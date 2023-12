Se conoció el motivo por el que Abril Sosa dejó a Celeste Cid: ¿hay ex involucrados?

Hace cinco meses, Celeste Cid hizo pública su relación con Abril Sosa, reconocido como el baterista de Catupecu Machu. A pesar de las salidas públicas y las expresiones de amor en redes sociales, la pareja llegó a su fin de manera abrupta, generando incertidumbre sobre las razones de la separación.

Inicialmente, fue el músico quien buscó distanciarse de la vida de la actriz. Según observó Pochi de Gossipeame, Abril Sosa fue el primero en dejar de seguir a Celeste en Instagram y eliminó todas las fotos compartidas con su expareja. En aquel momento, la influencer comentó: "Me parece que está todo mal del lado de él".

Sin embargo, recientes revelaciones sobre la separación sugieren una perspectiva diferente. Juan Etchegoyen abordó el tema controvertido en Mitre Live (Radio Mitre) y sugirió una traición por parte del músico que habría dejado a Celeste Cid devastada.

"Ustedes saben que Celeste Cid y el músico de Catupecu Machu, Abril Sosa, se separaron y, según tengo entendido, no ha sido en buenos términos, al contrario", compartió el conductor. Según Etchegoyen, el baterista habría decidido dejar a Celeste para reconciliarse con su ex, Silvana D’Abriola. "Lo que me dicen a mí es que Abril habría tomado la decisión de dejar a Celeste y volver con su ex", indicó.

El periodista también reveló que Abril ya estaría conviviendo con su antigua pareja en Madrid. "Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid con Silvana para recuperar ese tiempo perdido", dijo Etchegoyen. "La persona que me cuenta esto me dice que Abril nunca dejó de amarla y por eso vuelve con ella", agregó.

Ante estos detalles, Etchegoyen mencionó la reacción de Celeste Cid ante la reanudación de la relación entre Abril Sosa y su ex pareja, asegurando que la actriz se encuentra muy angustiada y sintiéndose traicionada. "No quiero profundizar mucho, pero me dicen que Celeste está devastada con esto que pasó, se siente traicionada a más no poder. Veremos si en algún momento los protagonistas dicen algo", concluyó el conductor de Mitre Live.