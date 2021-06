El proyecto de UPM: qué se hizo, cuánto empleo genera y los millones de dólares que paga en sueldos

Continúan los avances en la segunda planta de UPM en Paso de los Toros. Ya culminó la fase de construcción civil y ahora la fábrica ingresa en una etapa de montaje con la construcción de la chimenea, la caldera de recuperación y otras áreas de procesos. La compañía empleará hasta 6 mil trabajadores para el segundo semestre de 2021.

Este jueves, las autoridades de UPM en Uruguay presentaron los avances de las obras. Participaron Petri Hakanen, vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo, Javier Solari, vicepresidente del Proyecto de Desarrollo, Gonzalo Giambruno, director del proyecto y Matías Martínez, gerente de Comunicaciones.

“La obra civil está en su plenitud y el montaje avanza de acuerdo a lo previsto, en tiempo y forma”, dijo Martínez.

Por otro lado, indicó que los indicadores de seguridad que, medidos en frecuencia de accidentes cada millón de horas trabajadas y en línea con los mejores indicadores de los proyectos internacionales, “están siendo superadores”.

UPM

Avances del proyecto UPM

¿Cuáles son los avances hasta el momento?

La obra se encuentra en fase de montaje mientras culminan algunas obras civiles pendientes. Desde la empresa destacan la recepción semanal, desde la planta de UPM en Fray Bentos, de piezas, equipamientos y componentes, que serán clave en las próximas etapas del proyecto.

Otro de los avances mencionados es la finalización de la construcción de una subestación de UTE cercana a la planta y de una línea de alta tensión de 11 km que conecta con Rincón del Bonete. Allí también se amplió la subestación de UTE cercana.

Dentro del puerto de Montevideo, en la terminal especializada en celulosa, la empresa ya culminó la estructura y el techado del depósito de celulosa, que ocupa un área de 50 mil metros cuadrados. También finalizó la línea de descarga para la futura operación del ferrocarril.

En lo que refiere a las soluciones habitacionales que brinda la empresa, la mayoría de los alojamientos ya han sido ocupados o se encuentran en proceso de ocupación.

También se destacan la planta purificadora de agua en Carlos Reyles, la nueva celda de disposición final de residuos en Paso de los Toros y las mejoras en infraestructura sanitaria, que en la empresa consideran que ya son parte de la comunidad.

Las oportunidades laborales

Actualmente hay 300 empresas uruguayas y 5.300 trabajadores asociados al proyecto de UPM en el país. De esos trabajadores, 4.600 se encuentran en la planta en Pueblo Centenario, 550 en el Puerto de Montevideo y 150 que se encargan de lo vinculado a las soluciones habitacionales.

Según Martínez, durante el proyecto ya se han trabajado más de 1 millón de jornales y, para este mes de junio, se van a pagar unos US$ 5 millones en salarios.

UPM

Evolución de la mano de obra UPM

“Es importante remarcar que el 40% de los trabajadores son de la zona de influencia de la planta, por lo que más de US$ 2 millones permanecerán y se consumirán en el lugar”, indicó.

El gerente de comunicaciones de UPM resaltó que “el pico de la curva” se dará en el segundo semestre de este año, cuando se alcanzaran unos 6 mil trabajadores.

“Al mismo tiempo que crece la demanda de obra de la construcción de la planta, crecen las oportunidades laborales para la operación. Ya se está avanzando fuertemente para cubrir lo que van a ser las necesidades en toda la cadena”, sostuvo Martínez.

La infraestructura como eje fundamental del proyecto

UPM aportará US$ 60 millones para desarrollo de la infraestructura vial para el área del litoral y zona centro del país.

La obra incluye 38 puentes, 6 serán nuevos mientras que los restantes serán reforzados y ensanchados en los departamentos de Río Negro, Paysandú, Tacuarembó, Durazno y Soriano.

Carla Colman

Vía del tren

Por otro lado, se va a pavimentar la ruta 25 entre Young y Tres Bocas y se va a realizar un Bypass en pueblo Centenario con la construcción de un nuevo punto sobre el Río Negro. Todas estas obras deberían estar finalizadas para el segundo semestre de 2022.

“Van a generar más de 500 puestos de trabajo en un periodo de dos años en eso cinco departamentos”, afirmó Martínez.

El atraso en las obras del Ferrocarril Central

Las obras del Ferrocarril Central están atrasadas y finalizarán en mayo de 2023. En ese sentido, Javier Solari indicó que “hay que hacer un plan B que es llevar la carga por camiones”.

“Sabemos que es una obra importante grande, compleja” pero de todos modos, aseguró que la planta “estará operando antes de que esté el ferrocarril”.

En esa línea, Solari explicó que la reformulación del transporte implicará un costo pero no dio más detalles. No obstante, comentó que no tienen reclamos para con el gobierno. “Es una obra de gran magnitud que implica un desafío. El país nos preguntó si podíamos tolerar esto y con gusto hemos accedido a ese pedido”, indicó.