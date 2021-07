Se destrabó el conflicto en UPM y se retomará la construcción de la obra

Se alcanzó un acuerdo entre los trabajadores de UPM con la empresa y la construcción de la segunda planta se retomará, informó este lunes el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un comunicado. La obra estaba paralizada desde el 23 de junio tras una denuncia que presentó el Sunca contra un capataz de la constructora argentina TGLT por malos tratos con sus subordinados.

Esta empresa tenía 100 personas trabajando en la obra y uno de sus denunciados era el capataz. El 4 de julio el Sunca había llegado a un preacuerdo con las cámaras empresariales, el ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y UPM que consistía en que el capataz denunciado por acoso laboral iba a permanecer en la obra por dos o tres días para “ordenar” y posteriormente dejaría la conducción en manos de otra persona para irse a realizar cursos de “relacionamiento y habilidades blandas”. Una vez finalizados los cursos, en unos 15 días, el trabajador retornaría a la obra, había explicado a El Observador, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.

Otro de los puntos del preacuerdo era que la empresa subcontratada retomaría a dos trabajadores, que estaban en período de prueba y que habían sido despedidos.

El tercer punto del acuerdo era la creación de una comisión de seguimiento, integrada por el Sunca, las cámaras empresariales y UPM, para realizar un seguimiento del trabajador denunciado por acoso laboral a su retorno y de los trabajadores reincorporados.

Respecto a la denuncia por acoso laboral que se realizó contra el capataz, el jerarca había expresado que “siempre hay un principio de presunción de inocencia” y que cuando se realiza una denuncia de ese estilo, la ley “mandar tomar acciones rápidas, cosa que la empresa hizo”, no permitiendo que el capataz mantenga contacto con la trabajadora que fue víctima de acoso.

La empresa colocó un interlocutor para tratar con la trabajadora en particular y con el resto de los trabajadores mientras se está sustanciando el expediente en el MTSS. “Hasta que no haya un procedimiento formal que de garantías a todas las partes, lo que hay es una denuncia. Hay que tener en cuenta el principio de inocencia y también que la ley implica hacer algunas cosas que no son precisamente que el trabajador se tenga que ir de la obra”, sostuvo Daverede.

UPM ya culminó la fase de construcción civil y ahora la fábrica ingresa en una etapa de montaje con la construcción de la chimenea, la caldera de recuperación y otras áreas de procesos. La compañía empleará hasta 6 mil trabajadores para el segundo semestre de 2021, según informó la pastera en una presentación que realizó a la prensa la pasada semana.

Actualmente hay 300 empresas uruguayas y 5.300 trabajadores asociados al proyecto de UPM en el país. De esos trabajadores, 4.600 se encuentran en la planta en Pueblo Centenario, 550 en el Puerto de Montevideo y 150 que se encargan de lo vinculado a las soluciones habitacionales.

Durante el proyecto ya se han trabajado más de 1 millón de jornales y, para el mes de junio, se pagaron unos US$ 5 millones en salarios.