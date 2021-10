“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo”, dijo Camilo sobre el nombre de su bebé con Evaluna

Camilo y Evaluna Montaner anunciaron su embarazo de la forma en la que mejor pueden hacerlo los artistas: mediante la música. La pareja, que se ha caracterizado por registrar mojones de su vida privada en sus videos musicales, lanzó este miércoles el videoclip de Índigo; el primer tema del nuevo álbum del cantante, donde anunciaron que serán padres.

En una entrevista con la agencia de noticias española EFE el músico aseguró que así "sea varón o sea niña se va a llamar Índigo".

"Es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es sólo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad", explicó.

Evaluna por su parte señaló que se encuentra en el segundo trimestre del embarazo. "La pasé rudo en los primeros meses, ahora estoy en el segundo trimestre y ya me siento muy bien", sostuvo. "Fue una sorpresa, no lo esperábamos, pero no pudo llegar en un momento mejor", indicó Camilo.

"¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo", dicen en la canción que se presentó este miércoles y rápidamente se ubicó en el primer puesto de la plataforma Apple Music en América Latina y España.

Luego de la publicación del videoclip, en el que se ven imágenes del momento en el que vieron el resultado positivo de la prueba de embarazo y algunas grabaciones de las reacciones de sus familiares y amigos ante la noticia, ambos publicaron al respecto en sus redes sociales. "Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer!", escribieron en las publicaciones donde compilaron algunos momentos de los primeros meses de gestación.

Los artistas aseguraron en la entrevista con la agencia que se encuentran disfrutando de esta nueva etapa en sus vidas. "Todo se irá sintiendo más real a medida que vaya pasando el tiempo", sostuvo el cantante, y señaló que esperan a Índigo para finales de abril o comienzos del mes de marzo.

Próximamente tienen pensado viajar en familia a Las Vegas, para participar de la entrega de los Latin Grammy donde Camilo se presenta como el artista más nominado de la noche con diez candidaturas.

Ambos están emocionados por las nominaciones, ya que Evaluna es también parte de Amén una canción que hizo con Camilo, su padre y sus hermanos Mau y Ricky, que compite en la categoría Canción del año.