Seis propuestas para recorrer Uruguay en las vacaciones de julio

Quedan pocos días para que comiencen las vacaciones de invierno y, para aquellos que quieren disfrutarlas haciendo turismo interno, Café & Negocios hizo un relevamiento de distintas propuestas en varios departamentos del país.

Complejo Turístico Chuy | Rocha

El Complejo Turístico Chuy cuenta tanto con cabañas como con espacio para camping, aunque lo que resulta más interesante para las vacaciones de invierno son las habitaciones cerradas que —según contó la socia del establecimiento, Sonia Morales—, los precios en base doble son a partir de los US$ 70.

Las cabañas tienen estufa a leña, baño privado, entre otras características, y —el precio por el que se alquilan— incluye desayuno.

Además, el complejo cuenta con instalaciones compartidas que son atractivas para el invierno. Según Morales, la oferta más importante es una piscina climatizada a 38°, y que tiene hidromasajes. También está la parte recreativa, un salón de encuentro con pool, futbolito, y otras actividades para el esparcimiento de la familia.

Por ahora el establecimiento tiene un 50% de ocupación, con picos en los fines de semana. “En el fin de semana que agarra el feriado del 18 de julio tenemos una ocupación muy buena, de 70%”, contó Morales.

La zona tiene una propuesta linda para el invierno. Por ejemplo, el paseo de compras, los recorridos de la Fortaleza Santa Teresa y del Fuerte San Miguel y la gastronomía particular.

“Pienso que las vacaciones se van a mover bien”, concluyó Morales.

Enjoy Casino & Resort | Maldonado

Enjoy Casino & Resort diseñó un plan de actividades con opciones adaptadas para todos los gustos.

Los niños podrán disfrutar del Kids Club de 16:00 a 00:00 horas con un calendario de actividades didácticas y deportivas para todas las edades, y la presencia de invitados especiales. Además, tendrán la merienda incluida todas las tardes.

También —por un costo extra de $490—, podrán disfrutar de la propuesta del parque de diversiones en el Centro de Eventos & Convenciones. Esta propuesta incluye un área de inflables, pista de karting, entre otros juegos para niños.

Para los adultos habrá opciones de relax, con acceso a la piscina climatizada, el jacuzzi y el sauna, y opciones de gimnasio, con clases especiales. Además, todos los días habrá espectáculos en Blend Bar.

Desde el viernes 1 hasta el jueves 14 de julio regirá una tarifa especial en el hotel, con alojamiento para dos adultos y dos niños menores desde US$ 140 por noche, que incluye desayuno, acceso a Kids Club y al Spa.

Según dijo el gerente general, Ignacio Sarmiento, las expectativas para las vacaciones de invierno son muy buenas. La primera semana ya tienen una ocupación de 70%, y en la segunda todavía tienen lugar porque las personas reservan sobre la fecha.

Solanas Vacation Club Crystal Beach | Maldonado

Solanas Vacation Club se prepara para recibir turistas del país y también del extranjero. Pero más allá de su procedencia, el foco principal del resort está recibir familias.

Para que las personas lo elijan, en Solanas Vacation Club se están generando servicios.

Según contó el gerente general, Alejandro D´Elia, en el lugar tienen opciones de gastronomía tales como un restaurante abierto a la carta, un restaurante de sushi, y una cafetería para la tarde.

También tienen un equipo de profesionales con los que hacen actividades —específicamente para niños—, tanto en el centro de convenciones como al aire libre. Algunos ejemplos de esto son obras de teatro, deportes y batallas de paintball. Para los más pequeños tienen un kínder.

Además, cuentan con cuatro piscinas climatizadas, donde los profesionales hacen actividades para grandes y chicos.

Solanas Vacation Club tiene activa una promoción de cuatro por tres, paga tres noches y se regala una. Las tarifas están en el orden de los US$ 140 una noche.

Según dijo D´Elia, están recibiendo consultas, y ya tienen reservas, más que nada, para la semana del 10 al 18 de julio.

Casa del Sol | Colonia

Casa del Sol espera tener los mejores resultados en seis años para estas vacaciones de invierno, y están trabajando para eso.

Según el gerente general del lugar, Nicolás Chiribao, sumaron varios servicios para estas semanas.

Además de la propuesta básica de piscina climatizada, sala de juegos, bicicletas para recorrer la propiedad, entre otras. En esta oportunidad, Casa del Sol va a tener un servicio de animación con dos recreadores que van a llevar a cabo propuestas recreativas orientadas a niños y adolescentes, algunas son: fiesta de espuma, discoteca infantil, juegos de realidad virtual y clases de cocina.

“No son propuestas específicamente para los niños, también van a juntar a los padres con los niños”, explicó Bone.

Además, van a abrir el servicio de merienda, el restaurante y el bar.

Casa del Sol tiene 40% de ocupación prevista, e incluso hay varias fechas cerradas para el período de vacaciones.

Las tarifas van en base doble, desde los US$ 130 e incluyen desayuno, áreas de recreación para las habitaciones family plan y los servicios de animación. Para la segunda quincena de julio van a lanzar una promoción de cuatro días por el precio de tres y tres días por el precio de dos. Va a ser aplicable para estadías de domingo a jueves.

San Pedro del Timote | Florida

El objetivo del equipo directivo de San Pedro del Timote para las vacaciones de invierno es alcanzar el 90% de ocupación, al igual que sucedió el año pasado. Y ya van en camino porque el porcentaje de ocupación actual es de entre un 50% y un 60% (dependiendo de la fecha), según el community manager del lugar, Ignacio Bone.

El alojamiento va desde US$ 145 por persona por noche, pero para las vacaciones hay una promoción de cuatro noches al precio de tres.

Quienes concurran a San Pedro del Timote pueden acceder a actividades de recreación tales como cine, karaoke, senderismo, trekking nocturno y deportes de todo tipo. También —de manera diaria—, pueden disfrutar de paseos a caballo o en la zorra de un tractor.

En el establecimiento también se hacen talleres de campo, una especie de curso especializado en temas rurales como puede ser el ensilado o las domas de caballo.

Además, hay tertulias tales como Folklore con Humor: Canciones y Cuentos de Campo.

Hotel Horacio Quiroga | Salto

El hotel Horacio Quiroga tiene un 50% de ocupación en este momento, pero esperan llegar a más. "Se está reservando sobre la fecha, en los últimos días el teléfono estuvo sonando más", dijo la encargada del equipo de marketing, Alejandra Safi.

Las opciones de alojamiento que tienen son en hotel y en cabaña, y esta última, según Safi, es las más elegida por las familias porque permiten más independencia. El alquiler de cabaña cuesta US$ 199 por noche para dos, y los niños pagan US$ 26 adicionales. En cuanto a las habitaciones, una a base doble cuesta US$ 228 por noche, y los niños también pagan la tarifa adicional.

El Hotel Horacio Quiroga tiene una promoción vigente que se llama "Cumpleaños", que es un 20% de descuento si una de las personas del grupo cumple años estando alojadas. La promoción aplica para todas las personas que acompañan al cumpleañero, incluso si están en otras habitaciones.

Quienes se alojen ya sea en hotel como en las cabañas tienen acceso a todos los servicios del hotel, entre los que destacan las piscinas de agua termal, la piscina cerrada con losa radiante en el piso que la rodea, el sauna, los paseos por el lago catamarán y caballos, y la recreación para niños que funciona durante todo el día.

Además, a estas propuestas se suma la del parque acuático Horacio Quiroga que, si bien es al aire libre, al ser de agua caliente complementa la oferta de actividades.