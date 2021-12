Se afirma el valor del gordo en el cierre de un año récord de faena

Pocos días antes del cierre de 2021 se confirmó el dato que faltaba para que este año fuera histórico en todo nivel para la industria ganadera: nunca antes habían sido faenados tantos vacunos en un período de 12 meses.

Tampoco se habían superado nunca los 2,6 millones de cabezas procesadas por la industria frigorífica. Son 650 mil animales más que en 2020, lo que habla de una capacidad instalada que llegó a superar las 63 mil cabezas semanales.

Los 2.588.538 animales faenados en 2006 se mantenían como récord histórico para la industria uruguaya.

El CEO de Marfrig Conosur, Marcelo Secco, valoró la reposición de stocks y, al analizar el desempeño de la cadena ganadera durante el último año, destacó que “el mercado fue evolucionando positivamente semana a semana y mes a mes, ayudado por algunas circunstancias externas que le pusieron condimento a partir de setiembre”.

La operación exportadora ha sido “dinámica y creciente hasta el presente” con precios por encima de los US$ 5 mil la tonelada en las últimas semanas. Esto cumple con los tres parámetros que Secco considera cruciales: que la actividad sea “buena –en términos de volumen-, previsible y valorizada”.

Hay elementos que indican que es posible mantener este nivel de faena entrando en 2022, entiende el CEO regional de Marfrig: “China va a continuar con un proceso muy ordenado y constante de demanda, que representan el 60% de las exportaciones de Uruguay, y aparentemente se van a poder mantener muy buenos valores”.

Se recuperaron los precios

Como si fuera poco, en un año en que los precios de los mejores novillos gordos estuvieron rozando los US$ 5 por kilo, los valores volvieron a recuperarse en diciembre luego de un ajuste en octubre y noviembre que no llegó a perforar el piso de los US$ 4.

Promediando la presente semana los valores ya superaban los del cierre de la grilla de la Asociación de Consignatarios del Uruguay, que marcaban US$ 4,39 para el novillo especial de exportación.

Con negocios a US$ 4,45 por los animales pesados y mejor terminados, los productores solo pueden esperar que la ausencia de lluvias no sea tan perjudicial con una Niña ya instalada. La escasez hídrica será determinante en las próximas semanas, en las que se espera un mercado ofertado pero con una calidad limitada de hacienda en cuanto al peso carcasa, debido justamente a que la capacidad para generar kilos y formar carne está sujeta al régimen de lluvias.

Aún así, cuando parecía que la industria estaba bien comprada ya para las dos primeras semanas de enero, las entradas empezaron a acortarse hasta siete y diez días, promediando la presente semana debido al constante ritmo de la faena.

Las vacas gordas promedian los US$ 4, pero con negocios por los mejores ejemplares de hasta US$ 4,10 y US$ 4,15, en lo que también influye la demanda de vacas pesadas de carcasa para faena kosher. Con el repunte de las últimas semanas, el novillo en Uruguay acorta la brecha con la cotización del novillo en Argentina, que se disparó a partir de la última semana de octubre a pesar de las restricciones a la exportación.

Referencias de precios.

La escasez de ganados gordos de calidad, con un stock que en la última década y media se redujo a la mitad (de seis a tres millones de machos adultos) ha colocado al novillo argentino como el más caro de la región, algo que no sucedía desde 2017, y que está terminando el año a US$ 4,70.

El comportamiento del tiempo definirá el desempeño del verano. En esa ecuación de “oferta climática” de ganado gordo y demanda sostenida de la industria entra también el precio de los granos para engorde de corral, que sigue creciendo en la proporción de novillos y vaquillonas jóvenes que se preparan para la faena.