J.J. Rendón y Avidel Villarreal: los asesores que Sartori se empeña en ocultar

Por Guillermo Losa, Santiago Soravilla y Natalia Gold

Si bien son varios los dirigentes que han trabajado en las estrategias políticas y de comunicación del precandidato blanco y multimillonario Juan Sartori, hay dos nombres que comienzan a cobrar protagonismo conforme se acercan las elecciones internas del 30 de junio y sobre los que pesan varias acusaciones vinculadas con campañas sucias y, en uno de los casos, actividades ilegales varias.

Según dijeron distintas fuentes políticas a El Observador, detrás de la inusual campaña están dos asesores extranjeros, que trabajan juntos: el panameño Avidel Villarreal y el venezolano Juan José Rendón, conocido como el “mago de la propaganda negra”.

Desde la irrupción de Sartori en la campaña, su comando electoral ha insistido en que su estrategia para ganar la interna del Partido Nacional es diferente e inédita en Uruguay. El armado de un call center propio para hacer encuestas, la división de recorridas en barrios periféricos por manzanas y los movimientos con personal contratado, en busca de adeptos a los cuales se les pide información personal y se les ofrece quedar en contacto, son algunas de las innovaciones que introdujo el empresario devenido en político.

Pero nadie menciona a los asesores extranjeros que, según confirmó El Observador con cuatro fuentes diferentes, participan en el armado de la campaña de Sartori. ¿Quiénes son estos hombres?

Nacido en Caracas, Juan José Rendón es un estratega político conocido a nivel mundial como el “rey de la propaganda negra” y un experto en “rumorología”. Ha participado en diversas campañas electorales en toda América Latina, de las cuales se jacta de haber ganado 34 de 40 y ha asesorado entre otros a los presidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo (Honduras), Juan Manuel Santos (Colombia) y Enrique Peña Nieto (México). Rendón es considerado uno de los 10 mejores consultores políticos del mundo, lo que lo ha transformado en uno de los más temidos.

Budista férreo y confeso, es amante del feng-shui y de que sus clientes se saquen los zapatos al entrar a su oficina ubicada en el distrito financiero de Miami, según una entrevista que le realizó la revista Campaign and Elections en su versión en español. En su página web se define como el “consultor mejor pagado, más reconocido, más atacado, pero también el más solicitado y eficiente” que posee “las herramientas necesarias para combatir en el terreno que sea, siempre que sea indispensable y cuando el momento político lo amerita. Sus actuaciones muestran a un hombre que se rige con discreción absoluta y con la conciencia de todos sus movimientos”.

El presidente del Comité Organizador del Reed Latino Awards, el mayor galardón para consultores políticos, Alejandro Rodríguez, dijo a El Observador que Rendón era un “maestro” de las “campañas negras” para quienes “no lo quieren” y una “mente privilegiada” para los que lo apoyan. “Es un amo del rumor, lo hizo durante mucho tiempo. Sabía bien antes del surgimiento de las redes cómo operar toda esta maquinaria en contra del adversario para destruir su reputación. Pensar que te tocaba competir contra J.J. Rendón daba miedo. Tiene una personalidad fuerte y viste de negro”, recordó quien también es editor de la revista Campaign & Elections en español.

Instalado en Estados Unidos desde hace varios años, Rendón es asesor de los candidatos de la oposición chavista y se muestra muy activo como uno de los principales opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el que lo ha acusado de ser “enemigo” del denominado “Socialismo del Siglo XXI”. En 2018, durante una entrevista con la Revista Líder de México, desarrolló los motivos por los que los candidatos debían hacer “más campañas negativas”. “Destacar las características negativas de algo que es ilegal, si votaste en contra de lo que propones, te contradices, tienes aliados incorrectos o te aliaste con gente que tiene pasado oscuro o que son culpables de lo que la gente rechaza, eso no solamente creo que es válido, creo que hay que hacerlo más”, dijo.

Rendón también explicó cuál es su estrategia para evitar que se conozcan los puntos flacos de sus candidatos. “Si sé que no es bueno manejando tal tema, voy a tratar de que se exponga lo menos posible a situaciones donde se le note su debilidad”.

Por otra parte, Avidel Villarreal, llegó a ser una figura con importante presencia en medios en Panamá, cuando durante las elecciones nacionales de aquel país en 2014 actuó como jefe de campaña y vocero del candidato del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro. En aquella campaña, también trabajó Rendón, aunque su participación como asesor también fue tratada con secretismo durante los primeros meses de la carrera electoral.

