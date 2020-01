Selena Gomez sobre Justin Bieber: "Siento que fui víctima de ciertos abusos"

Entre idas y vueltas, la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber duró siete años. Y es la primera vez que Gomez se abre públicamente respecto al tiempo compartido con el cantante canadiense.

"Siento que fui víctima de ciertos abusos", dijo la joven de 27 años en una entrevista en la radio pública de Estados Unidos. Y agregó algunos detalles respecto al abuso emocional que alegó haber vivido. "Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que encontré la manera de superarlo”.

El tema surgió porque la periodista al frente de la entrevista le consultó respecto al trasfondo de una de sus últimas canciones, Lose You To Love Me, inspirada en su relación con Bieber. “Siento que no recibí un trato adecuado en la relación y la ruptura y aunque lo había aceptado, en cierto modo necesitaba decir algunas cosas que me hubiese gustado haber dicho antes”, aseguró.

Según reportaron varios medios internacionales el punto final de la relación llegó cuando Gomez oficializó en la esfera pública su relación con Bieber, pero el cantante comenzó otra relación con la modelo Hailey Baldwin casi en simultáneo. Finalmente Bieber y Baldwin se casaron en setiembre de 2018 en una ceremonia secreta que luego fue tapa de varias revistas.

“Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado”, dijo Gomez.

Para los seguidores de Bieber la noticia no fue una sorpresa. Hace algunos meses el cantante retomó su actividad profesional luego de dos años alejado de la vista popular. En una publicación de Instagram el canadiense reconoció que atravesó una época muy oscura y se hace cargo de "abusar" de todas sus relaciones y ser "irrespetuoso con las mujeres".