Sartori hizo promesas que sus técnicos y programa no respaldan

Por Joaquín Silva y Guillermo Losa

Cuestionamientos, desplazamientos, renuncias y promesas presidenciales sin el debido respaldo técnico generaron un clima tenso en el comando de campaña de Juan Sartori.

El precandidato presentó el 6 de mayo, en el club Verdirrojo del barrio Cerro, su Plan de Todos: un programa supuestamente elaborado a partir del trabajo de 28 mesas temáticas integradas por técnicos y militantes. Sin embargo, algunos de los especialistas que participaron en la coordinación de las distintas áreas temáticas muestran hoy diferencias con el contenido y la forma en la que fueron comunicadas las propuestas, e incluso quien comenzó como coordinador de los equipos técnicos de Sartori, el coronel retirado Heber Cappi, amenazó el martes con renunciar, alegando discrepancias con el rumbo que tomó la campaña.

En ese acto en el Cerro, Sartori prometió medicamentos gratis para todos los jubilados y pensionistas pero eso “es imposible”, según admitió el coordinador del área de la mesa de salud de su campaña. El precandidato blanco también dijo que crearía dos cárceles modelos en el interior del país como parte de la solución a la crisis penitenciaria, pero la asesora que coordinó la mesa en la que se armaron las propuestas en materia carcelaria aseguró que no sabe de dónde salió esa idea, y dijo que terminó renunciando a la campaña porque los aportes de la mesa que dirigía no fueron incluidos en el programa.

Sin medicamentos para todos los jubilados

“Mi compromiso con los jubilados y pensionistas es garantizar los remedios y acceso a tratamientos especializados que requieran a través de la tarjeta Medicfarma. Se acabaron los tickets, todos van a tener acceso sin costo al medicamento que necesitan”, dijo Sartori durante el acto de presentación del Plan de Todos, lo que inmediatamente causó el aplauso y los gritos de aprobación de las miles de personas que aquel 6 de mayo asistieron al club Verdirrojo del Cerro. Sin embargo, el asesor en temas de salud del precandidato blanco, Mario Cabrera, dijo a El Observador que “más allá de que sea gratis algo para alguien, no puede ser para todos. Eso es imposible”.

Cabrera dijo además que él no estaba al tanto de que se presentaría la propuesta de medicamentos gratis para todos. “Probablemente en el medio debe haber habido alguien que entendió del punto vista de la campaña podía tener más gancho esa propuesta”, razonó el especialista. Asimismo, dijo que sus aportes hasta ahora no fueron tenidos en cuenta, porque “lo que se precisa ahora es dar titulares y no detalles”, algo en lo que ya se está trabajando.

Sin embargo, días más tarde, en el sitio web oficial de la campaña de Sartori se publicó la versión extendida del programa, que da una visión distinta a la promesa presentada en el club Verdirrojo. “Lanzaremos un programa de universalidad farmacéutica para jubilados y pensionistas (‘Medicfarma’) que permita, mediante la negociación centralizada nacional de las adquisiciones de medicamentos, abatir el costo de los mismos, en base a escalas decrecientes, según el monto de ingresos”, versa el documento oficial.

La propuesta entonces no supone medicamentos gratis para todos, como había dicho el candidato inicialmente, sino un plan de acceso a menor precio en función del ingreso del paciente jubilado o pensionista.

A pesar de estas diferencias, Cabrera continuará trabajando para Sartori porque según dice que estas discrepancias “son desajustes propios de lo vertiginoso que está todo”, y cree que más tarde sus propuestas serán incluidas en el programa.

"Correspondía renunciar"

Distinta es la posición de la comisaria mayor retirada Margarita Hermida, quien se incorporó al equipo de Sartori para asesorar en materia penitenciaria. La técnica dijo que decidió renunciar hace tres semanas porque sus propuestas no fueron tomadas.

“Los grupos (técnicos) habíamos trabajado y cuando llegó el momento era nada que ver”, dijo Hermida y agregó: “Lógicamente que no pueden tomar el trabajo de todas los temas, pero todos nos sorprendimos”.

“Construiremos dos cárceles modelo en el interior del país”, prometió Sartori en Verdirrojo. Sin embargo, Hermida asegura que esa propuesta nunca fue señalada por alguien de su equipo.

“Lo de las cárceles modelo no lo propuse, no sé de dónde salió”, dijo la especialista y agregó que esa medida lleva tiempo de implementación que no soluciona los problemas “gravísimos” que tiene hoy el sistema penitenciario. “Ante esa situación lo que correspondía fue renunciar, me retiré y me borré de los grupos”, explicó.

¿El plan de quién?

La ex subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del gobierno de Luis Alberto Lacalle y actual coordinadora de los equipos técnicos, Casilda Echeverría, explicó a El Observador que es posible que algunas propuestas que fueron analizadas en un principio luego no llegaron a ser incluidas en el programa, porque se tuvo en cuenta “muchísimos inputs” para armar el Plan de Todos. “Cuando armás cualquier programa de gobierno puede haber distintas opiniones y posiciones que deben coordinarse al plasmarse en un documento único”, dijo la coordinadora, y negó que haya habido “discrepancias” entre los técnicos, aunque admitió que no hubo siempre “unanimidades”.

Entre las posiciones que debieron conciliarse estaban la de los dos grupos técnicos que trabajaban en paralelo y que se sumaron en diferentes momentos de la campaña. Uno es el coordinado por Cappi, el cual comenzó a trabajar en ideas para un plan de gobierno en los primeros momentos de la carrera electoral .

Tiempo más tarde, se sumó Echeverría y un grupo de técnicos que ella misma reunió. La ex subdirectora de la OPP dijo que conoció a Sartori a través de su director de campaña, Óscar Costa, y que fue entonces que le ofreció al precandidato blanco arrimar un grupo de expertos dispuestos a ayudar en el programa.

“Había un grupo que estaba trabajando desde hace mucho tiempo y yo junté gente de mi conocimiento y fue así que quedaron dos grupos”, contó Echeverría, quien tiempo después quedó como coordinadora de ambos equipos. A pesar de la dualidad de especialistas, Echeverría dijo que quizás por “casualidad” no hubo superposición.

Aunque Echeverría se niega a establecer quién quedó como jefe de los equipos técnicos, mientras que ella quedó en el lugar seis de la lista 880 del sub lema Todo Por el Pueblo (la agrupación para votar a Satori a nivel nacional), solo por detrás del jefe de campaña Pablo Viana, Cappi quedó en el décimo lugar.