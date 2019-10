Se definieron los playoffs del Uruguayo de hockey

Se disputó el domingo la última fecha del clasificatorio del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en el que Yacht aseguró el número 2 al ganarle 2-0 a Biguá con goles de Karina Bisignano y Agustina Nieto.

Carrasco Polo, que ya había asegurado el número 1 hace dos fechas, derrotó 3 a 1 a Náutico con dos goles de Sofía Domínguez y uno de Sofía Mora, la goleadora del campeonato. El tanto de Náutico lo hizo Camila Cebreiros. Las de Carrasco y Punta Gorda serán rivales de Old Christians que terminó tercero.

Christians se jugaba un mano a mano con Old Sampa por el tercer lugar. Ganó 1-0 con gol de Josefina Curci.

Old Girls será quinto tras golear 7-0 a Old Ivy con doblete de Cecilia Casarotti más tantos de Alexia Calfopoulos, Alessandra Rasso, María Arancibia, Martina Lenguas y Sophie Tatton.

Los cuartos de final se jugarán en régimen de local y visitante entre sábado y domingo.

Así quedaron los playoffs

Carrasco Polo (1)-Old Ivy (8)

Yacht (2)-Woodlands (7)

Old Christians (3)-Náutico (6)

Old Sampa (4)-Old Girls (5)

Eliminado: Biguá

Puntajes

Carrasco Polo 43

Yacht 32

Old Christians 31

Old Sampa 26

Old Girls 25

Náutico 19

Woodlands 15

Old Ivy 13

Biguá 2

Goleadoras

1- Sofía Mora (Carrasco Polo) 15

2- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 133- Camila Piazza (Carrasco Polo) 104- Cecilia Casarotti (Old Girls) 95- Manuela Vidal (Náutico) 7

Desde que se instauraron los playoffs, en la temporada 2015, Carrasco Polo siempre fue el número 1 y otra vez resultó el equipo más goleador de la fase regular con 52 goles, seguido por Yacht con 34. También fue el menos goleado con 10 tantos. Yacht y Old Christians recibieron 16 cada uno.

Old Ivy, que mostró este año una gran evolución, jugará por primera vez playoffs y será el rival de Polo.

Biguá faltará por primera vez tras estar siempre entre los ocho mejores. El equipo sufrió la partida de varias referentes y apuesta a una nueva camada de jugadoras que va sumando experiencia.

Old Sampa, cuarto, logró su mejor ubicación para un playoff mejorando el séptimo puesto del año pasado.

Playoffs 2015

Carrasco Polo (1)-Old Sampa (8)

Old Girls (2)-Biguá (7)

Old Christians (3)-Woodlands (6)

Yacht (4)-Náutico (5)

Campeón: Old Girls

Playoffs 2016

Carrasco Polo (1)-Old Sampa (8)

Old Christians (2)-Náutico (7)

Old Girls (3)-Woodlands (6)

Biguá (4)-Yacht (5)

Campeón: Carrasco Polo

Playoffs 2017

Carrasco Polo (1)-Woodlands (8)

Old Girls A (2)-Old Girls B (7)

Nautico (3)-Biguá (6)

Old Christians (4)-Yacht (5)

Campeón: Carrasco Polo

Playoffs 2018

Carrasco Polo (1)-Woodlands (8)

Náutico (2)-Old Sampa (7)

Yacht (3)-Old Christians (6)

Old Girls A (4)-Biguá (5)

Campeón: Carrasco Polo