No sabe, no contesta

Sin embargo, los principales dirigentes del sector del empresario Sartori dieron respuestas ambiguas a la hora de referirse a los dos expertos. “¿Quién es Avidel? Yo no lo conozco”, señaló a El Observador Alem García, principal dirigente de la agrupación Todo por el pueblo y quien llevó a Sartori a dedicarse a la política. “No conozco a nadie por ese nombre, es algo extraño”, agregó. Consultado sobre si se trabajó con asesores políticos dijo que había uno en Buenos Aires al que se le hizo una consulta. Ese hombre es Jaime Durán Barba, asesor político del presidente Mauricio Macri y a quien consultó la ex precandidata Verónica Alonso, ahora en filas de Sartori. García dijo no recordar cuándo se le hizo la consulta a Durán Barba. “Me pareció tan intrascendente lo de este argentino fantástico, cráneo fuera de serie, que desestimé lo que decía”. Agregó que no se tomaron sus consejos y expresó: “Aquí es Uruguay, aquí nadie conoce mejor que los uruguayos su propia realidad política”.

En el caso de Rendón, García fue consultado dos veces y en ambas consultas dio respuestas diferentes. Primero aseguró no conocerlo ni haber escuchado nunca su nombre. Pero una vez que El Observador confirmó que García seguía al asesor político en Twitter, le volvió a preguntar y recordó que lo había seguido porque se enteró de que había presentado una denuncia contra un amigo suyo de la comunidad palestina de Venezuela.

Oscar Costa, director de campaña de Sartori, también se mostró desmemoriado sobre la participación de Villarreal como asesor, al tiempo que negó por completo estar trabajando con Rendón. “(Villarreal) es uno entre otros muchos a los cuales se ha consultado personalmente. No es el único. En este momento no está… pero nunca estuvo de manera específica, es uno más de los que se ha consultado”, aseguró.

Sin embargo, Costa dijo luego que no recordaba exactamente la participación del asesor panameño y matizó: “Avidel puede ser uno entre cientos (que fueron consultados) de diferentes nacionalidades. Yo me considero uno de esos cientos. En el equipo de campaña no está”, dijo aunque minutos después agregó que hace "pocos días" estuvieron "asesores venezolanos y mexicanos" pero que no los iba a mencionar porque es algo privado.

El Observador llamó al Edificio Unión (Independencia 737) y pidió en recepción para hablar con Villarreal. Quien atendió el teléfono primero negó conocer al hombre, pero inmediatamente recordó de quien se trataba. “Yo no sé si está, no tengo teléfono de ellos. El panameño no vino ahora que me acuerdo, al menos no ha venido por ahora. Va a tener que llamarlo al celular porque no tiene interno”, dijo. Ante la consulta de si lo ubicaba, respondió: “Sí, sí, ya sé cual es pero no ha venido. Para mí no vino todavía”.

Según supo El Observador con fuentes del comando, desde octubre cuando se conoció que Sartori lanzaría su precandidatura, se lo pudo ver a Villarreal en el edificio que funciona como sede de campaña. Su rol está a la par de Pablo Viana, que oficia como jefe de campaña, y su voz es la que traslada algunas de las directrices planteadas por Rendón. Su último ingreso a Uruguay se produjo el 18 de febrero en un vuelo proveniente de Panamá y dejó el país cuatro días después, el 22, según el último registro de Migración. Por su parte, Rendón no tiene ingresos al país ya que posee una orden de captura proveniente de Interpol Venezuela por "violencia sexual" que está activa desde febrero de 2014.

Las fuentes señalaron que Villarreal ocupa un rol fundamental en la estrategia de contenidos y que incluso supervisó la elaboración de piezas audiovisuales.

El Observador se comunicó con Juan José Rendón, quien atendió una llamada pero dijo que no podía contestar porque estaba ocupado y que se le enviara un mensaje, el cual no contestó. En tanto Avidel Villarreal no contestó las llamadas.

Acusaciones contra Rendón que él negó

El hacker colombiano

“No soy un santo, pero no soy un criminal”, contestó Rendón a la revista Bloomberg Businessweek cuando le consultaron acerca de sus conexiones con el hacker colombiano Andrés Sepúlveda, condenado a prisión por diez años por espiar campañas electorales. El experto en computación admitió haber robado estrategias de campaña, manipular redes sociales para crear falsos sentimientos de entusiasmo y escarnio e instaló spyware en sedes de campaña de la oposición mexicana, todo con el fin de ayudar a llegar a la presidencia Peña Nieto.

Sepúlveda aseguró que puso en práctica esas estrategias en las elecciones de México, Colombia, Panamá y Venezuela.

Vinculos con el narcotráfico

En 2014, el asesor debió renunciar a la campaña del colombiano Juan Manuel Santos luego de ser acusado de haber aceptado cuatro años antes US$ 12 millones provenientes del narcotráfico para obtener beneficios del gobierno en caso de sometimiento ante la justicia. El estratega político niega la acusación.

Chapo Guzmán

Durante el juicio contra el líder narco Joaquín “Chapo” Guzmán -que terminó siendo condenado a cadena perpetua por un jurado de Nueva York-, Álex Cifuentes, un testigo, dijo que durante la campaña a la Presidencia de Enrique Peña Nieto en México el cartel de Sinaloa donó dinero a través de una intermediaria que trabajó para Rendón. Cifuentes es un traficante colombiano que llegó a ser mano derecha del Chapo. Rendón negó todas esas acusaciones.