Sebastián Cáceres sufrió pequeña fisura en la nariz en la primera práctica con la selección para el Mundial Qatar 2022

El primer entrenamiento que Diego Alonso realizó este lunes con los futbolistas adelantados de la selección uruguaya dejó una mala noticia, que no tendrá efectos negativos de cara al Mundial de Qatar 2022 que comienza en 19 días.

El zaguero de América de México, Sebastián Cáceres, sufrió un golpe en su rostro que terminó con una lesión que le obligó a salir del entrenamiento.

Desde la AUF confirmaron a Referí que el futbolista sufrió una pequeña fractura en el tabique nasal que lo obliga a mantener reposo, pero que no requiere operación.

También explicaron que el jugador regresará a entrenar este martes y podrá competir normalmente con una máscara para proteger su rostro ante eventuales golpes.

En la tarde de este lunes, la AUF brindó un parte médico sobre la situación del jugador:

No será la primera vez que un futbolista debe entrenar y competir con una máscara tras sufrir una fractura en el tabique nasal.

En uno de los trabajos que realizaron esta mañana, el zaguero que se formó en Liverpool y recorrió toda la escalera de las selecciones uruguayas, desde sub 15 a sub 23, sufrió un golpe que terminó en una lesión que no le impedirá jugar el Mundial, según pudo conocer Referí

La selección inició los trabajos esta mañana en el Complejo de la AUF con 11 jugadores: los goleros Sebastián Sosa, Guillermo de Amores y Santiago Mele, y los jugadores de campo Diego Godín, Sebastián Cáceres, Nicolás de la Cruz, Martín Cáceres, Facundo Torres, César y Maximiliano Araujo, y el goleador del Campeonato Uruguayo 2022, Thiago Borbas.

El miércoles se integrarán Luis Suárez, Sergio Rochet, Felipe Carballo, José Luis Rodríguez (Nacional), Fabricio Díaz y Federico Pereira (Liverpool).