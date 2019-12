Seguir un partido de fútbol con la yema de los dedos

O ves el partido o lo escuchás. Son las dos formas de seguir al equipo de tus amores (aunque hay ahora quienes lo siguen a través de Twitter o Facebook). Nadie pensó hasta ahora que un partido podía seguirse a través del tacto. Una vez más, la tecnología lo hace posible.

En el último año, un grupo de ingenieros estuvo desarrollando un dispositivo que permite a los ciegos seguir el fútbol de una manera mucho más fiel. Se trata de un sistema de retransmisión deportiva en diferido que permite seguir los movimientos de la pelota y la trayectoria de las jugadas por medio del tacto.

Fieeld, como se llama esta tecnología, es una pequeña cancha de fútbol que se coloca sobre una mesa. En ella, la persona puede seguir los movimientos del balón y la trayectoria de la jugada (previamente cargada) usando las yemas de sus dedos. En la parte superior, una malla presenta el terreno de juego con las líneas del campo grabadas con un fuerte relieve. Un puntero, capaz de moverse por todo el campo de juego, señala la posición del balón.

Lo primero que se debe hacer es recopilar la información en los partidos. Un sistema de cámaras de alta definición que cubre el campo de fútbol lo hace posible. Se extrae la información en los dos ejes: ancho y largo del campo, para registrar las coordenadas del balón en todo momento, durante los 90 minutos del partido.

Los datos que ofrece el rastreo continuo de la pelota se transmiten al dispositivo, que cuenta con un sistema de seguimiento para señalar la posición exacta del balón.

Cómo se creó

Fieeld comenzó a desarrollarse como prototipo hace más de un año. Para crear este dispositivo, los impulsores se basaron en la historia de Silvia Grecco y su hijo ciego Nickollas, que fueron los ganadores del premio a los mejores hinchas entregado por la FIFA en Milán, hace dos meses.

El niño de 12 años, fanático de Palmeiras de Brasil, seguía el encuentro en el estadio gracias a los comentarios de su madre. Ella también le describía el aspecto de los futbolistas y detalles de los hinchas en la tribuna.

“Empezamos desde que salimos de casa. Todo el trayecto, hasta la llegada al estadio”, contó Grecco al diario El Universal de México. Una vez en el estadio “sentados en las butacas, le narro los detalles del ambiente. Cuando salen los jugadores a calentar, le digo la apariencia de cada uno, desde el color del cabello, si tienen o no barba”, relató. Y destacó: “El fútbol ha sido un conducto que le permite a mi hijo tener contacto social”. Y agregó: ““No quiero que me vean como una supermadre, pues es algo natural, el fútbol es parte de nuestra rutina. Si Nickollas hubiera elegido otro equipo que no el Palmeiras, yo estaría en la grada de ese equipo haciendo lo mismo por él”.

El proyecto fue impulsado por la empresa Havaas y contó con el apoyo del Banco Santander, además de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. En la final de la Copa Libertadores que se disputó entre River y Flamengo en Lima, se mostró el funcionamiento de esta tecnología. Hasta ahora se han confeccionado cuatro dispositivos. Entre abril y junio llevaron Fieeld a Brasil. Como uno de los patrocinantes auspicia las principales competencias de fútbol del planeta, también estará disponible en la Champions League, la Conmebol y la Liga española.