"Se te va la plata": la crisis del agua en un asentamiento, las transferencias del Mides y la información que reciben

El asentamiento "El Renuevo" tiene apenas cuatro o cinco cuadras de tierra. Al final es un campo abierto donde hay basura y caballos comiendo pasto. Aunque es chiquito, está tupido de almacenes: hay hasta dos por cuadra. Y los comerciantes tienen apenas unos bidones de agua disponibles porque la mayoría del barrio los compra.

Un almacenero dijo a El Observador que le está costando stockearse del producto, que las ventas "reventaron" y que vende unos 100 bidones por día a los vecinos del asentamiento. Los vecinos dijeron que compran dos o tres bidones por día, algunas familias más numerosas hasta cuatro. El barrio también se abastece de agua de un sodero que pasa una vez por semana.

Los vecinos consultados coincidieron en que su costo de vida aumentó desde que el agua sale salada de las canillas porque la mayoría ya no la consume y recurrió al agua embotellada. Excepto José y su esposa. Él tiene 70 años y es jubilado y este viernes va a cobrar la mensualidad "con una partida de 850 pesos, no sé de quién" que le viene "bárbaro" para comprar agua porque nunca dejó de tomar la de la canilla.

Contó que él y su esposa se bañan, cocinan, toman mate y té con el agua salada. "Lamentablemente no podemos comprar bidones, tratamos de comprar la carne, la leche, lo fundamental para la comida. No me queda otra. Cobro $ 28.000 de jubilación, pago el alquiler y me da para la comida y nada más".

Yoanna, madre de dos niñas, no consume el agua de la canilla. "Me da un dolor horrible de panza", dijo. Este lunes le llegó una transferencia de $ 1.700 de parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

–¿Es la transferencia para comprar agua?

–No sé. Me mandaron $ 1.700 pero no se dé que. Ahora que lo decís puede ser para comprar agua, yo pensé que era porque estuve engripada y me certifiqué –respondió ante la consulta de El Observador.

Contó que el gasto diario aumentó porque usa 40 litros de agua de bidón por semana. "Para las comidas de ellas", argumentó en referencia a sus hijas. "El sodero esta semana no vino y tuve que comprar bidones en el almacén. Es una ayuda la del gobierno, no te voy a decir que no. Pero usamos mucha agua, porque les hago una sopita y usas agua, le cocinas una manzana y usas agua. Se te va la plata".

Pero no fue la única que no sabía sobre el fin de la transferencia del Mides. Sandra también recibió $ 1.700 del Mides y tampoco sabe para qué. La hija de Mónica también, pero su hija le dijo que creía que era porque la niña estuvo enferma. Ninguno de los vecinos que conversaron con El Observador sabía que ese dinero correspondía a una transferencia por el cálculo de dos litros de agua por día y por integrante de la familia. Aunque sí admitieron que pensaban destinar el dinero en comprar agua embotellada porque se les había generado ese gasto extra desde que el agua es salada.

Desde el Mides reconocieron que no se hizo una comunicación a cada usuario sobre por qué estaba recibiendo esa transferencia adicional. Las fuentes argumentaron que "se comunicó a través de los canales de Presidencia con la información a la población y con el comunicado del Mides" y que "se reforzó" la comunicación en las oficinas territoriales.

El problema que encontró el Mides es que los usuarios tienen una alta rotación de números de teléfonos celulares. Sin embargo, las fuentes aseguraron que por estas horas están buscando un mecanismo informático para avisar sobre la transferencia para comprar agua, por lo menos, a los usuarios que tengan números de contacto estables.

Las medidas del Mides

El Mides transfiere a los usuarios el monto equivalente a 60 litros de agua –para abastecer a una persona con dos litros de agua diarios durante un mes–. El monto varía en función de la cantidad de personas que haya en el núcleo familiar.

La medida comprende a los siguientes grupos:

- Hogares de Montevideo y Canelones en situación de vulnerabilidad con menores que perciben Asignaciones Familiares - Plan de Equidad. En este caso, el beneficio aplica para todos los integrantes del núcleo.

- Beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) de Montevideo y Canelones que no están comprendidos en las Asignaciones Familiares - Plan de Equidad.

- Personas mayores que residan en Montevideo y Canelones y reciben Asistencia a la Vejez (AV) o Pensión a la Vejez (que previamente recibían AV).

- Jubilados y pensionistas que perciben jubilaciones mínimas.

Esa población, sumada a las embarazadas y menores de dos años, comprende a un total de 540 mil personas usuarias del Mides que recibieron las transferencias para comprar agua embotellada.