que los científicos hayan tenido la oportunidad de entenderlo por completo.

Diario Financiero-RIPE