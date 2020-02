Segunda mirada: Tejera pésimo, Liverpool corajudo y el Chory fue el mejor de Nacional

Enviado a Maldonado

Afuera de la cancha del Campus de Maldonado no había una persona, ¡una!, que pensara que Liverpool podía ganarle a Nacional en el alargue después de que el Chory Castro empatara el partido de manera agónica en el minuto 95. El zurdazo del inoxidable delantero tricolor, en el quinto de los seis minutos adicionados por el árbitro Gustavo Tejera -de pésimo desempeño por no haberle mostrado la segunda amarilla a Brian Ocampo en el primer tiempo y no haber visto al menos un penal a favor de los tricolores-, hizo que fuera imposible imaginar un triunfo del negriazul. No porque Nacional hubiera levantado el 0-2 a puro fútbol -sí lo hizo metiendo y con ese instante de talento de un jugador iluminado para momentos importantes-, sino porque la imagen de los futbolistas de Liverpool fue de desolación apenas terminaron los 96 minutos. Físicamente Nacional se notaba más entero. Liverpool se había arrinconado en su área y jugaba prácticamente con 10, porque el adolescente Fabricio Díaz (este lunes cumple 17) pasó el segundo tiempo en el piso, pidiendo asistencia, acalambrado. Pero los equipos chicos también saben de hazañas y en Belvedere guardarán la del sábado para el mejor recuerdo, después de vencer 4-2 y levantar la tercera edición de la Supercopa.

Pero paso a paso, como inmortalizó Mostaza Merlo. El fútbol está lleno de lugares comunes y uno de ellos es que el sábado en el estadio de Maldonado, Nacional era el que tenía la obligación de ganar. Por historia, por poderío… Lo cierto es que los dos equipos representaban una incógnita en lo previo. Sobre todo Liverpool, porque a Nacional se lo había visto en algunos amistosos de pretemporada. Ambos estrenaban técnicos y jugadores, más conocidos los tricolores, menos los negriazules. Nacional llegaba de ganar el Uruguayo venciendo en dos finales a Peñarol y Liverpool fue campeón del torneo Intermedio a mediados de 2019.

En la cancha fue otro cantar. Mientras Liverpool se mostró seguro desde el arranque, tomando decisiones correctas, dinámico y veloz -a los 4 minutos Agustín Dávila puso el 1-0-, Nacional estaba desorientado, sin conexión entre los delanteros, fallando pases y haciendo agua en la zona defensiva. Hernán Figueredo manejaba el equipo desde la posición de 5, como en los mejores tiempos de Lothar Matthäus, Díaz se movía por toda la cancha con la prestancia de un veterano, Alan Medina y Martín Correa vulneraban los extremos y Dávila no daba una pelota por perdida. Era un gusto verlos jugar.

Nacional era una bolsa de nervios y recién tuvo una doble oportunidad clara sobre el final del primer tiempo tras un centro de Brian Ocampo desde la izquierda y la aparición en el área del grandote y rústico Jacquet. Castro no tomaba las mejores decisiones, Ocampo se entreveraba por la izquierda pensando una jugada más de la que pide el manual y solo Pablo García se arrimaba al área con peligro, pero generalmente en inferioridad numérica.

Munúa metió mano para el complemento. Entró Claudio Yacob y cambió el sistema táctico. El argentino se movió delante de los zagueros, con Castro y Felipe Carballo adelante y más arriba, García, Bergessio y Ocampo. Desde que pisó la cancha Yacob se adueño del equipo. Ordenó a sus compañeros y todas las pelotas pasaron por él. Colectivamente Nacional no mejoró demasiado y es más, cayó el segundo gol de Liverpool como por arte de magia: Alan Medina se hamacó delante de Ayrton Cougo, nada por acá, nada por allá y zurdazo al ángulo. Con un poco más de media hora de juego, el panorama era desalentador para el tricolor.

Entonces Munúa volvió a cambiar, armó una línea de tres final (Méndez, Corujo y Cougo) con Yacob adelante y todo el batallón ofensivo: Fernández, Carballo, Castro, Ocampo, Vecino y Bergessio. Descontó por intermedio de Carballo tras un lateral, se envalentonó, Fernández reventó el horizontal y sobre el final mismo, Castro recibió de Ocampo y remató rastrero, el tiro que le devolvió la vida a Nacional y dejó moribundo a Liverpool.

Pero no fue así. El alargue se convirtió en un partido de barrio, con jugadores rengos, acalambrados, ocupando posiciones indefinidas. En los primeros 15 se lo vio a Nacional más adelantado y tuvo una oportunidad clara tras un doble cabezazo de Vecino y Bergessio. Pero en el tramo final, un error de Corujo -en esa jugada se lesionó y se fue a jugar de 9- permitió que Correa pusiera el 3-2 y luego de un desborde por izquierda de Cándido apareció Díaz en el área chica para sellar el 4-2.

Acalambrado y todo. Con el coraje de querer. A huevo. Así ganó Liverpool. Cuando afuera de la cancha nadie lo imaginaba, adentro había 11 jugadores que nunca bajaron los brazos. Los levantaron bien alto, para lucir la Supercopa con orgullo.

Detalles

Liverpool

Andrés Mehring 6

Federico Pereira 5

Franco Romero 7

Ernesto Goñi 7

Camilo Cándido 8

Agustín Ocampo 6

Hernán Figueredo 9

Alan Medina 8

Fabricio Díaz 8

Martín Correa 7

Agustín Dávila 6

DT: Román Cuello

Cambios: 65’ Gustavo Viera (7) x Medina, 73’ Maximiliano Pereira x F. Pereira, 78’ Guillermo Firpo x Dávila

Nacional

Luis Mejía 4

Armando Méndez 5

Guzmán Corujo 4

Miguel Jacquet 4

Ayrton Cougo 4

Joaquín Trasante 5

Felipe Carballo 6

Pablo García 6

Gonzalo Castro 7

Brian Ocampo 4

Gonzalo Bergessio 5

DT: Gustavo Munúa

Cambios: 45’ Claudio Yacob (6) x Trasante, 57’ Sebastián Fernández (6) x García, 77’ Thiago Vecino x Jacquet

Cancha: Campus de Maldonado

Juez: Gustavo Tejera (3)

Goles: 4′ Dávila (L), 57′ Medina (L), 79′ Carballo (N), 95′ Castro (N), 106′ Correa (L), 111′ Díaz (L)

Amarillas: Candido, Medina, F. Pereira, Cuello (DT), Viera, A. Ocampo, Díaz (L), Ocampo, Carballo, Cougo, Bergessio (N)