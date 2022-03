Se conmemoró la Semana del Glaucoma, el "enemigo silencioso" de la vista

Desde el pasado domingo y hasta este sábado se conmemora la Semana Mundial de Prevención del Glaucoma. La doctora Rosario Varallo, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma, explicó en diálogo con El Observador que el objetivo de esta semana es concientizar a la población y generar información sobre la enfermedad.

“Todavía estamos diagnosticando glaucoma en fases terminales, casos en que se perdió un ojo o ambos”, expresó. Estas cegueras podrían haber sido prevenidas si la persona hubiera asistido a consultas oftalmológicas de rutina, que es lo que se busca incentivar con este evento.

La recomendación es hacerse una revisión en los ojos cada dos años en caso de no tener antecedentes de glaucoma en la familia y una vez por año si los tiene. Por lo general, se recomiendan los controles desde los 40 años, aunque si en la familia hubo gente con glaucoma a edades jóvenes, debería comenzar antes.

Destacó que actualmente hay un mayor conocimiento de la enfermedad. “Ya hay gente que dice ‘yo tengo familiares con glaucoma’. Ya tengo mis años en esta especialidad, y esto antes no pasaba, es un indicio de que el mensaje está llegando”, comentó.

En la edición de este año, la Sociedad Uruguaya de Glaucoma y la Sociedad Uruguaya de Oftalmología realizaron una visita este jueves al Hogar Schiaffino, una residencia de ancianos, y realizaron revisiones en el lugar.

Antes de la pandemia se realizaban consultas de presión ocular -un estudio que puede dar indicios de la existencia de la enfermedad- con una gran convocatoria, pero no se realizaron estos últimos dos años para evitar aglomeraciones.

Para el tratamiento de la enfermedad, que tiene como objetivo frenar su progresión, hay varias opciones. Se puede tratar con gotas, con láser o con cirugía, pero la profesional reafirmó la importancia de asistir a los controles regularmente mientras se está tratando.

“No da síntomas, pero es más molesto el tratamiento que la enfermedad porque ella va progresando de manera silenciosa. Le llamamos el enemigo silencioso de la visión”, agregó. Estadísticas muestran que el 50% de quienes comienzan el tratamiento del glaucoma lo abandonan en su primer año.

En cuanto a cómo perjudicó la pandemia a las personas con la enfermedad, contó que, al no haber controles presenciales, muchos pacientes que se estaban tratando sufrieron un progreso de la enfermedad, porque el tratamiento no era suficiente para detenerla y no se pudo detectar. También hubo otras personas que no pudieron tener un diagnóstico de glaucoma, con lo que se generó “una deuda que hay que recuperar”, explicó Varallo.

Además, la especialista contó que hay otros casos que suelen escaparse de los diagnósticos. “La gente muchas veces se hace los lentes en la óptica, repite la receta vieja o se compra lentes en la feria. Lo hacen porque es más fácil, rápido o cómodo, pero tienen que saber que están corriendo un riesgo al hacerlo”, advirtió.