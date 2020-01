Se reduce la brecha de precios entre frigoríficos y aparece más oferta

Los precios que proponen las industrias por el ganado gordo cierran la semana más alineados. Se redujo la brecha de valores entre las plantas, que semanas atrás llegó a ser hasta de 40 centavos de dólar, tanto para novillo como para vaca.

Con nuevos ajustes, al cierre de la semana el novillo gordo cotiza entre US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza. Y la vaca gorda entre US$ 3,20 US$ 3,30 por kilo.

En ese marco, aumenta gradualmente a oferta, con lluvias que fueron bienvenidas en varias zonas del país.

China y el coronavirus

Las miradas siguen puestas en China. La aparición del coronavirus añade aún más incertidumbre sobre el principal mercado para la carne local, que ya venía sacudido desde mediados de diciembre, con ajustes en los precios para las compras de carne y renegociación de contratos.

Tras el freno puesto por los compradores chinos, el precio de exportación a ese destino cayó US$ 750 por tonelada. En los primeros 27 días de enero promedió US$ 4.811 por tonelada peso embarque, una caída de 13% respecto a los US$ 5.565 promedio alcanzados en el mismo período del mes anterior, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

En tanto, el precio de exportación de carne vacuna que publica semanalmente el Instituto Nacional de Carnes (INAC) resistió una semana más arriba de US$ 4.000, aunque con 3.740 toneladas exportadas, el menor volumen semanal registrado desde setiembre de 2015. En promedio los envíos en la semana cerrada el 25 de enero se ubicaron en US$ 4.338, por encima de los US$ 4.209 de la semana previa.

En lo que va de 2020 el precio de exportación se ubica en US$ 4.332, con 14.814 toneladas enviadas al exterior. Un salto positivo en precio de 27% respecto a los US$ 3.408 logrados en mismo periodo de 2019. Y un retroceso en volumen de 35% frente a 22.843 toneladas exportadas un año atrás.

En este escenario de incertidumbre las industrias transmiten cautela, con pocos movimientos y una débil demanda por ganado gordo. En todos los casos remarcan que no están dispuestas a pagar más de lo que ofrecen.

Comienzan a retirarse las cuadrillas kosher que estaban operando en varias plantas. Mientras, comienza la faena de ganados de corral con destino a Cuota 481, que da a los frigoríficos mayor margen de maniobra para cubrir sus necesidades de abastecimiento inmediato y quita presión de compra en ganados de campo. Las entradas a planta van desde una semana hasta 15 días.

La faena de vacunos se encuentra casi un 30% por debajo del mismo momento del año pasado. En la semana cerrada el 25 de enero totalizó 35.806 animales, apenas por debajo de la semana previa. Aunque en la comparación interanual la operativa fue 29% inferior, con una faena de 50.167 reses en la misma semana del año pasado.

En el mercado de reposición, por su parte, la oferta sigue siendo reducida. Hay movimientos en el mercado de exportación en pie, con demandas por terneros enteros, así como también por ovinos.

Este jueves, en el primer remate del año de Pantalla Uruguay, el panorama fue de firmeza. Se vendieron alrededor de 500 terneros, con un máximo de US$ 3 y un promedio general de US$ 2,41. Por encima de los US$ 2,33 promedio de diciembre en esa pantalla. La percepción es que seguirá faltando ganado.

Juan Samuelle

Mercado ovino con poca operativa y ajuste de precios

Por el lado de los ovinos, se siguen registrando descensos en los valores. Los negocios se ajustan a la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado, que en la última reunión marcó una baja de siete centavos para el cordero liviano a US$ 3,68; el cordero pesado cayó seis centavos a US$ 3,77; los borregos bajaron 17 centavos a US$ 3,66; los capones ajustaron 17 centavos a US$ 3,47; y las ovejas retrocedieron ocho centavos a US$ 3,47.

En la semana cerrada el 25 de enero se faenaron 12.122 lanares, 27% por debajo que la semana anterior (16.540) y 31% menos que en igual semana del año pasado (17.517).

El precio de exportación para carne ovina promedió US$ 5.008 en la semana cerrada el 25 de enero, levemente arriba de los US$ 4.945 de la semana previa. Y en lo que va del año se ubica en US$ 5.089, un 16% más que los US$ 4.378 logrados en igual período el año pasado.