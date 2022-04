Schiappacasse: "Cuando pasó esto nunca pensé dejar de lado al fútbol, al contrario"

Nicolás Schiappacasse llegó a la hora 15 hasta el Centro Militar de Casavalle e Instrucciones, acompañado de su madre. Allí lo esperaba su primer entrenamiento con un plantel de fútbol luego de haber permanecido durante 72 días en una cárcel porque lo encontraron "autor penalmente responsable de reiterados delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones", según dijo a la prensa el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

El futbolista recibió una condena de 14 meses de prisión, de los cuales ya cumplió dos meses y 12 días por la medida cautelar de prisión preventiva que se le dictó cuando fue imputado por los mismos delitos, el 28 de enero.

A partir de este jueves, cumple seis meses de arresto domiciliario y tiene autorización de concurrir a entrenar y jugar en el club El Tanque Sisley.

Con un movimiento inusual para los entrenamientos del El Tanque Sisley, club que le abrió las puertas, Schiappacasse se presentó con la indumentaria del club, bajó a la cancha y bajo la dirección técnica de Richard Presa participó del primer trabajo.

Zapatos amarillos, la indumentaria de El Tanque Sisley, short negro, remera blanca y campera de abrigo verde (era el único que la lucía, el resto de sus compañeros estaban de remera), con el escudo de El Tanque Sisley transcurrió su primer entrenamiento.

L. Carreño

Nicolás Schiappacasse junto a su madre

El Tanque Sisley jugará en el Campeonato Uruguayo de Primera División Amateur, el tercer nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, debido a que aún no puede competir en el profesionalismo por las deudas que tiene con futbolistas y entrenadores.

Su madre lo acompañó en todo momento y el jugador se mostró agradecido. "Deseaba volver a vivir esto, más estando con la familia”, se apuró a comentar a Referí.

¿Cómo fueron sus días dentro de la cárcel?

Tuve la suerte de moverme bastante estando dentro en la cárcel. Entrenaba cinco días a la semana, y ahora me plantearon esta oportunidad.

L. Carreño

Nicolás Schiappacasse en la charla técnica

¿Quién le marcaba los entrenamientos?

Un preparador físico que había en la cárcel, otro preso, como todos los que estábamos allí. Se encargaba de darnos clases, porque sabía de eso, y, para aprovechar el encierro, entrenábamos. Eran cinco días a la semana y nos venía bien de bien, porque teníamos cancha de fútbol, gimnasio y pesas, para mantener el cuerpo.

¿Y ahora?

Mi plan es aprovechar esta oportunidad que me da El Tanque Sisley, club con el que estoy agradecido por el gesto que tuvieron de permitirme entrenar. Sobre mi futuro no sé nada. De eso se encarga mi representante.

¿Habló con algún dirigente de Sassuolo?

No, no hablé con mi club. De eso se encarga mi representante.

L. Carreño

Nicolás Schiappacasse

¿Qué será del futuro futbolístico de Schiappacasse?

Por mi cabeza solamente pasa seguir jugando. No voy a dejar el fútbol de lado. Cuando pasó esto nunca pensé dejar de lado al fútbol, al contrario.

¿Cuando mira para atrás, cómo reflexiona sobre lo que ocurrió?

Cuando miro para atrás me quedan muchas sensaciones. En este caso cometí un error y ya está ahora, miro para adelante. Miro a mi familia, a quienes me rodean, a quienes me acompañan y les agradezco por estar en todo momento.

L. Carreño

Nicolás Schiappacasse trabajó con pelota

¿Cómo fue su vida en la cárcel?

Al comienzo fue todo difícil porque no estaba acostumbrado a eso. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos, porque desde el primer momento que llegué me hicieron sentir como uno más, todos, funcionarios y todos los presos, me hicieron sentir como uno más. Por eso solo tengo palabras de agradecimiento.

¿En este tiempo su actividad fuera de su cada quedará reducida a los entrenamientos?

Sí, ahora me otorgaron prisión domiciliaria y tengo cuatro horas por día para entrenar, y a vivir la vida, en este caso dentro de mi casa, cumpliendo con lo que corresponde.

¿Por qué eligió El Tanque Sisley?

Es un tema que arregló mi abogada.