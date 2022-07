Sebastián Da Silva, el senador “más campero” que les hace asados a diplomáticos chinos

En el parlamento uruguayo hay tantas voces como legisladores. Pero cuando se trata de defender el acercamiento con China no hay ninguna otra que se eleve tanto como la del senador Sebastián Da Silva.

Así lo hizo evidente hace dos semanas con una columna de opinión publicada en Montevideo Portal en la que argumentó a favor de negociar un tratado de libre comercio con China. Pero la actuación de Da Silva ha ido más allá de opiniones públicas. Este fin de semana recibió en su campo de Florida a la delegación de la cancillería china que llegó al país para reunirse con el gobierno, tal como lo había hecho antes con Wang Gang, el embajador del gigante asiático en Uruguay.

El legislador invitó a los diplomáticos para mostrarles cómo Uruguay produce su carne y, según contó Da Silva a El Observador, los integrantes del gobierno chino quedaron muy contentos con la recorrida.

El senador se presenta como el “representante más campero” de los que están en el Palacio Legislativo y se encargó de cultivar un vínculo "por el costado" con el embajador del país asiático: “Yo estoy acostumbrado a hacer negocios, entonces hay una relación menos protocolar a la hora de hacer negocios que la que puede tener un diplomático”, indicó.

A pesar de ello, no cree que tenga “un rol definido”, sino que “se dio natural”. “Uno trata de hacer lo que es mejor para el país, que es mostrar las cosas”; por eso lo llevó a la cosecha, porque “la granja uruguaya tiene un potencial inconmensurable”, señaló.

“El embajador me tiene mucha confianza personal, no política, además de que sabe que soy muy cercano al presidente. Cumplo ese doble requisito”, expresó el productor, y añadió que hay ciertos factores de conocimiento rural que “de antemano” sabe que impactarán “en cualquier extranjero, sea chino, japonés, americano, italiano”. ¿Por qué? “Porque Uruguay es precioso, entonces me muevo bien en ese ambiente”, sostuvo.

Es en ese contexto donde “se da la magia” de “romper el hielo”, de poder hablar y la que le permitió tener la confianza para solicitarle a la delegación adelantar la habilitación para la exportación de sorgo, caballos deportivos, carne de ave, mondongo y lengua vacuna.

No obstante, cuando fue consultado respecto a si considera que cumple un rol en la eventual concreción de un TLC con la potencia de Asia, Da Silva negó ese papel. “Ayudo de afuera. Mi rol es ser un amigo sincero del gobierno chino nacido por el agradecimiento por las vacunas”, apuntó.

Ope Pasquet con “perspectiva de escritorio”

Semanas atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, instó a discutir “serenamente” la conveniencia de un acuerdo comercial con China.

Para Da Silva, esta posición —que Pasquet afirmó que era una postura personal— es una “perspectiva de escritorio” y enfatizó que “el mundo real obliga a la gente con miradas de largo plazo” a hacer tratados de libre comercio.

“El liderazgo del presidente Xi Jinping es la nueva era china, el fomento de los TLC. China tiene una cultura comercial milenaria. Han sido potencia gracias al comercio. Eso hay que entenderlo, hay que entender los temas culturales y hay que saber que lo único que implica un TLC es comercio”, manifestó el legislador blanco.

Así, subrayó que él le transmitió a Cai Wei, líder de la delegación china, que “la misma perspectiva de diplomacia presidencial que tiene Xi Jinping la tiene Luis Lacalle Pou. Por sí mismo y por herencia: el herrerismo es diplomacia presidencial”.

En esta línea, argumentó que el pensar que un posible TLC con China tendría consecuencias para Uruguay a nivel geopolítico es “digno de una perspectiva poco apegada a la realidad”.