Semana positiva para los precios de la lana, que tuvieron alza de 3,5%

El debilitamiento del dólar anticipaba bajas marcadas en las subastas de lana en moneda local pero los precios locales se mantuvieron “excepcionalmente bien” destacaron analistas de Australian Wool Innovation (AWI). En un contexto de volúmenes de oferta relativamente bajos para la época, la demanda de Europa e India fue influyente y compitió con los compradores chinos por adquirir los lotes más finos y de buena calidad.

El Indicador de Mercados del Este (IME) subió 27 centavos en dólares al cabo de las jornadas de dos subastas y cerró a US$ 8,33. En moneda local bajó nueve centavos como consecuencia del fortalecimiento del dólar australiano, que se apreció 4%.

Las lanas más finas, de 18 micras en adelante, acumulan una desvalorización mayor en la presente zafra, de entre 20% y 30%. Los precios de lanas certificadas siguen excluidos del cálculo del IME y es en el sector más fino donde se capitalizan los mayores precios para lanas con certificación, aclaró el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En el mercado local las referencias más recientes de negocios informados por el SUL ponen a las lanas Merino de las calidades más finas (17,9 a 18,5 micras) en el eje de los US$ 7,50 por kilo vellón para lotes acondicionados con grifa verde y certificación RWS.

Para lotes de 19 micras la referencia está en US$ 6 por kilo base sucia y algún centavo más.

Entre 20 y 21 micras grifa verde se concretaron negocios por US$ 5 a US$ 4,80 vellón. Para las lanas Corriedale se informó un negocio de un lote de 10 mil kilos de 28,8 micras acondicionado con grifa verde a US$ 1 kilo vellón. La Unión de Consignatarios y rematadores Laneros del Uruguay publicó datos luego de varias semanas, con promedios de US$ 5,20 por kilo para lanas Merino y Merino Dohne de 20 a 21 micras y de US$ 5 para las de 21 a 22 micras. Para el Corriedale de 28 a 28,9 micras el promedio es de US$ 1 por kilo base sucia, en todos los casos grifa verde.

La cifra



6,8% es el aumento que registraron las lanas de 30 micras en la última semana en Australia, la categoría que más aumentó.